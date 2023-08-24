Заключье: загадка проклятой усадьбы

Что касается владельца, то его судьба после событий 1917 года сложилась не самым лучшим образом. Хренов, будучи ярым анархистом и глубоко верующим человеком, понял, что ему не по пути с новой властью. И навсегда покинул родину, которую очень любил и больше не увидел. Поговаривают, что перед отъездом архитектор проклял усадьбу, чтобы в её стенах, которые он придумывал с таким трепетом, никто не мог обрести покой, счастье и умиротворение.