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Французские виноделы напали на грузовики с испанскими винами

Французские виноделы напали на грузовики с испанскими винами

Автор:
20 октября 2023 14:41
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Испания   вино   виноделы   импорт   интересное   фото   франция   
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Во Франции владельцы виноградников и виноделен перешли в наступление.

Во Франции владельцы виноградников и виноделен собрались на трассе у границы и остановили несколько грузовиков с испанским вином и виноградом. Протестующие выбрасывали ящики шампанского на землю, открыли цистерну с вином и вылили его на асфальт.

Протестующие перешли все рамки и устроили пожар на трассе. Они подожгли ящики с овощами и покрышки.

Причиной протеста стала дешевизна испанской продукции, поступающей на рынок. Из-за неё местные французские фермеры и виноделы терпят большие убытки. На некоторое время проезд по трассе был заблокирован. На месте работают полицейские.

Протест организовал Фредерик Руане, президент местного синдиката виноделов. По его словам, акция протеста является частью "экономической войны против экономических преступников, которые злоупотребляют разорившимися производителями винограда", сообщает The Sun.

Источник:

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Метки: Испания   вино   виноделы   импорт   интересное   фото   франция   
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8  комментариев
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Борис Карабанов Час назад
Свободный рынок, честная конкуренция, демократические ценности, цивилизация, цветущий сад...
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pilot52 22 минуты назад
Будет весело, когда привезут во Францию вина из Аргентины или Чили.
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Лютый вам Бетховен 36 минут назад
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34k
Fat Lynx 56 минут назад
А заплатит за все страховая...
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14k
Ser Час назад
Ну что творят! Пусть едут сюда! Будем пробовать!
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11k
Том Сойер Час назад
Это только начало - старушку Европу ждут очень весёлые времена....
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