Французские виноделы напали на грузовики с испанскими винами

Во Франции владельцы виноградников и виноделен перешли в наступление.
Во Франции владельцы виноградников и виноделен собрались на трассе у границы и остановили несколько грузовиков с испанским вином и виноградом. Протестующие выбрасывали ящики шампанского на землю, открыли цистерну с вином и вылили его на асфальт.
Протестующие перешли все рамки и устроили пожар на трассе. Они подожгли ящики с овощами и покрышки.
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Причиной протеста стала дешевизна испанской продукции, поступающей на рынок. Из-за неё местные французские фермеры и виноделы терпят большие убытки. На некоторое время проезд по трассе был заблокирован. На месте работают полицейские.
Протест организовал Фредерик Руане, президент местного синдиката виноделов. По его словам, акция протеста является частью "экономической войны против экономических преступников, которые злоупотребляют разорившимися производителями винограда", сообщает The Sun.
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