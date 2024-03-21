56-летняя Николь Кидман снялась для французского журнала, покорив всех непревзойдённой фигурой

Давайте посмотрим, какую магию сотворили эти модные волшебники и о чём рассказала Николь в своём интервью журналу.
Николь Кидман — одна из звёзд Голливуда, по которой сходят с ума и мужчины, и женщины, — столько в этой рыжеволосой красавице элегантности и харизмы! Это одна из причин вышедших 19 марта 2024 года во французском журнале Elle статьи и фотосессии, главной героиней которых стала Николь. Снимки 56-летней актрисы получились невероятно стильными и изящными! Конечно, за это стоит поблагодарить фотографа Марио Сорренти, уже работавшего с такими журналами, как как Vogue и Harper’s Bazaar, а также дизайнера Николу Формикетти, который известен образами, созданными для Леди Гаги.
К каждому образу дизайнер подобрал одежду и аксессуары от модных домов. На этом фото на Николь пиджак, колготки и туфли от Dolce & Gabbana и украшения от Cartier.
В 2017 году на Каннском кинофестивале она подняла вопрос о женщинах-создательницах кино, которые находятся в меньшинстве, и пообещала, что будет больше сниматься в фильмах, режиссёры которых являются представителями её пола. С тех пор она действительная работала в нескольких таких проектах: «Роковое искушение» (2017), «Вершина озера» (2013-2017), «Время возмездия» (2018), «Пронзительно громко» (2022) и «Экспаты» (2023-2024). Последний сериал спонсируется продюсерской компанией самой актрисы.
Актриса признаётся в интервью для Elle, что её привлекает эмоционально сложный материал, такой, как в сериале «Экспаты»:
Мне повезло, что у меня есть работа, позволяющая исследовать эмоциональные ландшафты — тяжёлые, странные, необыкновенные, причудливые, красивые и глубокие. Я не уклоняюсь от них, отчасти потому, что стремлюсь исследовать жизнь, а это значит быть живым и чувствовать.
Николь — обладательница «Оскара» за лучшую женскую роль в фильме «Часы» (2002), а также трёх номинаций в этой же категории и в категории «лучшая актриса второго плана». Она признаётся, что этот грандиозный успех пришёл, когда у неё уже была семья, и радость от профессиональных побед ощущается гораздо ярче именно благодаря родным.
Помимо своей профессиональной деятельности Николь Кидман спонсирует исследования по изучению рака молочной железы, которым, к несчастью, болела её мать. Эта тема сблизила её с Ванданой Абрамсон, доктором медицинских наук, которая стала её помощницей и подругой:
Меня всегда поражало, что она не просто приходит и говорит, что хочет сделать пожертвование. Она хочет понять, что она делает и как именно она может оказать поддержку.
У меня очень насыщенная жизнь с людьми, которых я люблю. Я воспитываю дочерей. Я жена, я лучший друг. Я сестра и тётя. У меня глубоко интимные отношения с людьми. И в этом для меня смысл жизни, а затем уже забота о том, что мы оставляем после себя, кого мы оставляем и как мы это делаем.
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