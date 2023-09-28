Снимки плесени, которую так и хочется погладить да потискать

Обычно при виде плесени возникает мысль: «Фу, какая гадость». И в большинстве случаев это действительно так. Но иногда этот неприятный сюрприз может выглядеть вполне симпатично и даже мило. Настолько мило, что даже хочется погладить, как бы странно это ни звучало.