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Неожиданные ситуации, которые могли случиться только в аптеке

Неожиданные ситуации, которые могли случиться только в аптеке

Автор:
07 августа 2023 17:21
Сообщество : Истории из жизни
Метки: в аптеке   из жизни   интересно   истории   ситуации   случай в аптеке   фото   
2796
16

С возрастом скидочная карта в аптеку уже не кажется бесполезной. Да и вообще знать, какие препараты и когда пить, чтобы чувствовать себя хорошо - важный навык. В этом посте собраны разные случаи, которые случились в аптеке.

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А у вас бывали странные ситуации в аптеках?


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Метки: в аптеке   из жизни   интересно   истории   ситуации   случай в аптеке   фото   
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6  комментариев
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57k
Олег 59 минут назад
у бешеной кукурузины сегодня обострение... е-ба-нутости
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6k
Владимир 54 минуты назад
Комментарий к фото
"Кто бабуля?? Да я моложе вас всех, вместе взятых!! Просто после вчерашнего плохо выгляжу." (с)
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44
qwertykey Час назад
Я люблю спрашивать дигидрогена монооксид 500 мл. Фармацевты ищут по справочникам и говорят что такого у них нет
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180
Patiot Василий Полчаса назад
Почему они должны это знать?
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Спелая кукурузинка

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