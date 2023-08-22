56-летняя Памела Андерсон снялась для канадского модного бренда, примерив на себя образ деловой огородницы

Не так давно Пэм стала лицом осенней коллекции канадского бренда Aritzia. Она с удовольствием приняла участие в съёмках не только потому, что родина марки является и её родиной (Британская Колумбия), но концепция моделей совпадает с её собственным стилем, в котором 56-летняя актриса чувствует себя невероятно комфортно.

Съёмки кампейна прошли в Британской Колумбии на западе Канады