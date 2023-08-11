FISHKINET
Сообщество Юмор 17372 поста • 3600 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор
14 фото, на которых логика не просто отсутствует, она взрывает мозг

14 фото, на которых логика не просто отсутствует, она взрывает мозг

Автор:
11 августа 2023 12:03
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   где логика   забавно   логика   люди-идиоты   нет логики   смешные фото   фото   
1500
15

У всех есть свои привычки и странности. Пользователи поделились фото, на которых чужая логика просто выбила почву из-под ног. Так чудить ещё нужно уметь!

×
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Прикол   где логика   забавно   логика   люди-идиоты   нет логики   смешные фото   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
A_Bis Полминуты назад
Фото 14: цитата из Интернета:

"Самолет Saab 340.
Коммуникационный люк для быстрой связи с пилотом (передача бумаг, например).

Самолет для местных авиалиний на 36 человек. Не имеет ВСУ, поэтому для работы энергопотребляющей авионики или, например, кондиционера, могут быть запущены двигатели, а значит, дверь будет закрыта, лестница убрана. Чтобы не выключать, не останавливать все это хозяйство и не беспокоить пассажиров лишней суетой."
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Спелая кукурузинка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

54723



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Администратор приюта для бездомных кошек схитрила и всего за несколько дней удвоила число тех, кому нужен питомец
Администратор приюта для бездомных кошек схитрила и всего за несколько дней удвоила...
Последний из могикан: участок земли в Сиднее, на который застройщики никак не могут наложить лапу
Последний из могикан: участок земли в Сиднее, на который застройщики никак не могут...
Набирающие популярность в сообществах
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Намешалось
Намешалось
В Китае раскрыли контрабандиста, незаконно перевозившего целый склад (2 фото)
В Китае раскрыли контрабандиста, незаконно перевозившего целый склад (2 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
И так всегда

Лучшие демотиваторы
Баба без задницы как село без церкви

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#автомир#люди#ДТП#авто аварии#в мире#интересное#подборка#знаменитости
#Юмор#машина#позитив#факты#забавно#Автовсячина#улыбнуло#фильм#актеры#милота
#животные#автомобили#интересно#аварии#США#история#кино#сарказм#маразм#новости
Годы свадьбе не помеха: трогательная история любви двух пенсионеров Годы свадьбе не помеха: трогательная история любви двух пенсионеров Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша

На что жалуетесь?

Вернуться