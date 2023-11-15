"Варвары!": мир требует запретить праздник с горящими быками в Испании

Фестиваль остается в основном неизменным со времён средневековья. Во время этого действа некоторые быки даже теряли сознание, у других было кровотечение, а один от страха со всей силы врезался в столб и умер. Когда факелы на рогах прекращают гореть, в конце праздника запускают фейерверки (они ещё больше пугают бедного быка). Организации по защите животных со всего мира активно требуют власти Испании запретить этот жестокий праздник.

"Прикрепление факелов с горящей смолой к живому животному - варварство. Это бросает тень на репутацию Испании в международном сообществе. Peta призывает испанские власти положить конец этому жестокому фестивалю, заменить его более мирным праздником и оставить животных в покое," - говорит вице-президент Peta в Великобритании и Европе Мими Бехечи.