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Когда Юлия Якубеня не успела поднять сосиску за 5 секунд: тольяттинец захотел перекусить хот-догом, но лишился аппетита

Когда Юлия Якубеня не успела поднять сосиску за 5 секунд: тольяттинец захотел перекусить хот-догом, но лишился аппетита

Автор:
26 августа 2023 09:00
Сообщество : Еда
Метки: Роспотребнадзор   Тольятти   антисанитария   плесень   сосиска   хот-дог   
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Хот-дог "дор-блю" возмутил покупателя, но не продавцов этого продукта

Житель Тольятти заглянул в сетевой магазин за хот-догом, но поесть не решился. Сосиска в булке оказалась живописно приправлена пятнами плесени. Мужчина опубликовал фото деликатеса, заметив, что в магазине к инциденту отнеслись крайне спокойно.


«На вопрос, что это, мне ответили не знаем! На вопрос, не хотят ли извиниться, ответили - нет!», - сообщил он.


Пользователи сети посоветовали тольяттинцу обратиться в Роспотребнадзор.

«По идее, в течение месяца санитарные врачи должны прийти в торговую точку с проверкой. При ее неблагоприятных результатах суд, в который обратятся специалисты Роспотребнадзора, может приостановить работу магазина или киоска», - поясняет один из комментаторов.

Другие уверены, что такие магазины нужно ликвидировать. Если в них спокойно относятся к испорченным продуктам, то дело - швах. А кто-то посоветовал смотреть на вещи проще: дескать, заметил же испорченный продукт, ничего не случилось - вот и славненько.


Юлия Якубеня не одобряет!



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Метки: Роспотребнадзор   Тольятти   антисанитария   плесень   сосиска   хот-дог   
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4  комментария
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11k
Copycat 2 часа назад
Разнузданный рот вашего казино!
вот выкладывают новость но САМУЮ важную информацию не дают! Че это за сетевой магазин? какой мне прок от информации что кто то нарвался на плесневелую сосиску если я не знаю в каком магазине это было?

прикиньте сапера спрашивают "Где есть мины, а где безопасно ходить?", а он отвечает "Ну на нескольких из полей они есть, а по вот одно мы разминировали", ты его спрашиваешь "Ну так по какому можно пройти то?", а он "Ну я ж говорю - по тому которое мы разминировали"
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1k
КолдурасЪ Час назад
Фимоз сосисочный!
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14k
Александр Час назад
Александр Флеминг одобряет. Пенициллин жизни спасает почти сотню лет!
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115k
parallax Час назад
Свежая зелень это витамины. ))
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