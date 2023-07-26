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На испанском острове Тенерифе африканские улитки держат туристов в страхе

На испанском острове Тенерифе африканские улитки держат туристов в страхе

Автор:
26 июля 2023 10:48
Сообщество : Путешествия
Метки: Испания   африканская улитка   ахатина   животные   интересное   опасность   улитки   фото   
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Туристов на испанском острове Тенерифе предупредили об угрозе, которая исходит от африканских улиток. Эти улитки могут съесть штукатурку с дома и заразить человека менингитом. Опасность представляет как улитка, так и места, где она проползла.

Сеть по выявлению и вмешательству инвазивных чужеродных видов на Канарских островах (REDEXOS) сообщила туристом об опасности, которая исходит от африканских улиток вида Lissachatina fulica. Главная угроза здоровью, которая исходит от улитки — менингит. Африканские улитки являются переносчиками паразита, который вызывает эту болезнь. Менингит может быть смертелен, поэтому туристам настоятельно советуют не трогать этих улиток. Также можно заразиться и через фрукты и овощи, по которым они успели проползти.

Кроме того, эти улитки представляют опасность экосистеме. Они размножаются с удивительной скоростью, и за несколько лет могут заполонить весь остров. На Тенерифе у них есть естественных врагом, кроме того, на туристическом острове почти не осталось хищников, сообщает Express.

На своей родине, в Африке, улитки этого вида могут достигать до 35 сантиметров в длину. Коренные жители Африки начали есть улиток 170 тысяч лет назад. Улитки — прекрасный и, главное, очень доступный источник ценных питательных веществ. Есть их в сыром виде опасно, но африканцы придумали, как избежать опасности. Африканцы жарили улиток, чтобы избавиться от токсинов.

Кроме того, африканские улитки — отличные домашние питомцы. Многие их заводят у себя дома.

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Метки: Испания   африканская улитка   ахатина   животные   интересное   опасность   улитки   фото   
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7  комментариев
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4k
Григорий 54 минуты назад
На Тенерифе у них есть естественных врагом - мая галава треснул.
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−12
zyabrik Минуту назад
Вот и новая страшилка назревает - пандемия менингита. Даже интересно, какие области планеты пострадают меньше всего :)
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8k
Пуриц Жорж 14 минут назад
Это как они вычислили -"Коренные жители Африки начали есть улиток 170 тысяч лет назад"?
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2k
Старожил Полчаса назад
А уэта, па руски нельзя? Моя не понимать

"На Тенерифе у них есть естественных врагом, кроме того, на туристическом острове почти не осталось хищников"
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53k
smakido 46 минут назад
Что -то в последнее время на Тенерифе стала слетаться и сползаться всякая гадость !
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1k
Андерсен 49 минут назад
Про улиток спросите у майора Исинбаевой, она как раз туда перебралась жить
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1k
Yow 52 минуты назад
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