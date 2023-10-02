Неоднозначная история исчезновения канадца, которому возможно удалось установить контакт с пришельцами

Указанный в записке срок истёк в мае 1984 года. Но мужчина не вернулся. Его так впечатлили иные миры, что он навсегда покинул родную планету? Скептики утверждали, что всё проще: из-за непогоды пикап странного гения мог просто съехать с дороги или упасть в море.

Спустя два года на горе Прево, неподалёку от Дункана, обнаружили воронку, напоминающую место взрыва. В грунте нашли человеческие кости. Криминалистика в тот период ещё не была так развита. Но коронер смог установить, что останки принадлежали белому мужчине примерно того же возраста, что и Тейлор.

Рядом нашлись части пикапа. Мужчину официально признали погибшим. Но были в деле и спорные моменты. Так, друг Тейлора Роберт Келлер, видевший его накануне исчезновения, утверждал, что незадолго до этого лично помогал перекрасить автомобиль в розовый цвет. Тогда как найденные части были синими. Плюс к этому, Тейлор неоднократно заявлял, что не желает долгого расследования и поисков после своего ухода. Поэтому подстроит собственную гибель. Что с блестящим умом и умением обращаться с техникой не составило бы труда.