Крокодил напал на смотрителя заповедника

Владелец заповедника Боб Флемминг заявил, что будет проведено тщательное расследование инцидента.

"Это не было нападением. Смотритель находился не в вольере, а в камере, примыкающей к вольеру, где происходит кормление. Крокодилы прыгают за едой, это обычное явление, в данном случае сотрудник не успел выпустить кусок из рук", - сказано в официальном заявлении руководства.

Флемминг пожелал работнику скорейшего восстановления и добавил, что никаких последствий для Джуниора не будет.