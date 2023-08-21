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Пользователи поделились тем, какие интересные и забавные обрывки диалогов услышали на улице

Пользователи поделились тем, какие интересные и забавные обрывки диалогов услышали на улице

Автор:
21 августа 2023 10:54
Сообщество : Истории
Метки: интересно   истории   подслушал на улице   сегодня я услышал   фото   фразы   чужие разговоры   
2399
16

Иногда чужие разговоры могут быть очень любопытными. Вконтакте есть даже целое сообщество, где люди подслушивают и делятся чужими разговорами. А вы когда-нибудь слышали что-то подобное на улице, что вызывало улыбку или недоумение?

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Метки: интересно   истории   подслушал на улице   сегодня я услышал   фото   фразы   чужие разговоры   
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1  комментарий
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сеньор Леонсио 2 часа назад
Ум безумен, просто мы сами безумны, поэтому этого и не замечаем!
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