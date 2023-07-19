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"Что-то ты разжирела": родители-монстры, которые любят показывать повзрослевшим детям их место

"Что-то ты разжирела": родители-монстры, которые любят показывать повзрослевшим детям их место

Автор:
19 июля 2023 10:28
Сообщество : Истории из жизни
Метки: интересно   истории   истории из жизни   отношения с родителями   родители   фото   
1206
14

Психологи говорят, что все проблемы из детства. Судя по историям наших героев, это так и есть. Сколько комплексов и страхов может внушить одна фраза мамы или папы.... Пользователи поделились тем, какие у них отношения с родителями.

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А ваши родителя говорят вам что-то подобное?


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Метки: интересно   истории   истории из жизни   отношения с родителями   родители   фото   
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3  комментария
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33k
АнтонПолднев 48 минут назад
Родители конечно порой перебарщивают, у самого взрослые дети. Но ту матч тоже не стоит. Намекнуть ненавязчиво на что-то, что не скажут другие, это одно. Чмырить собственного ребёнка.... Ну не знаю.
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109k
Z_Павел Юрьевич_V 9 минут назад
Опять ху....ета из твиттера. Страдания соевых релокантов.
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33k
Snork Snorkoff 14 минут назад
на обиженных воду возят..
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