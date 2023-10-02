Неоднозначная история исчезновения канадца, которому возможно удалось установить контакт с пришельцами

Инопланетяне – это мистификация или банальный способ привлечь к себе внимание. А если нет?
Как в случае с Грейнджером Тейлором – жителем канадского города Дункан, который с детских лет демонстрировал если не гениальность, то точно большой талант. Юноша отлично разбирался в любой технике, с лёгкостью разбирал и собирал любые механизмы и в подростковом возрасте даже своими руками собрал автомобиль.
Сосредоточенность, собранность и нацеленность на результат позволили Тейлору сконструировать домик мечты. У многих мальчишек есть такой – импровизированный вигвам индейцев или домик на дереве. Но Грейнджер пошёл дальше и, увлёкшись космосом, собрал убежище, напоминающее летающую тарелку.
Следующим достижением стало восстановление локомотива, затем был самолёт, на котором парень прилично заработал.
А потом вдруг мужчина начал рассказывать друзьям, что у него получилось установить контакт с представителями внеземных цивилизаций. И новые знакомые зовут его в гости, чтобы познакомиться с достижениями техники своего мира.
Ноябрьской ночью 1980 года мужчина исчез в неизвестном направлении, оставив для родных записку следующего содержания:
Мама и папа, я ушёл на борт космического корабля, как показывают повторяющиеся сны, на 42 месяца межзвёздного путешествия, чтобы исследовать обширную вселенную, а затем вернуться. Я оставляю все свои вещи вам, так как я больше не буду пользоваться ими. Пожалуйста, используйте инструкции в моем завещании, если потребуется помощь. С любовью. Грейнджер.
Расследование не дало результатов. Полиция не смогла обнаружить ни зацепок, ни предположительного места нахождения пропавшего, ни тела. Поиски осложнились ещё и тем, что на острове Ванкувер в ночь исчезновения бушевала буря, которая могла уничтожить улики.
Указанный в записке срок истёк в мае 1984 года. Но мужчина не вернулся. Его так впечатлили иные миры, что он навсегда покинул родную планету? Скептики утверждали, что всё проще: из-за непогоды пикап странного гения мог просто съехать с дороги или упасть в море.
Спустя два года на горе Прево, неподалёку от Дункана, обнаружили воронку, напоминающую место взрыва. В грунте нашли человеческие кости. Криминалистика в тот период ещё не была так развита. Но коронер смог установить, что останки принадлежали белому мужчине примерно того же возраста, что и Тейлор.
Рядом нашлись части пикапа. Мужчину официально признали погибшим. Но были в деле и спорные моменты. Так, друг Тейлора Роберт Келлер, видевший его накануне исчезновения, утверждал, что незадолго до этого лично помогал перекрасить автомобиль в розовый цвет. Тогда как найденные части были синими. Плюс к этому, Тейлор неоднократно заявлял, что не желает долгого расследования и поисков после своего ухода. Поэтому подстроит собственную гибель. Что с блестящим умом и умением обращаться с техникой не составило бы труда.
Останки спустя некоторое время исчезли со склада улик. Что только подогрело разговоры среди любителей мистики. Которые считали, что Тейлор был переправлен властями в закрытую зону для разработки секретной техники или оружия.
Родители Тейлора так и не дождались сына или хотя бы более или менее внятных ответов касаемо его исчезновения. А его история так и остаётся одним из самых странных случаев пропажи людей в современности.
Источник:
- Левитация Левенштейна: продуманный ход или банальный несчастный случай?
- Загадка блуждающих могил
- Куда попадают бесследно исчезнувшие люди?
- Страшный секрет мистической Лощины чёрного бамбука
- Загадка озера Ангикуни, откуда в один миг исчезло целое поселение
Выходит огласка имеет что-то большее, нежели просто информированность.
Из дурдома не выпустили. Сидит, сигналы ловит.