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В регионах России расплодились смертельно опасные пауки

В регионах России расплодились смертельно опасные пауки

Автор:
26 июля 2023 11:39
Сообщество : Жить в России
Метки: Каракурт   Россия   животные   интересное   опасность   пауки   потепление   фото   
1669
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Укус каракурта опаснее, чем укус змеи, вплоть до летального исхода.

В Крыму учёные фиксируют рост популяции ядовитых пауков – каракуртов. По мнению профессора кафедры экологии и зоологии Крымского федерального университета Сергея Иванова, рост популяции спровоцировало сильное потепление, уточняет РИА Новости.

В настоящее время численность каракуртов увеличилась, и такой рост можно назвать аномалией. Эта проблема связана с глобальным потеплением, потому что у нас в Крыму не только каракурт, но и другие среднеазиатские виды появились, такие, например, как черногрудый воробей

Количество пауков увеличилось и из-за естественных причин. В тёплую погоду они выползают из своих убежищ. Численность пауков изменяется волнообразно и зависит от погоды. В тёплое время они чаще выползают, поэтому у них больше шансов зачать потомство. Потенциал размножения у каракуртов довольно большой – одна самка может отложить до семи сотен яиц. У каракуртов много естественных врагов, но из-за сильного потепления врагов становится меньше, а пауков больше.

В Средней Азии основным врагом каракурта является ушастый ежик, а у нас в Крыму – только дорожные осы. Они активно охотятся за каракуртом, парализуют его своим ядом, и личинки этих ос развиваются за счет питания этим парализованным каракуртом. Они довольно активно на него охотятся, но, видимо, не хватает их численности, чтобы справиться с ростом популяции.

Отдыхающих предупреждают об опасности. Прежде чем ставить палатку или садиться на землю, стоит осмотреть всё очень тщательно.

Укус каракурта опаснее, чем укус змеи, вплоть до летального исхода. Это редкие случаи, но они были. Да и переносится укус каракурта очень тяжело, на две недели человек выходит из рабочего состояния. Возникает опоясывающая боль по всему телу в первые минуты, но как раз они и могут быть использованы для противодействия.

Ученый-энтомолог с мировым именем П. И. Мариковский советовал в полевых условиях, когда под рукой нет необходимых препаратов, прижигать место укуса каракурта спичкой. Нейротоксины, выделяемые пауком, разлагаются под воздействием высоких температур.


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Метки: Каракурт   Россия   животные   интересное   опасность   пауки   потепление   фото   
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11  комментариев
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20k
Вишенка Крокодилова 2 часа назад
Живя в Крыму, потепления не замечаю. Июнь вообще был прохладный и дождливый.
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20k
scorpick 8 минут назад
Мои родители водили знакомство с четой медиков. Она хирург, он паталогоанатом. Как-то на скорой из глухого аула привезли мальчика с чем-то острым. Она собрала ночью бригаду и прооперировала мальчика. Только незамедлительная реакция хирурга и спасла ему жизнь. Отец мальчика, чабан, в благодарность пригласил чету на стойбище на джайлоо. Живописнейшие места, горные реки, трава по пояс. Поставили им отдельную юрту и обеспечили быт. И вот идёт она по джайлоо, гладит цветы...
В горах каракурт не плетёт паутину. Он охотится прыжками на летающих насекомых. И в этот раз он залез на цветок и ждал свою жертву.
Женщину не успели довезти до ближайшего медпункта. Сыворотка уже не помогла.
Через год умер брат того чабана, вскрытие проводил теперь уже вдовец погибшей. Порезался при вскрытии, отнёсся халатно и через месяц умер...
Вот такие загогулины судьбы.
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2k
SoulSeeker 53 минуты назад
Профессор конечно дико косноязычен (в оригинале статьи можно его послушать) и трудно излагает свои мысли. Однако возникает вопрос - а чего они этого ушастого ежика у себя не акклиматизируют. Судя по ареалу его обитания он там и жил совсем недавно.
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11k
Кот Бегемот Час назад
Крым нынче это экстрим. Хотя места и красивые, но...
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3k
kca-opa 2 часа назад
В детстве в Алуште поймал паука, не птицеед, конечно, но сантиметра на 2.5-3 тушка, пауков я никогда не боялся, даже люблю, а этот гад жмакнул меня в палец, последствий не было, воспаления или ещё чего, обидел просто
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15k
Shtoppi 2 часа назад
еще одна смертельная опасность из средней азии, помимо той чумы что уже по всей России свирепствует.
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