Заключье: загадка проклятой усадьбы

В России множество мест – известных и не очень, где люди сталкиваются с разными странностями. И если некоторые из них вызывают необъяснимый ужас, то другие даже выглядят притягательными и завораживающими. Как эта удивительная усадьба в Тверской области.
В северной части Бологовского района находится деревня с романтическим названием Заключье. Рядом с которой и расположен этот архитектурный шедевр, привлекающий внимание нарочитой асимметрией форм.
В конце позапрошлого века известный петербургский архитектор, а по совместительству художник, декоратор и витражист Александр Сергеевич Хренов решил построить себе загородный дом, чтобы отдыхать от столичной суеты. И выбрал это удалённое живописное место.
Естественно, проект архитектор подготовил сам, выбрав нестандартное решение: пресловутая асимметрия, впечатляющий объём и монументальная центральная башня придают усадьбе явное сходство со средневековым замком. Несмотря на нестандартность формы, здание неплохо сохранилось, хоть и пришло в запустение.
Что касается владельца, то его судьба после событий 1917 года сложилась не самым лучшим образом. Хренов, будучи ярым анархистом и глубоко верующим человеком, понял, что ему не по пути с новой властью. И навсегда покинул родину, которую очень любил и больше не увидел. Поговаривают, что перед отъездом архитектор проклял усадьбу, чтобы в её стенах, которые он придумывал с таким трепетом, никто не мог обрести покой, счастье и умиротворение.
Власти решили найти полезное применение для постройки и организовали в Заключье противотуберкулёзный санаторий. Не для рядовых граждан, а тех, кто имел какое-то отношение к правящей элите. Несмотря на роскошные условия, удалённость от дорог и чудесную природу, довольно скоро его закрыли. Отдыхающие здесь больше напрягались и уставали, нежели отдыхали. И чувствовали вместо облегчения ухудшение состояния здоровья. В связи с чем покидали заведение, даже не доведя курс лечения до конца.
Что это было – впечатлительность или действие проклятия? Неизвестно. В 60-х санаторий закрыли. И дом пришёл в запустение. Правда, из-за дурной славы его не разнесли по кирпичику и даже предпринимали пусть не слишком внятные, но всё же попытки восстановления.
Сейчас жители окрестностей поговаривают, что любители всяких потусторонних явлений, которых как магнитом притягивает усадьба, в основном возвращаются в каком-то подавленном или наоборот возбуждённом состоянии. И не могут внятно объяснить причины страха. Возможно, действует проклятие архитектора. Или психика просто так реагирует на яркий образец модерна, прячущийся среди леса и окутанный ореолом мрачных историй.
Источник:
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