14 фотопримеров того, к чему приводит забывчивость

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Иногда забывчивость играет злую шутку с людьми. Стоит ненадолго забыть о продуктах - и можно вырастить новую жизнь. Сегодня речь пойдёт о плесени! Вконтакте пользователи делятся, как им удалось вырастить цивилизации.
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А вы когда-нибудь случайно выращивали плесень? Делитесь фото в комментариях!
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- У вас есть сыр «рокфор»?
- А что это?
- Ну сыр с плесенью...
- Нет. Зато есть колбаса, рыба и все это «Рокфор»