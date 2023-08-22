56-летняя Памела Андерсон снялась для канадского модного бренда, примерив на себя образ деловой огородницы

Многие привыкли к вульгарному и вызывающему образу Памелы Андерсон. Но она давно встала на иной путь, уверенно срывая с себя все общественные ярлыки. Всемирно известная модель и актриса стала выглядеть гораздо более натурально, и этот образ ей невероятно идёт!
Не так давно Пэм стала лицом осенней коллекции канадского бренда Aritzia. Она с удовольствием приняла участие в съёмках не только потому, что родина марки является и её родиной (Британская Колумбия), но концепция моделей совпадает с её собственным стилем, в котором 56-летняя актриса чувствует себя невероятно комфортно.
Съёмки кампейна прошли в Британской Колумбии на западе Канады
Главной локацией съёмки стал личный огород Памелы
Столь радикальная разница между внешним видом и местом съёмки привлекла внимание поклонников модели и бренда
Хотя сама Пэм не видит ничего необычного в том, чтобы разгуливать в строгом костюме между грядками
На съёмке я стригла газон в деловом костюме и это вполне логично, потому что сад — это и есть мой офис. Это было довольно весело!
На удивление, в строгих и элегантных нарядах в деревенском антураже Памела выглядела невероятно органично
Обычно звёзды на съёмках выглядят сосредоточенными, но тут видно, насколько актриса была раскрепощена
Памела утверждает, что модели из осенней коллекции хорошо сочетаются с её собственным вкусом, не перекрывая её индивидуальность. Возможно, именно поэтому фотографии получились настолько живые.
Увидев до съёмки строгий костюм, Пэм сначала занервничала
Позже знаменитость поняла, что видит в нём себя не только в офисе, но и в своём огороде. И после этого всё пошло, как по маслу.
Памела на самом деле много времени уделяет своей земле и наслаждается выращиванием овощей и трав
Кстати, съёмка проходила не только на огороде Пэм, но и на берегу Тихого океана. Только посмотрите, какие красивые кадры получились!
Убрав агрессивный макияж, Памела стала выглядеть не только естественнее, но и свежее
Даже в закрытой одежде она выглядит сексуально
Тотал блэк и минимализм — идеально!
Казалось бы, просто строгий серый костюм, но отсутствие обуви расслабляет и романтизирует образ
Сложно поверить, что этой красивой женщине вот уже 56 лет!
Источник:
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Куриный помёт, конечно, тоже неплохо.