Когда Юлия Якубеня не успела поднять сосиску за 5 секунд: тольяттинец захотел перекусить хот-догом, но лишился аппетита

Хот-дог "дор-блю" возмутил покупателя, но не продавцов этого продукта
Житель Тольятти заглянул в сетевой магазин за хот-догом, но поесть не решился. Сосиска в булке оказалась живописно приправлена пятнами плесени. Мужчина опубликовал фото деликатеса, заметив, что в магазине к инциденту отнеслись крайне спокойно.
«На вопрос, что это, мне ответили не знаем! На вопрос, не хотят ли извиниться, ответили - нет!», - сообщил он.
Пользователи сети посоветовали тольяттинцу обратиться в Роспотребнадзор.
«По идее, в течение месяца санитарные врачи должны прийти в торговую точку с проверкой. При ее неблагоприятных результатах суд, в который обратятся специалисты Роспотребнадзора, может приостановить работу магазина или киоска», - поясняет один из комментаторов.
Другие уверены, что такие магазины нужно ликвидировать. Если в них спокойно относятся к испорченным продуктам, то дело - швах. А кто-то посоветовал смотреть на вещи проще: дескать, заметил же испорченный продукт, ничего не случилось - вот и славненько.
Юлия Якубеня не одобряет!
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вот выкладывают новость но САМУЮ важную информацию не дают! Че это за сетевой магазин? какой мне прок от информации что кто то нарвался на плесневелую сосиску если я не знаю в каком магазине это было?
прикиньте сапера спрашивают "Где есть мины, а где безопасно ходить?", а он отвечает "Ну на нескольких из полей они есть, а по вот одно мы разминировали", ты его спрашиваешь "Ну так по какому можно пройти то?", а он "Ну я ж говорю - по тому которое мы разминировали"