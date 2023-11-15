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"Варвары!": мир требует запретить праздник с горящими быками в Испании

"Варвары!": мир требует запретить праздник с горящими быками в Испании

Автор:
15 ноября 2023 20:54
Сообщество : Животные
Метки: Испания   Разное   Фестиваль   бык   быки   жестоко   жестокость   животные   защита животных   фото   
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Ежегодно в испанской деревне Мединасели проводят традиционный фестиваль Торо де Джубило. В рамках праздника живым быкам поджигают рога и выпускают на улицу ради развлечения. Перепуганные быки в это время мечутся, бегают, тяжело дышат и даже теряют сознание. Весь мир уже который год требует запретить эту жестокую испанскую традицию.

Торо де Джубило - средневековый фестиваль, который проводится в деревне Мединасели, Испания. В рамках фестиваля поджигают факелы, установленные на рогах быков. Предварительно животное выводят, силой привязывают к столбу, обмазывают смесью из каменноугольной смолы или нефти, и поджигают факелы на рогах. В это время быки страдают: опаляются их глаза, кожа и рога, они врезаются в стены и столбы в панических попытках спастись от пламени, которое может гореть часами. Пока животное в ужасе бегает, люди вокруг насмехаются, подбадривают и носятся вокруг него.

Фестиваль остается в основном неизменным со времён средневековья. Во время этого действа некоторые быки даже теряли сознание, у других было кровотечение, а один от страха со всей силы врезался в столб и умер. Когда факелы на рогах прекращают гореть, в конце праздника запускают фейерверки (они ещё больше пугают бедного быка). Организации по защите животных со всего мира активно требуют власти Испании запретить этот жестокий праздник.


"Прикрепление факелов с горящей смолой к живому животному - варварство. Это бросает тень на репутацию Испании в международном сообществе. Peta призывает испанские власти положить конец этому жестокому фестивалю, заменить его более мирным праздником и оставить животных в покое," - говорит вице-президент Peta в Великобритании и Европе Мими Бехечи.

В ноябре прошлого года "огненный бык", участвовавший в фестивале, потерял от истощения и умер от кровоизлияния в мозг во время 48-минутного представления. Будем надеяться, что скоро быков оставят в покое, и фестиваль отменят!

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Испания   Разное   Фестиваль   бык   быки   жестоко   жестокость   животные   защита животных   фото   
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12  комментариев
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2k
Pinhead 57 минут назад
А у них это в крови. Ведьмы, Евреи, теперь быки. Дикари одним словом.
Как сказал Боррель - Европа гниющий сад
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3k
Андрей 2 минуты назад
А почему этот "мир" из заголовка, не требует запретить корейцам есть собак? Или японцам охотиться на китов? Докапались до испанского праздника. А слабо америкосам запретить индюшек убивать на их праздник? Лицемеры чертовы.
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1k
Darki 3 минуты назад
Если честно,первый раз узнал о таком варварском событии.И я всеми руками "ЗА" запрет.
Лучше бы брали всяких "гендернонеопределённых",поджигали их,и пусть бы бегали по улицам,теряли сознание,и ещё лучше просто дохли.
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1k
... 10 минут назад
Детский садик сопелька, группа тормозок. Приехал в одно местечко и бабка меня спрашивает, ты не геолог?! Я нет, а что? Далее с её слов- приехали геологи студенты, соседка попросила завалить бычка за поляну, они ни чего лучше не придумали чем шашку к рогам ему примотать, подожгли, а он в сарай... На выходе сарая нет и от бычка только жопа осталась... Правда потом сарай собрали они, а у местных фобия.
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11k
Михаил 11 минут назад
может этим олухам надо запретить День благодарения - столько индюшек съедается. Как жестоко )
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125k
parallax 42 минуты назад
Да вы что, это же цивилизованная Европа, а не варварская Россия.
Вы просто дикие и отсталые, и не понимаете западные ценности.
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17k
Алекс 50 минут назад
Ну и кто из них дикие агрессивные животные?
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15k
Александр Маслов 52 минуты назад
Ну вот, опять не уснуть

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