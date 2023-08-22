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56-летняя Памела Андерсон снялась для канадского модного бренда, примерив на себя образ деловой огородницы

56-летняя Памела Андерсон снялась для канадского модного бренда, примерив на себя образ деловой огородницы

Автор:
22 августа 2023 12:11
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: pamela anderson   актриса   знаменитости   красота   образ   огород   огородница   
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Многие привыкли к вульгарному и вызывающему образу Памелы Андерсон. Но она давно встала на иной путь, уверенно срывая с себя все общественные ярлыки. Всемирно известная модель и актриса стала выглядеть гораздо более натурально, и этот образ ей невероятно идёт!

Не так давно Пэм стала лицом осенней коллекции канадского бренда Aritzia. Она с удовольствием приняла участие в съёмках не только потому, что родина марки является и её родиной (Британская Колумбия), но концепция моделей совпадает с её собственным стилем, в котором 56-летняя актриса чувствует себя невероятно комфортно.


Съёмки кампейна прошли в Британской Колумбии на западе Канады

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Главной локацией съёмки стал личный огород Памелы


Столь радикальная разница между внешним видом и местом съёмки привлекла внимание поклонников модели и бренда


Хотя сама Пэм не видит ничего необычного в том, чтобы разгуливать в строгом костюме между грядками

На съёмке я стригла газон в деловом костюме и это вполне логично, потому что сад — это и есть мой офис. Это было довольно весело!


На удивление, в строгих и элегантных нарядах в деревенском антураже Памела выглядела невероятно органично


Обычно звёзды на съёмках выглядят сосредоточенными, но тут видно, насколько актриса была раскрепощена

Памела утверждает, что модели из осенней коллекции хорошо сочетаются с её собственным вкусом, не перекрывая её индивидуальность. Возможно, именно поэтому фотографии получились настолько живые.


Увидев до съёмки строгий костюм, Пэм сначала занервничала

Позже знаменитость поняла, что видит в нём себя не только в офисе, но и в своём огороде. И после этого всё пошло, как по маслу.


Памела на самом деле много времени уделяет своей земле и наслаждается выращиванием овощей и трав

Кстати, съёмка проходила не только на огороде Пэм, но и на берегу Тихого океана. Только посмотрите, какие красивые кадры получились!


Убрав агрессивный макияж, Памела стала выглядеть не только естественнее, но и свежее

Даже в закрытой одежде она выглядит сексуально

Тотал блэк и минимализм — идеально!

Казалось бы, просто строгий серый костюм, но отсутствие обуви расслабляет и романтизирует образ

Сложно поверить, что этой красивой женщине вот уже 56 лет!

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Метки: pamela anderson   актриса   знаменитости   красота   образ   огород   огородница   
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1  комментарий
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Борис Карабанов 16 минут назад
Огород - хорошее дело. Вот, что капустный лист животворящий делает!!!
Куриный помёт, конечно, тоже неплохо.
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