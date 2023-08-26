Когда Юлия Якубеня не успела поднять сосиску за 5 секунд: тольяттинец захотел перекусить хот-догом, но лишился аппетита

«На вопрос, что это, мне ответили не знаем! На вопрос, не хотят ли извиниться, ответили - нет!», - сообщил он.

Пользователи сети посоветовали тольяттинцу обратиться в Роспотребнадзор.

«По идее, в течение месяца санитарные врачи должны прийти в торговую точку с проверкой. При ее неблагоприятных результатах суд, в который обратятся специалисты Роспотребнадзора, может приостановить работу магазина или киоска», - поясняет один из комментаторов.

Другие уверены, что такие магазины нужно ликвидировать. Если в них спокойно относятся к испорченным продуктам, то дело - швах. А кто-то посоветовал смотреть на вещи проще: дескать, заметил же испорченный продукт, ничего не случилось - вот и славненько.

Юлия Якубеня не одобряет!