Вселенная неоднозначного целителя Шлаттера

Слава о паломнике, который не расстаётся с Библией, уже разошлась по стране. И однажды тяжелобольной человек обратился к нему за помощью в излечении. Шлаттер наложил руки и обратился к Богу. Тело недужного словно прошило электрическим разрядом. И он начал неистово благодарить своего спасителя.

Мужчина утверждал, что дар действует не только на людей, но и на животных. А силы для исцеления он черпает через молитву. Денег за свою работу он не брал, аргументируя тем, что главное богатство человека – это вера.

Соответственно, выглядел целитель-аскет так себе, поэтому в Хот-Спрингсе его арестовали за бродяжничество. Необычным заключённым заинтересовался шериф и забрал Шлаттера домой в качестве работника. Он трудился, не выражая недовольства, полгода. А потом снова услышал голос и просто ушёл.

Покинул город, отсиделся в горах, а затем попал на страницы газет – совершил то, что до этого никому не удавалось – пересёк пешком пустыню Мохаве и пришел в Альбукерке. Да ещё и опираясь на металлический посох, весивший 20 кг.