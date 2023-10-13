Крокодил напал на смотрителя заповедника

В австралийском заповеднике Биллабонг двухметровый крокодил прыгнул на смотрителя. Инцидент произошел во время кормления рептилии на глазах у туристов.
В понедельник послеобеденное кормление крокодила началось как обычно: смотритель познакомил посетителей с Джуниором.
На кадрах животное ждет в вольере свою порцию еды, а затем бросается на мужчину и кусает за руку. Пострадавший был госпитализирован.
"Смотритель был в состоянии шока. Казалось, он не хочет смотреть на свою руку, - рассказывает очевидец Кейт Джави. - Мои друзья побежали к администраторам, чтобы предупредить их и принести аптечку. Он извинялся перед нами, а мы за него очень переживали".
25-летний австралиец был госпитализирован в стабильном состоянии.
Исполняющий обязанности руководителя службы скорой помощи Квинсленда Дэвид Коул сказал, что смотритель был в "хорошем расположении духа", и добавил, что ему "очень повезло".
Владелец заповедника Боб Флемминг заявил, что будет проведено тщательное расследование инцидента.
"Это не было нападением. Смотритель находился не в вольере, а в камере, примыкающей к вольеру, где происходит кормление. Крокодилы прыгают за едой, это обычное явление, в данном случае сотрудник не успел выпустить кусок из рук", - сказано в официальном заявлении руководства.
Флемминг пожелал работнику скорейшего восстановления и добавил, что никаких последствий для Джуниора не будет.
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Несколько месяцев назад посетителей заповедника Биллабонг пришлось эвакуировать после того, как крокодил длиной 3,8 м вырвался из вольера.
Ежедневные сеансы кормления - одно из самых популярных развлечений. И подобное происшествие случилось не впервые. Так, в 2016 году 2,5-метровый зверь вцепился в руку дрессировщика.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Расслабился, нарушил ТБ- хорошо что легко отделался