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Снимки плесени, которую так и хочется погладить да потискать

Снимки плесени, которую так и хочется погладить да потискать

Автор:
28 сентября 2023 10:27
Сообщество : ФотоМир
Метки: Прикол   Юмор   забавно   милота   плесень   фото   
477
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Обычно при виде плесени возникает мысль: «Фу, какая гадость». И в большинстве случаев это действительно так. Но иногда этот неприятный сюрприз может выглядеть вполне симпатично и даже мило. Настолько мило, что даже хочется погладить, как бы странно это ни звучало.

Сегодня мы хотим показать вам снимки пользователей Reddit, которые поделились как раз такими очаровательными примерами обыкновенной плесени, глядя на которую невольно возникает желание натискать её, как котика. Посмотрите и сами всё поймёте


Очаровательный маленький тюлень из плесени

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Интересно, поднялась ли рука этого пользователя выкинуть в помойку этого очаровательного малыша? Признаемся честно, у нас бы он жил до сих пор 🙂


Рождение нового кота из кошачьего корма


Естественный утеплитель

Наверное, владельцу подвала было неприятно увидеть это на своём потолке, но выглядит забавно: будто кто-то вычесал кота и приклеил туда его шерсть, куда не следует.


Фруктовый салат с секретным ингредиентом


Выглядит как какой-то химический элемент

Какая приятная глазу геометрия — настоящее эстетическое удовольствие!


Нет, это не ёжик доедает кошачью еду


Будто лапы йети


Макаронный пуделёчек


Мохнатый Джек

Плесень просто начала расти изнутри тыквы-фонаря!


Продукт, который захотел отрастить себе шевелюру


Плесень намекает, что нам надо быть ближе к природе


Плесневелые нейронные связи


Сложно просто так взять и не погладить

Эта плесень выглядит настолько мягкой и пушистой, что руки так и тянутся к экрану! Ну разве можно быть настолько хорошенькой?!


Судя по тому, что на банке написано «волк», можно судить, что именно так они и появляются


Что-то на вангоговском


Весёлый мышонок из плесени

Источник:

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Метки: Прикол   Юмор   забавно   милота   плесень   фото   
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