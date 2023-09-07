18 обманчивых фото, глядя на которые так и хочется хорошенько проморгаться

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Иногда удачный ракурс заставляет не поверить своим глазам. Всё настолько странно совпадает, что приходится немного поразмыслить и внимательнее глянуть на фото. Перед вами кадры-загадки и снимки-приколы, которые выглядят странновато.
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