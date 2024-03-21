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56-летняя Николь Кидман снялась для французского журнала, покорив всех непревзойдённой фигурой

56-летняя Николь Кидман снялась для французского журнала, покорив всех непревзойдённой фигурой

Автор:
21 марта 2024 09:00
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Николь Кидман   актриса   журнал   знаменитости   красота   фигура   
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Давайте посмотрим, какую магию сотворили эти модные волшебники и о чём рассказала Николь в своём интервью журналу.

Николь Кидман — одна из звёзд Голливуда, по которой сходят с ума и мужчины, и женщины, — столько в этой рыжеволосой красавице элегантности и харизмы! Это одна из причин вышедших 19 марта 2024 года во французском журнале Elle статьи и фотосессии, главной героиней которых стала Николь. Снимки 56-летней актрисы получились невероятно стильными и изящными! Конечно, за это стоит поблагодарить фотографа Марио Сорренти, уже работавшего с такими журналами, как как Vogue и Harper’s Bazaar, а также дизайнера Николу Формикетти, который известен образами, созданными для Леди Гаги.

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К каждому образу дизайнер подобрал одежду и аксессуары от модных домов. На этом фото на Николь пиджак, колготки и туфли от Dolce & Gabbana и украшения от Cartier.

В 2017 году на Каннском кинофестивале она подняла вопрос о женщинах-создательницах кино, которые находятся в меньшинстве, и пообещала, что будет больше сниматься в фильмах, режиссёры которых являются представителями её пола. С тех пор она действительная работала в нескольких таких проектах: «Роковое искушение» (2017), «Вершина озера» (2013-2017), «Время возмездия» (2018), «Пронзительно громко» (2022) и «Экспаты» (2023-2024). Последний сериал спонсируется продюсерской компанией самой актрисы.

Актриса признаётся в интервью для Elle, что её привлекает эмоционально сложный материал, такой, как в сериале «Экспаты»:

Мне повезло, что у меня есть работа, позволяющая исследовать эмоциональные ландшафты — тяжёлые, странные, необыкновенные, причудливые, красивые и глубокие. Я не уклоняюсь от них, отчасти потому, что стремлюсь исследовать жизнь, а это значит быть живым и чувствовать.

Николь — обладательница «Оскара» за лучшую женскую роль в фильме «Часы» (2002), а также трёх номинаций в этой же категории и в категории «лучшая актриса второго плана». Она признаётся, что этот грандиозный успех пришёл, когда у неё уже была семья, и радость от профессиональных побед ощущается гораздо ярче именно благодаря родным.

Помимо своей профессиональной деятельности Николь Кидман спонсирует исследования по изучению рака молочной железы, которым, к несчастью, болела её мать. Эта тема сблизила её с Ванданой Абрамсон, доктором медицинских наук, которая стала её помощницей и подругой:

Меня всегда поражало, что она не просто приходит и говорит, что хочет сделать пожертвование. Она хочет понять, что она делает и как именно она может оказать поддержку.

У меня очень насыщенная жизнь с людьми, которых я люблю. Я воспитываю дочерей. Я жена, я лучший друг. Я сестра и тётя. У меня глубоко интимные отношения с людьми. И в этом для меня смысл жизни, а затем уже забота о том, что мы оставляем после себя, кого мы оставляем и как мы это делаем.

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Метки: Николь Кидман   актриса   журнал   знаменитости   красота   фигура   
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5  комментариев
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284
Dmitry N 2 часа назад
Свет, мэйк, ретушь.
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27
Анечка 5 минут назад
И что в ней такого,чему можно позавидовать? Она не пример для подражания.
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3k
Fiverknot Час назад
Ох и долго ее фотошопили.)
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5k
Наталья Час назад
Напряжённая вся. Неприятная.
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13k
Sapsan 2 часа назад
По мне сушенная вобла, кабалистка
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Miralanim
  • Дата регистрации: 08.06.2014
  • 3457 постов (3289 в горячем)

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