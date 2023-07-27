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«Это просто подло в отношении своей страны»: олимпийская чемпионка Елена Исинбаева намекнула, что не собирается возвращаться в Россию

«Это просто подло в отношении своей страны»: олимпийская чемпионка Елена Исинбаева намекнула, что не собирается возвращаться в Россию

Автор:
27 июля 2023 14:58
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Елена Исинбаева   Испания   критика   прыжки с шестом   спортсменка   чемпионка   
1814
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При том, что у неё звание майора и она входила в штаб Народного фронта.

Чемпионка мира и нескольких Олимпиад - Елена Исинбаева. В своём виде спорта - прыжках с шестом - она добилась всего, а потом стала строить карьеру в Международном олимпийском комитете (МОК).

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Сейчас Елена живёт на своей вилле в Испании и владеет бизнесом. Но недавно западная пресса выпустила материал о том, что у Исинбаевой есть звание майора, а на официальных мероприятиях она позировала вместе с министром обороны России.

Посыл статьи был такой, что Елена якобы не имеет права занимать пост в МОК.

И вскоре спортсменка рассказала:

С 2016 года я являюсь членом Международного Олимпийского комитета, где активно работаю со своими коллегами, выдающимися спортсменами со всего мира, на благо развития спорта и олимпийского движения. Была временная пауза в работе, МОК понадобилось время, чтобы во всем разобраться. Сегодня я с радостью могу сообщить, что уже в сентябре 2023 возобновляю свою международную деятельность в МОК, так как в отношении меня у МОК нет никаких сомнений и ни под какие статьи и санкции я не попадаю.

Те звания, о которых сегодня говорят, носят номинальный характер, так как я не состою и никогда не состояла на службе в Вооруженных силах РФ. Так же, как никогда не была депутатом Госдумы или членом какой-либо партии. Моё призвание — спорт.

У нас эти слова восприняли как дистанцирование от России, после этого Елену многие раскритиковали. Досталось ей и от Николая Валуева и министра спорта. А недавно о её словах высказался член Комитета ГД по обороне Виктор Соболев:

Это просто подло в отношении своей страны. Когда трудно, когда, наоборот, нужно сплотиться, она многое могла бы сделать для патриотического воспитания нашей молодежи и спортсменов. Такое поведение не делает ей чести. Просто не по-человечески.

Среди прочих должностей и регалий, Исинбаева входила в состав центрального штаба Народного фронта - общественно-политического движения, созданного в 2011 году по инициативе Владимира Путина. Среди задач организации: контроль за выполнением указов президента и борьба за повышение качества жизни граждан. По словам представителей этой организации, Исинбаева не принимала в ней никакого участия, поэтому сегодня её исключили.

Но есть и те, кто встал на защиту спортсменки. Например, её бывший тренер Виталий Петров:

Кто сказал, что Исинбаева враг народа? То, что происходит сейчас, это не вина спортсменов. У спортсменов короткое время в спорте, они ищут как лучше. Они приносят славу народу, а их осуждают. А сейчас если ты не поддерживаешь, то ты против. Да кто против? Каждый выкручивается из этой ситуации так, как ему лучше. Почему нужно человеку запрещать, куда ехать, где жить, даже что говорить? Спортсмены всегда за хорошую и мирную жизнь между странами, за дружбу, а сейчас ставят правила и решают, кто предатель, а кто нет. Она не предатель.

Она имела деньги, у нас были многомиллионные контракты со спонсорами. Почему она не могла открыть свой бизнес? Почему не может купить виллу в Испании, Америке или Италии?

Но, судя по высказываниям и настрою Елены Исинбаевой, в Россию она возвращаться пока не планирует.

