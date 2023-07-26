На испанском острове Тенерифе африканские улитки держат туристов в страхе

Туристов на испанском острове Тенерифе предупредили об угрозе, которая исходит от африканских улиток. Эти улитки могут съесть штукатурку с дома и заразить человека менингитом. Опасность представляет как улитка, так и места, где она проползла.
Сеть по выявлению и вмешательству инвазивных чужеродных видов на Канарских островах (REDEXOS) сообщила туристом об опасности, которая исходит от африканских улиток вида Lissachatina fulica. Главная угроза здоровью, которая исходит от улитки — менингит. Африканские улитки являются переносчиками паразита, который вызывает эту болезнь. Менингит может быть смертелен, поэтому туристам настоятельно советуют не трогать этих улиток. Также можно заразиться и через фрукты и овощи, по которым они успели проползти.
Кроме того, эти улитки представляют опасность экосистеме. Они размножаются с удивительной скоростью, и за несколько лет могут заполонить весь остров. На Тенерифе у них есть естественных врагом, кроме того, на туристическом острове почти не осталось хищников, сообщает Express.
На своей родине, в Африке, улитки этого вида могут достигать до 35 сантиметров в длину. Коренные жители Африки начали есть улиток 170 тысяч лет назад. Улитки — прекрасный и, главное, очень доступный источник ценных питательных веществ. Есть их в сыром виде опасно, но африканцы придумали, как избежать опасности. Африканцы жарили улиток, чтобы избавиться от токсинов.
Кроме того, африканские улитки — отличные домашние питомцы. Многие их заводят у себя дома.
Источник:
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Турист случайно снял удар молнии в вершину горы
- Эффектный и результативный удар гольфиста
"На Тенерифе у них есть естественных врагом, кроме того, на туристическом острове почти не осталось хищников"