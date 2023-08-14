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Безрукому спортсмену из Испании в качестве приза за победу вручили наручные часы

Безрукому спортсмену из Испании в качестве приза за победу вручили наручные часы

Автор:
14 августа 2023 22:32
Сообщество : Спорт
Метки: Испания   Победа   Рикардо Тен   наручные часы   паравелосипедист   приз   
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Испанский паравелосипедист Рикардо Тен, у которого с восьми лет ампутированы обе руки, за победу на чемпионате мира в Глазго получил в качестве дополнительного приза наручные часы Tissot.

Пресловутые "девочки-организаторы" снова накосячили. На этот раз на чемпионате мира, проходившем в шотландском Глазго.

Испанцу Рикардо Тену, потерявшему в детстве обе руки и ногу, задев высоковольтную линию, вручили наручные часы.

Спортсмен не растерялся, с благодарностью и улыбкой принял подарок и сделал вид, что ничего необычного не произошло.

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Рикардо Тен известен тем, что несмотря на ограниченые возможности после несчастного случая, без остатка посвятил себя спорту, сначала как пловец, а затем как велосипедист.

Сегодня он является трехкратным чемпионом мира по велоспорту на треке, завоевав свой третий титул в скретч-гонке на чемпионате мира в Глазго.

47-летний испанец участвует в соревнованиях по паравелоспорту в категории C1, предназначенной для людей с «тяжелыми» нарушениями. Его карьера в велоспорте началась после десятилетий занятий плаванием.

Я участвовал в пяти Паралимпийских играх, от Атланты в 1996 году, до Рио-де-Жанейро в 2016 году. После Рио-де-Жанейро в 2016 году переключился на велоспорт. Многие были очень удивлены, что я решил сменить направление и тем, как быстро я адаптировался. Единственное, что положило конец моей карьере пловца, — это мое желание участвовать в соревнованиях по велоспорту.

Велосипед Тена уникален, так как он был разработан специально для него - это трековый велосипед, у которого нет ни передач, ни тормозов, а единственный сложный узел, это руль со сложными зацепами под формы культей.


Испанец также участвует в шоссейных гонках и не раз выходил победителем, в том числе в гонках на время.

В последнем соревновании на чемпионате мира в Глазго Тен выиграл четыре медали: две золотые, серебро и бронзу.

Источник:

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Метки: Испания   Победа   Рикардо Тен   наручные часы   паравелосипедист   приз   
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32  комментария
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7k
serega57_ 10 часов назад
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6k
Станислав 2 минуты назад
вспомнил анекдот про скакалочку....
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22k
BiZ 55 минут назад
ну шея-то есть
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13k
Рафаэль Закиров Час назад
Тут безрукий в руки взял гитару, а немой так жалостно запел у глухого покатились слёзы, а слепой куда то в даль глядел...
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1k
Mikhail Час назад
велосипед без тормозов - это что-то. может быть там тормоз педальный?
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20k
alexis 2 часа назад
Этот дополнительный приз от спонсора, кто знал кто победит? Правда там есть другой спонсор, могли бы поменять часы на спиннинг. )))
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873
Антон 3 часа назад
Подарок для человека без рук выбирал человек без головы.
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1k
Darki 5 часов назад
На ноге поносит,в чём вопрос
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16k
Vital Idol 6 часов назад
фирма "tissot" превратилась в УГ с недокачеством. не покупайте их часы, теперь их собирают безграмотные негры!
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4k
leofox 7 часов назад
А могли идиоты и скакалку еще до кучи подарить....
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12
Евгений 8 часов назад
стыд по-испански
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43
qwertykey 8 часов назад
Безрукий вытащил кинжал, и за безногим побежал, слепой увидел это дело и всё глухому рассказал
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3k
Бровеносец в потёмках 8 часов назад
Ну тут трудно винить организаторов. Tissot, скорее всего, выступили одним из спонсоров соревнований, и предоставили эти часы в качестве приза. Тем более никто не был уверен, что победит человек без обеих рук.
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34k
ACU900 9 часов назад
Анекдот:
Соревнование по плаванию среди инвалидов: кто без руки, кто без ноги, а на последней дорожке - одна голова.
Дали старт. Все поплыли, а голова пошла ко дну. Вытащили ее, откачали. Голова открыла глаза и говорит:
- Я пять лет училась ушами грести, а мне эти козлы перед самым стартом резиновую шапочку натянули....
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807
Vas_26 9 часов назад
В любом случае есть протезы и носить получится при желании
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17k
K7OO 9 часов назад
Скорее всего, Tissot был спонсором и выделил призы для всех участников. Ну всем и подарили. А что еще было делать? Подарить всем, кроме испанца, потому что у него рук нет? Тоже так себе вариант, еще неизвестно, что хуже.
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11k
Летучий Мыш 10 часов назад
Мужик молодец, но ситуация...

В детдоме для детей инвалидов Новый год, приходит дед Мороз ставит мешок
с подаркамии уходит, все дети начинают к нему ковылять, и только один мальчик
не идет , у него нет ни ручек, ни ножек. Он кричит ребята оставте хоть чтонибудь,
но жестокие законы дет дома неумолимы. Видя, что сейчас ничего еже не останется
мальчик невообразимым движением головы скидывает свое маленькое тельце и быстро
как гусиница начинает пробираться сквозь ноги своих товарищей, он закидавает
голову в мешок ,хватает какой-то сверток и уползает под свою кровать, раздирает
сверток зубами и из под кровати раздается детский возглас:"о!скакалочка!!!"
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1k
Sent 10 часов назад
Зачем мне одноногому два носка?
На вырост (с)
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20k
Александр 10 часов назад
Жене подарит или родне
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16k
Shtoppi 10 часов назад
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1k
Rom 10 часов назад
Ну ладно, он то понял, что дураки тотальные организаторы.... подарит друзьям часы.
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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