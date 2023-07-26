В регионах России расплодились смертельно опасные пауки

Отдыхающих предупреждают об опасности. Прежде чем ставить палатку или садиться на землю, стоит осмотреть всё очень тщательно.

Укус каракурта опаснее, чем укус змеи, вплоть до летального исхода. Это редкие случаи, но они были. Да и переносится укус каракурта очень тяжело, на две недели человек выходит из рабочего состояния. Возникает опоясывающая боль по всему телу в первые минуты, но как раз они и могут быть использованы для противодействия.

Ученый-энтомолог с мировым именем П. И. Мариковский советовал в полевых условиях, когда под рукой нет необходимых препаратов, прижигать место укуса каракурта спичкой. Нейротоксины, выделяемые пауком, разлагаются под воздействием высоких температур.