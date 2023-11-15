"Варвары!": мир требует запретить праздник с горящими быками в Испании

Ежегодно в испанской деревне Мединасели проводят традиционный фестиваль Торо де Джубило. В рамках праздника живым быкам поджигают рога и выпускают на улицу ради развлечения. Перепуганные быки в это время мечутся, бегают, тяжело дышат и даже теряют сознание. Весь мир уже который год требует запретить эту жестокую испанскую традицию.
Торо де Джубило - средневековый фестиваль, который проводится в деревне Мединасели, Испания. В рамках фестиваля поджигают факелы, установленные на рогах быков. Предварительно животное выводят, силой привязывают к столбу, обмазывают смесью из каменноугольной смолы или нефти, и поджигают факелы на рогах. В это время быки страдают: опаляются их глаза, кожа и рога, они врезаются в стены и столбы в панических попытках спастись от пламени, которое может гореть часами. Пока животное в ужасе бегает, люди вокруг насмехаются, подбадривают и носятся вокруг него.
Фестиваль остается в основном неизменным со времён средневековья. Во время этого действа некоторые быки даже теряли сознание, у других было кровотечение, а один от страха со всей силы врезался в столб и умер. Когда факелы на рогах прекращают гореть, в конце праздника запускают фейерверки (они ещё больше пугают бедного быка). Организации по защите животных со всего мира активно требуют власти Испании запретить этот жестокий праздник.
"Прикрепление факелов с горящей смолой к живому животному - варварство. Это бросает тень на репутацию Испании в международном сообществе. Peta призывает испанские власти положить конец этому жестокому фестивалю, заменить его более мирным праздником и оставить животных в покое," - говорит вице-президент Peta в Великобритании и Европе Мими Бехечи.
В ноябре прошлого года "огненный бык", участвовавший в фестивале, потерял от истощения и умер от кровоизлияния в мозг во время 48-минутного представления. Будем надеяться, что скоро быков оставят в покое, и фестиваль отменят!
Видео с бедным быком:
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А на этом празднике бык потерял сознание:
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Лучше бы брали всяких "гендернонеопределённых",поджигали их,и пусть бы бегали по улицам,теряли сознание,и ещё лучше просто дохли.
Вы просто дикие и отсталые, и не понимаете западные ценности.