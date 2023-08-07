Неожиданные ситуации, которые могли случиться только в аптеке

2796
16
С возрастом скидочная карта в аптеку уже не кажется бесполезной. Да и вообще знать, какие препараты и когда пить, чтобы чувствовать себя хорошо - важный навык. В этом посте собраны разные случаи, которые случились в аптеке.
×
×
А у вас бывали странные ситуации в аптеках?
Источник:
Еще крутые истории!
- Истории от переехавших: как им живётся и работается в других странах
- Детская логика с чудинкой, которая веселит родителей
- "Показал истинное лицо!": неприятные ситуации, которые случились во время развода
- Житель Вашингтона продает обшарпанную стену за 50 тысяч долларов
Новости партнёров
реклама