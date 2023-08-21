Пользователи поделились тем, какие интересные и забавные обрывки диалогов услышали на улице

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Иногда чужие разговоры могут быть очень любопытными. Вконтакте есть даже целое сообщество, где люди подслушивают и делятся чужими разговорами. А вы когда-нибудь слышали что-то подобное на улице, что вызывало улыбку или недоумение?
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