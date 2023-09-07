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18 обманчивых фото, глядя на которые так и хочется хорошенько проморгаться

18 обманчивых фото, глядя на которые так и хочется хорошенько проморгаться

Автор:
07 сентября 2023 10:08
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   в стиле показалось   иллюзии   искаженная перспектива   показалось   смешные фото   фото   
1237
19

Иногда удачный ракурс заставляет не поверить своим глазам. Всё настолько странно совпадает, что приходится немного поразмыслить и внимательнее глянуть на фото. Перед вами кадры-загадки и снимки-приколы, которые выглядят странновато.

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Метки: Прикол   в стиле показалось   иллюзии   искаженная перспектива   показалось   смешные фото   фото   
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2  комментария
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Korolev Час назад
Комментарий к фото
Сперва не понял. И потом тоже не понял. Нужна пояснительная бригада...
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