Бейонсе 42 года: самые смелые и откровенные наряды рекордной обладательницы 32-х «Грэмми»

Бейонсе (полное имя — Бейонсе Жизель Ноулз-Картер) начала свою карьеру в 90-е годы в группе «Destiny’s Child», после распада которой она сразу же начала набирать популярность и завоёвывать музыкальные награды.
Уже за первый альбом «Dangerously in Love» (2003) она получила пять «Грэмми». В личной жизни ей повезло не меньше: с 2002 года она неразлучна с рэпером Jay-Z, в браке с которым у них родилось трое детей. Помимо музыкальной карьеры певица участвовала в кинопроектах разной степени успешности. Но сегодня мы вспоминаем только самое лучшее: незабываемые образы артистки с ковровых дорожек и выступлений!
Met Gala, 2011
Мероприятие Института костюма в 2011 году было посвящено Александру Маккуину (английский дизайнер), Бейонсе выбрала соответствующе роскошное платье от Эмилио Пуччи.
Выступление на премии «Billboard Music Awards» 2011
В этот год Бейонсе стала победителем в номинации «Исполнитель тысячелетия». Она запомнилась не только песней «Run the World (Girls)», но и своим откровенным нарядом.
Met Gala, 2014
Совместный тур, 2014
«On the Run Tour» — совместный тур Бейонсе и рэпера Jay-Z. Пара состоит в браке с 2008 года.
Met Gala, 2015
Met Gala, 2016
«Грэмми», 2017
Бейонсе стала главной звездой премии того года: она вышла на сцену в довольно откровенном наряде богини плодородия будучи беременной. Она завоевала две награды: «Лучшее видео» за «Formation» и «Лучший альбом современной городской музыки» за «Lemonade».
Рождение близнецов, 2017
В 2012 у пары родился первый ребенок – дочь Блю Айви, а в 2017 на свет появились близнецы Картер и Руми.
Аукцион «Wearable Art Gala», 2018
Бейонсе появилась на мероприятии, организованном её мамой, со своим мужем и дочерью. Наряды получились очень золотыми!
«Coachella», 2018
«Коачелла» — трёхдневный музыкальный фестиваль, который назван в честь долины, в которой он проходит. Бейонсе предстала на нём в образе Клеопатры.
Второй совместный тур, 2018
Открытие курорта «Atlantis The Royal» в Дубае, 2023
Бейонсе зажгла сцену (в прямом и переносном смысле — в шоу использовались фейерверки) после пятилетнего перерыва в сопровождении оркестра Firdaus из 48 человек.
Тур «Ренессанс»
В июле 2022 года Бейонсе выпустила альбом «Renaissance», за которым последовал мировой тур. Певица уже выступила в 22 городах и нескольких странах, впереди у неё ещё 7 концертов.
Тур «Ренессанс»
В каждом городе Бейонсе удивляет зрителей новыми нарядами от лучших дизайнеров.
«Грэмми-2023»
В этом году певица поставила рекорд по общему числу полученных наград «Grammy Awards», получив свою 32 награду.
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Больше одного Грэмми в руки не давать!