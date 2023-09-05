Бейонсе 42 года: самые смелые и откровенные наряды рекордной обладательницы 32-х «Грэмми»

Уже за первый альбом «Dangerously in Love» (2003) она получила пять «Грэмми». В личной жизни ей повезло не меньше: с 2002 года она неразлучна с рэпером Jay-Z, в браке с которым у них родилось трое детей. Помимо музыкальной карьеры певица участвовала в кинопроектах разной степени успешности. Но сегодня мы вспоминаем только самое лучшее: незабываемые образы артистки с ковровых дорожек и выступлений!

Met Gala, 2011