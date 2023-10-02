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Неоднозначная история исчезновения канадца, которому возможно удалось установить контакт с пришельцами

Неоднозначная история исчезновения канадца, которому возможно удалось установить контакт с пришельцами

Автор:
02 октября 2023 11:10
Сообщество : Тайны и загадки
Метки: Грейнджер Тейлор   Загадка   Канада   интересно   исчезновение   нло   пропажа   случай   тайна   человек   
1772
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Инопланетяне – это мистификация или банальный способ привлечь к себе внимание. А если нет?

Как в случае с Грейнджером Тейлором – жителем канадского города Дункан, который с детских лет демонстрировал если не гениальность, то точно большой талант. Юноша отлично разбирался в любой технике, с лёгкостью разбирал и собирал любые механизмы и в подростковом возрасте даже своими руками собрал автомобиль.

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Сосредоточенность, собранность и нацеленность на результат позволили Тейлору сконструировать домик мечты. У многих мальчишек есть такой – импровизированный вигвам индейцев или домик на дереве. Но Грейнджер пошёл дальше и, увлёкшись космосом, собрал убежище, напоминающее летающую тарелку.

Следующим достижением стало восстановление локомотива, затем был самолёт, на котором парень прилично заработал.

А потом вдруг мужчина начал рассказывать друзьям, что у него получилось установить контакт с представителями внеземных цивилизаций. И новые знакомые зовут его в гости, чтобы познакомиться с достижениями техники своего мира.

Ноябрьской ночью 1980 года мужчина исчез в неизвестном направлении, оставив для родных записку следующего содержания:

Мама и папа, я ушёл на борт космического корабля, как показывают повторяющиеся сны, на 42 месяца межзвёздного путешествия, чтобы исследовать обширную вселенную, а затем вернуться. Я оставляю все свои вещи вам, так как я больше не буду пользоваться ими. Пожалуйста, используйте инструкции в моем завещании, если потребуется помощь. С любовью. Грейнджер.

Расследование не дало результатов. Полиция не смогла обнаружить ни зацепок, ни предположительного места нахождения пропавшего, ни тела. Поиски осложнились ещё и тем, что на острове Ванкувер в ночь исчезновения бушевала буря, которая могла уничтожить улики.

Указанный в записке срок истёк в мае 1984 года. Но мужчина не вернулся. Его так впечатлили иные миры, что он навсегда покинул родную планету? Скептики утверждали, что всё проще: из-за непогоды пикап странного гения мог просто съехать с дороги или упасть в море.

Спустя два года на горе Прево, неподалёку от Дункана, обнаружили воронку, напоминающую место взрыва. В грунте нашли человеческие кости. Криминалистика в тот период ещё не была так развита. Но коронер смог установить, что останки принадлежали белому мужчине примерно того же возраста, что и Тейлор.

Рядом нашлись части пикапа. Мужчину официально признали погибшим. Но были в деле и спорные моменты. Так, друг Тейлора Роберт Келлер, видевший его накануне исчезновения, утверждал, что незадолго до этого лично помогал перекрасить автомобиль в розовый цвет. Тогда как найденные части были синими. Плюс к этому, Тейлор неоднократно заявлял, что не желает долгого расследования и поисков после своего ухода. Поэтому подстроит собственную гибель. Что с блестящим умом и умением обращаться с техникой не составило бы труда.


Останки спустя некоторое время исчезли со склада улик. Что только подогрело разговоры среди любителей мистики. Которые считали, что Тейлор был переправлен властями в закрытую зону для разработки секретной техники или оружия.

Родители Тейлора так и не дождались сына или хотя бы более или менее внятных ответов касаемо его исчезновения. А его история так и остаётся одним из самых странных случаев пропажи людей в современности.

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Метки: Грейнджер Тейлор   Загадка   Канада   интересно   исчезновение   нло   пропажа   случай   тайна   человек   
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17k
Мистер Фикс 2 часа назад
Однозначно, пикап не взлетел
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17k
Alex 14 минут назад
Ежегодно только в России пропадает десятки тысяч людей, а еще не так давно это была цифра под двести тысяч. Большую часть этих людей находят живыми или не очень - но до 30 тысяч человек так и числятся пропавшими без следов и вестей. И у многих из этих тысяч пропавших есть "неоднозначные" истории. 82 неоднозначные истории в день только по России. А по всему миру соответственно 27 тысяч таких историй в день. И из этих тысяч ежедневных историй выбрали именно эту... Вчера была история пропажи певца, сегодня "гениального механика" - любопытно, по какому критерию эти "неоднозначные истории" подбирают?
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441
Алексей Павлиди 24 минуты назад
42 месяца на земле и в космосе абсолютно разные вещи. Так что ждите.
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40k
Notan Blaine Полчаса назад
ЧСВ некоторых психов размером с галактику. Просто рассуждая логически. Допустим появилась цивилизация способная преодолеть космические расстояния в несколько десятков или сотен световых лет, какой им смысл лететь на другой конец галактики (или вообще в другую галактику) с целью похищения местного примата скрывая свое присутствие, они боятся, что про них напишут в газетах или сделают смешной мемчик? Кроме этого, без терраформирования наша планета представляет серьезную опасность гипотетических инопланетян не адаптированных к нашей среде в которой миллиарды вирусов, бактерий и прочих организмов способных убить любого кто зайдет на их территорию.
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182
Желание враг мудрости Notan Blaine 12 минут назад
А чего боятся политики официальной огласки своих преступлений? Чего им будет-то? Но ведь боятся. Вон ноутбук Байдена уже сколько лет в ФБР и ничего не происходит. Все знают преступления и взятки Байдена, и связь с наркотиками. И что? Ничего. Но лишний раз оглашать это не торопятся.
Выходит огласка имеет что-то большее, нежели просто информированность.
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45
ApolloOne 47 минут назад
Ежедневно пропадает куча людей, причем с концами.
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−6
alexey al 55 минут назад
Что характерно, пришельцы появились в ЛОР лишь в 20 веке. И только после озвучивания концепции внеземной жизни. После того, как выяснили, что Вселенная состоит не только лишь из одной нашей галактики. До этого, место пришельцев занимали байки о таинственных странных дирижаблях, пилотируемых странными личностями/сумасшедшими учеными
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441
Алексей Павлиди alexey al 23 минуты назад
Не коверкайте смысл фразы!
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182
Желание враг мудрости alexey al 10 минут назад
Кетцалькоатль например явно не из 20 века. А всяким божествам летающим на колесницах куда больше.
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11k
Б.Касторский Час назад
Знаете, в 15 веке жил такой император Вань Ху. Он грезил космосом и даже, как говорят, имел некоторые познания в воздухоплавании. Правда на уровне воздушных змеев, но это детали. Так вот в один день он приказал своим подданным привязать кучу фейерверков к своему трону и одновременно зажечь... Очень загадочная история конечно. Некоторые могут поверить что он и в правду бороздит просторы космоса, а кто-то решит, что не получилось, ведь на месте императора осталась горстка пепла и воронка. Но ведь все это мелочи. История такая же загадочная.
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3k
Едондер пуп Час назад
"...Но мужчина не вернулся. Его так впечатлили иные миры, что он навсегда покинул родную планету?"
Из дурдома не выпустили. Сидит, сигналы ловит.
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