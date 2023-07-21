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14 фотопримеров того, к чему приводит забывчивость

14 фотопримеров того, к чему приводит забывчивость

Автор:
21 июля 2023 11:35
Сообщество : Еда
Метки: Прикол   вырастили   забавно   забыли   плесень   смешные фото   фото   
1368
15

Иногда забывчивость играет злую шутку с людьми. Стоит ненадолго забыть о продуктах - и можно вырастить новую жизнь. Сегодня речь пойдёт о плесени! Вконтакте пользователи делятся, как им удалось вырастить цивилизации.

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А вы когда-нибудь случайно выращивали плесень? Делитесь фото в комментариях!

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Метки: Прикол   вырастили   забавно   забыли   плесень   смешные фото   фото   
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11  комментариев
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3k
Carex Час назад
Раз плесень появилась- значит есть в продуктах что-то натуральное.
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7k
Slowly 11 минут назад
Судя по фото - это не забывчивость, а свинство и распидяйство.
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25k
Slawa49 11 минут назад
у меня как то на балконе в жару почти две недели простоял рататуй из польских овощей))))) я сам о......ул когда про них вспомнил!! открывая крышку думал ща вонь убьет все живое))) а нет никакого запаха, ощущение было что они вполне свежие)))))) уж не знаю какой химозы туда нахерачили, НО а тут сразу видно все натуральное))))))))))))
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189
Кот Чеширский 16 минут назад
А еще такая забывчивость приводит к изобретению пенициллина и Нобелевской премии.
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687
Звёздный князь 18 минут назад
Человек тоже может "заплесневеть", если про него все забыли. Вот это намного страшнее, чем то, что на фото.
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10k
MakDag 20 минут назад
Обрежь и ешь! Безипотечные, вы мои...
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7k
Invertor 41 минуту назад
Комментарий к фото
Забыли убрать!? Это засранцы обыкновенные, как впрочем и большинство из поста.
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918
ruslan d 47 минут назад
Блин , у меня хлеб постоянно плесневеет , при том дня за 3...
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55k
zloykoyot Час назад
Да ладно, там есть чему плесневеть? Я всегда был уверен что это изделие производится исключительно на химкомбинатах. Во всяком случае зажарить до корочки его невозможно. Обуглить - да. К названию этого продукта изначально надо было добавить в конце слово "сдохнуть"
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1M
NAZARETH (модер) Час назад
Вспомнил старый анекдот:
- У вас есть сыр «рокфор»?
- А что это?
- Ну сыр с плесенью...
- Нет. Зато есть колбаса, рыба и все это «Рокфор»
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