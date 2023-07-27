«Это просто подло в отношении своей страны»: олимпийская чемпионка Елена Исинбаева намекнула, что не собирается возвращаться в Россию

При том, что у неё звание майора и она входила в штаб Народного фронта.
Чемпионка мира и нескольких Олимпиад - Елена Исинбаева. В своём виде спорта - прыжках с шестом - она добилась всего, а потом стала строить карьеру в Международном олимпийском комитете (МОК).
Сейчас Елена живёт на своей вилле в Испании и владеет бизнесом. Но недавно западная пресса выпустила материал о том, что у Исинбаевой есть звание майора, а на официальных мероприятиях она позировала вместе с министром обороны России.
Посыл статьи был такой, что Елена якобы не имеет права занимать пост в МОК.
И вскоре спортсменка рассказала:
С 2016 года я являюсь членом Международного Олимпийского комитета, где активно работаю со своими коллегами, выдающимися спортсменами со всего мира, на благо развития спорта и олимпийского движения. Была временная пауза в работе, МОК понадобилось время, чтобы во всем разобраться. Сегодня я с радостью могу сообщить, что уже в сентябре 2023 возобновляю свою международную деятельность в МОК, так как в отношении меня у МОК нет никаких сомнений и ни под какие статьи и санкции я не попадаю.
Те звания, о которых сегодня говорят, носят номинальный характер, так как я не состою и никогда не состояла на службе в Вооруженных силах РФ. Так же, как никогда не была депутатом Госдумы или членом какой-либо партии. Моё призвание — спорт.
У нас эти слова восприняли как дистанцирование от России, после этого Елену многие раскритиковали. Досталось ей и от Николая Валуева и министра спорта. А недавно о её словах высказался член Комитета ГД по обороне Виктор Соболев:
Это просто подло в отношении своей страны. Когда трудно, когда, наоборот, нужно сплотиться, она многое могла бы сделать для патриотического воспитания нашей молодежи и спортсменов. Такое поведение не делает ей чести. Просто не по-человечески.
Среди прочих должностей и регалий, Исинбаева входила в состав центрального штаба Народного фронта - общественно-политического движения, созданного в 2011 году по инициативе Владимира Путина. Среди задач организации: контроль за выполнением указов президента и борьба за повышение качества жизни граждан. По словам представителей этой организации, Исинбаева не принимала в ней никакого участия, поэтому сегодня её исключили.
Кто сказал, что Исинбаева враг народа? То, что происходит сейчас, это не вина спортсменов. У спортсменов короткое время в спорте, они ищут как лучше. Они приносят славу народу, а их осуждают. А сейчас если ты не поддерживаешь, то ты против. Да кто против? Каждый выкручивается из этой ситуации так, как ему лучше. Почему нужно человеку запрещать, куда ехать, где жить, даже что говорить? Спортсмены всегда за хорошую и мирную жизнь между странами, за дружбу, а сейчас ставят правила и решают, кто предатель, а кто нет. Она не предатель.
Она имела деньги, у нас были многомиллионные контракты со спонсорами. Почему она не могла открыть свой бизнес? Почему не может купить виллу в Испании, Америке или Италии?
Но, судя по высказываниям и настрою Елены Исинбаевой, в Россию она возвращаться пока не планирует.
Источник:
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А ты кто?
Я ***. Это мой люди.
Но чья ты сторона?
А где выгодно?
У меня есть корабль!
Получается, с тобой выгодно.
Славный малый.©
Тогда нужно было ставить вопрос ребром: если вы едете как "ваньки, родни не помнящие" - то едете за свой счёт. Выиграете - получите "победные" , нет - ну значит куёво старались и хотели, за что платить то ? Плюс кто поехал - дальше тренит за свои. Хороший пример - всякого рода популярные ныне MMI - трень, выигрывай, интересуй спонсоров, зарабатывай этим. А спортсмен, представляющий страну - должен быть со своей страной. И в горе и в радости.
И второй момент . Раскидываться званиями - ок, может так оно и нужно, но - военные сейчас у нас востребованы, пришлите исимбашке повестку, наверняка она по возрасту ещё в запасе. Со всеми вытекающими за неявку. Сначала будет смешно - ну вот как тем блоггерам, которых за нежные тестикулы прижали по неуплатам, но - сколько там, ведь и пол года не прошло, как помчали декларировать и платить
А ведь посол мира была и в штабе путина была.
Так и до обсирания РФ дойдет
Государство должно развивать массовый спорт, начиная с детского.
А все, кто хочет "на олимпиаду", пусть за свой счёт едут.
Спонсоров ищут или ещё как.
Тогда и не будет этих фальшивых майоров, вопросов к спортсменам на тему политики и т.п.
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Сволочь воспитала сволочь.
Нечему удивляться.