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Метки: Елена Исинбаева   Испания   критика   прыжки с шестом   спортсменка   чемпионка   
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32k
albedo 53 минуты назад
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63k
Александр Ломовицкий Полминуты назад
Исинбаева чурка вот и против России когда ей выгодно было она была за Россию .
А ты кто?
Я ***. Это мой люди.
Но чья ты сторона?
А где выгодно?
У меня есть корабль!
Получается, с тобой выгодно.
Славный малый.©
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26k
Matrosskin 4 минуты назад
Итить, а чего мы ожидали ? Чего ожидали тот же Валуев, Соболев, министры спорта , когда ещё в уже далёком и лохматом году у нас забрали флаг и гимн и предложили ходить серыми мышками и... И мы ( в смысле "наши" спортсмены) - ПОЕХАЛИ ! А государство их туда повезло. А потом ещё и осыпало подарками и прочими "респектами и уважухами". Тогда был сделан шаг в никуда, исимбашка только следствие, язык за зубами не умеет держать, а по факту если посчитать количество "белофлажковых" - так подавляющее большинство. Которые всю жизнь мечтали, хотели и вот вот всё. Что вы ожидали в будущем от них ?
Тогда нужно было ставить вопрос ребром: если вы едете как "ваньки, родни не помнящие" - то едете за свой счёт. Выиграете - получите "победные" , нет - ну значит куёво старались и хотели, за что платить то ? Плюс кто поехал - дальше тренит за свои. Хороший пример - всякого рода популярные ныне MMI - трень, выигрывай, интересуй спонсоров, зарабатывай этим. А спортсмен, представляющий страну - должен быть со своей страной. И в горе и в радости.
И второй момент . Раскидываться званиями - ок, может так оно и нужно, но - военные сейчас у нас востребованы, пришлите исимбашке повестку, наверняка она по возрасту ещё в запасе. Со всеми вытекающими за неявку. Сначала будет смешно - ну вот как тем блоггерам, которых за нежные тестикулы прижали по неуплатам, но - сколько там, ведь и пол года не прошло, как помчали декларировать и платить
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425
Александр Сергеев 7 минут назад
То есть,деньги она,как майор получала номинально,когда в 2015 году получила звание майора,подписала 5-летний контракт и была назначена инструктором по лёгкой атлетике ЦСКА. Погоны,кстати,ей чисто номинально сам Шойгу вручал. И на фото видно,как она с отвращением идёт получать погоны.
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5k
Евгений Д 8 минут назад
сменила масть в полете гнида.
А ведь посол мира была и в штабе путина была.
Так и до обсирания РФ дойдет
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18k
Алексей Теуш 16 минут назад
А по-моему тут всё просто: если есть документ с её подписью о даче воинской присяги - по ней трибунал плачет. И её поступок ничем не отличается от бегства Беленко, или как его там... Но если такого документа нет - она номинальный майор. Увы.
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5k
Трям 19 минут назад
Хватит обсасывать эту овцу. Померла так померла!
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12k
Просто Царь 21 минуту назад
Ссылка www.youtube.com
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49k
turyst 23 минуты назад
А я давно уже говорил, что нахрен этот "большой спорт" на госуровне.

Государство должно развивать массовый спорт, начиная с детского.

А все, кто хочет "на олимпиаду", пусть за свой счёт едут.
Спонсоров ищут или ещё как.

Тогда и не будет этих фальшивых майоров, вопросов к спортсменам на тему политики и т.п.
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5k
BenderRodriguez Полчаса назад
Ну было же уже. Зачем опять? Это что, зависть к Исинбаевой, автор?
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389k
Алексей 41 минуту назад
мне уже даже интересно.кто следующий на наше всеобщее внимание в интернете?
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10k
Том Сойер 47 минут назад
"Почему она не могла открыть свой бизнес?" - а почему не в России она его открыла? Хитрожопая крыса, которая пыталась усидеть на всех стульях сразу, а когда пришлось выбирать - Родина или бабло, сделала "правильный" выбор - ну, как тренер её, видимо, научил...
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15k
Shtoppi 47 минут назад
удивляться нечему. двурушники ищут лучшего для себя везде где это возможно. принципы тут никакого значения не имеют, предательство для них не грех.
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168k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 49 минут назад
это же надо так скурвиться одномоментно.
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32k
albedo Час назад
Спортсмены ищут как лучше - оправдал ее тренер
--------------------------
Сволочь воспитала сволочь.
Нечему удивляться.
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August

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