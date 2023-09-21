Вселенная неоднозначного целителя Шлаттера

Здоровье – величайший дар, который невозможно купить даже за огромные деньги. И стремление людей сохранить его порой порождает таких неоднозначных и спорных персонажей.
Мальчик родился в эльзасском селе Эбершейм в 1856 году. Подростком бросил школу и стал подмастерьем у сапожника. Когда родители Фрэнсиса умерли, он перебрался в Штаты, где эта профессия оказалась денежной и востребованной.
Жизнь Шлаттера текла тихо и однообразно, пока уже в зрелом возрасте он не получил распоряжения свыше – заняться спортом и здоровьем, которые прозвучали в виде голоса в голове.
Шлаттер посчитал это благословением божьим, начал тренировки. А потом раздал нищим всё имущество и накопления и отправился проповедовать, пешком перебираясь из города в город.
Слава о паломнике, который не расстаётся с Библией, уже разошлась по стране. И однажды тяжелобольной человек обратился к нему за помощью в излечении. Шлаттер наложил руки и обратился к Богу. Тело недужного словно прошило электрическим разрядом. И он начал неистово благодарить своего спасителя.
Мужчина утверждал, что дар действует не только на людей, но и на животных. А силы для исцеления он черпает через молитву. Денег за свою работу он не брал, аргументируя тем, что главное богатство человека – это вера.
Соответственно, выглядел целитель-аскет так себе, поэтому в Хот-Спрингсе его арестовали за бродяжничество. Необычным заключённым заинтересовался шериф и забрал Шлаттера домой в качестве работника. Он трудился, не выражая недовольства, полгода. А потом снова услышал голос и просто ушёл.
Покинул город, отсиделся в горах, а затем попал на страницы газет – совершил то, что до этого никому не удавалось – пересёк пешком пустыню Мохаве и пришел в Альбукерке. Да ещё и опираясь на металлический посох, весивший 20 кг.
Мужчина поселился в Альбукерке, выдержал 40-дневный пост на одной только воде и приступил к лечению всех желающих. О необычном врачевателе скоро узнали люди, и у его дома змеились постоянные очереди.
Излеченный от болезни почек и глухоты член городского совета Денвера Эдвард Фокс уговорил целителя перебраться в Денвер, где Фрэнсис по шесть часов стоял на улице, без тёплой одежды, босиком, накладывая руки на больных. В день через его помост, который Фокс распорядился соорудить во избежание давки, проходило до двух тысяч человек. А тех, кто был не в состоянии, Шлаттер потом обходил сам.
Во время лечения одни пациенты ощущали от ладоней врачевателя тепло, другие – холод, третьи рассказывали о покалывании. Но всех их объединяло одно – избавление от болезни.
Из записей американского журналиста газеты «Московские ведомости», который решил испробовать на себе дар Шлаттера и избавиться от мучительного ревматизма:
Пришла и моя очередь... Я подошёл с сильно бившимся сердцем, ничего не говоря, но безмолвно молясь, стараясь все помыслы свои сосредоточить на молитве и на твёрдом убеждении, что и мне будет явлена Божия помощь через этого избранного человека. И что же! Не прошло и минуты, как я почувствовал необыкновенный жар в больных членах, в руке и ноге, которые часто заставляли меня переносить тяжкие муки.
Я ни с чем не могу сравнить это ощущение, как с чувством будто бы проливаемых по всем жилам жизненных сил... За минуту ещё я совсем не имел силы в правой больной руке; теперь же я отвечал на пожатие Шлаттера сильнее, чем сам он сжимал мои пальцы. Он сказал: «Я надеюсь, что боли вас больше не будут беспокоить». И точно: с тех пор ревматические страдания меня оставили.
13 ноября 1895 целитель исчез, забрав единственный подарок, который согласился принять от благодарных горожан – белую лошадь, и оставив Фоксу записку, что отец небесный его призывает. Среди жителей поднялась паника. Они плакали, молились и разламывали помост на щепки в желании сохранить хотя бы частицу исцеляющей силы.
Последний раз Шлаттера видели на ранчо Агнес Морли, где он попросил приюта и прожил три месяца. После чего сообщил хозяйке, что скоро она узнает о его гибели. Но это ещё не конец, не он.
Спустя год в горах Сьерра-Мадре обнаружили останки мужчины. Смерть, судя по расслабленной позе и скрещенных на груди руках, была естественной. Под головой покойного лежала старая Библия, на которой сохранилось имя владельца – Фрэнсис Шлаттер. Рядом остался неизменный спутник странника – тот самый железный посох. Он не вернулся в этот мир, как обещал. Хотя, может и вернулся, но уже в другое время и в другом обличье.
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