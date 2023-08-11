14 фото, на которых логика не просто отсутствует, она взрывает мозг

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У всех есть свои привычки и странности. Пользователи поделились фото, на которых чужая логика просто выбила почву из-под ног. Так чудить ещё нужно уметь!
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"Самолет Saab 340.
Коммуникационный люк для быстрой связи с пилотом (передача бумаг, например).
Самолет для местных авиалиний на 36 человек. Не имеет ВСУ, поэтому для работы энергопотребляющей авионики или, например, кондиционера, могут быть запущены двигатели, а значит, дверь будет закрыта, лестница убрана. Чтобы не выключать, не останавливать все это хозяйство и не беспокоить пассажиров лишней суетой."