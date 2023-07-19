"Что-то ты разжирела": родители-монстры, которые любят показывать повзрослевшим детям их место

1206
14
Психологи говорят, что все проблемы из детства. Судя по историям наших героев, это так и есть. Сколько комплексов и страхов может внушить одна фраза мамы или папы.... Пользователи поделились тем, какие у них отношения с родителями.
×
×
А ваши родителя говорят вам что-то подобное?
Источник:
Еще крутые истории!
- Экономист нашел способ, как сорвать джекпот, и выиграл 14 раз
- Гамлет с гитарой... В.С. Высоцкий
- "Дай 2 тыщи до зарплаты": пользователи рассказали о наглых знакомых-попрошайках
Новости партнёров
реклама