«Это просто подло в отношении своей страны»: олимпийская чемпионка Елена Исинбаева намекнула, что не собирается возвращаться в Россию

Кто сказал, что Исинбаева враг народа? То, что происходит сейчас, это не вина спортсменов. У спортсменов короткое время в спорте, они ищут как лучше. Они приносят славу народу, а их осуждают. А сейчас если ты не поддерживаешь, то ты против. Да кто против? Каждый выкручивается из этой ситуации так, как ему лучше. Почему нужно человеку запрещать, куда ехать, где жить, даже что говорить? Спортсмены всегда за хорошую и мирную жизнь между странами, за дружбу, а сейчас ставят правила и решают, кто предатель, а кто нет. Она не предатель.

Она имела деньги, у нас были многомиллионные контракты со спонсорами. Почему она не могла открыть свой бизнес? Почему не может купить виллу в Испании, Америке или Италии?