На испанском острове Тенерифе африканские улитки держат туристов в страхе

Сеть по выявлению и вмешательству инвазивных чужеродных видов на Канарских островах (REDEXOS) сообщила туристом об опасности, которая исходит от африканских улиток вида Lissachatina fulica. Главная угроза здоровью, которая исходит от улитки — менингит. Африканские улитки являются переносчиками паразита, который вызывает эту болезнь. Менингит может быть смертелен, поэтому туристам настоятельно советуют не трогать этих улиток. Также можно заразиться и через фрукты и овощи, по которым они успели проползти.