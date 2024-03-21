56-летняя Николь Кидман снялась для французского журнала, покорив всех непревзойдённой фигурой

У меня очень насыщенная жизнь с людьми, которых я люблю. Я воспитываю дочерей. Я жена, я лучший друг. Я сестра и тётя. У меня глубоко интимные отношения с людьми. И в этом для меня смысл жизни, а затем уже забота о том, что мы оставляем после себя, кого мы оставляем и как мы это делаем.