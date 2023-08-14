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Яхта эксцентричного игрока в покер сгорела в Средиземном море

Яхта эксцентричного игрока в покер сгорела в Средиземном море

Автор:
14 августа 2023 15:18
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Испания   игрок   пожар   покер   фото   яхта   
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27-метровая яхта класса люкс, принадлежащая профессиональному игроку в покер по прозвищу "Лев", вспыхнула и затонула у средиземноморского острова Форментера. Пять членов экипажа и двенадцать пассажиров успели покинуть судно Irmao.

Испанские береговые службы опубликовали кадры буксировки пылающей яхты, но подтвердили, что впоследствии судно затонуло у Пунта-де-Са-Педрера в Форментере. Судно принадлежало игроку в покер Диего Гомесу Гонсалесу. Только одному из членов экипажа, 39-летнему мужчине, потребовалась медицинская помощь в связи с незначительными ожогами.

34-летний игрок из Мадрида получил свое прозвище после того, как появился в костюме льва в финале Европейского покерного тура 2012 года в Праге.

Диего родился в столице Испании в 1988 году и научился играть в покер в кругу семьи. Поначалу он играл в Сети, а позже присоединился к испанскому покерному сообществу. Европейский покерный тур 2012 года стал самым удачным в карьере Гонсалеса: он занял 5-ое место и заработал почти 200 тысяч евро. В следующем году он занял 2-ое место в финале EPT Master's в Дортмунде, получив 30 тысяч евро.

Пляж, вблизи которого стояла яхта, является одним из лучших на испанском острове Форментера, соседствующем с Ибицей, где в последние дни был замечен Леонардо Ди Каприо.

Пламя охватило яхту в считанные минуты, превратив ее в огненный ужас, который был виден с Ибицы.


Стоимость аренды Irmao в летний период составляет более 5,5 млн рублей. На роскошной яхте, построенной в 1995 году, есть несколько спален, джакузи на палубе, также в распоряжении гостей - водные лыжи, паддлборды и снаряжение для снорклинга. Пока неизвестно, находился ли Гонсалес на своей яхте или ее зафрахтовали.


В коротком заявлении береговой охраны говорится: "Вчера на борту Irmao у острова Форментера произошел пожар. Частные суда спасли 17 человек, находившихся на борту. Наш центр в столице Майорки Пальме направил судно Acrux, которое отбуксировало горящую яхту, но она затонула".

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Испания   игрок   пожар   покер   фото   яхта   
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2  комментария
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Максим Макашев Полчаса назад
доблефовался....
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Alex 2 минуты назад
чай не на последние бабки купил
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