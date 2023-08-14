Яхта эксцентричного игрока в покер сгорела в Средиземном море

34-летний игрок из Мадрида получил свое прозвище после того, как появился в костюме льва в финале Европейского покерного тура 2012 года в Праге.

Диего родился в столице Испании в 1988 году и научился играть в покер в кругу семьи. Поначалу он играл в Сети, а позже присоединился к испанскому покерному сообществу. Европейский покерный тур 2012 года стал самым удачным в карьере Гонсалеса: он занял 5-ое место и заработал почти 200 тысяч евро. В следующем году он занял 2-ое место в финале EPT Master's в Дортмунде, получив 30 тысяч евро.