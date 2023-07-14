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Режиссёр "Титаника" захотел снять фильм про затонувший батискаф "Титан"

Режиссёр "Титаника" захотел снять фильм про затонувший батискаф "Титан"

Автор:
14 июля 2023 17:18
Сообщество : Кино
Метки: батискаф   джеймс кэмерон   переговоры   режиссёр   сериал   титан   титаник   
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Шутки про "Титаник 2" оказались не такими уж шутками.

Режиссёр оскароносного "Титаника" Джейс Кэмерон может снять сериал о туристическом батискафе "Титан", затонувшем в июне неподалёку от обломков печально известного лайнера. Кэмерон уже ведёт переговоры о съёмках с представителями одного из крупных стриминговых сервисов, со ссылкой на источники сообщает британский таблоид The Sun.

Катастрофа "Титана" может лечь в основу большого сериала для одного из самых популярных стриминговых сервисов в мире — и Джеймс является основным кандидатом на позицию режиссера. Это близкая его сердцу тема. Он с таким состраданием рассказал историю «Титаника», что кажется естественным сделать и этот шаг

Собеседник издания добавил, что проследить историю тех, кто был на борту батискафа, станет "большим делом" и потребует много времени и финансовых вложений. По данным The Sun, главные роли могут предложить Мэтту Дэймону и Кумэйл Нанджиани. Очевидно, первому предложат исполнить роль главы компании OceanGate (владелец "Титана") Стоктона Раша, а второму — пакистанского бизнесмена Шахзады Давуда.

Напомним, батискаф "Титан" с тремя туристами и двумя членами экипажа на борту отправился к обломкам "Титаника" 18 июня. Через несколько часов после погружения связь с кораблём-спутником была утеряна. Начались поиски. Они длились 4 дня. 22 июня береговая охрана США сообщила, что кислород в батискафе, вероятно, закончился, а компания OceanGate признала экипаж погибшим. Отметим, что Джеймс Кэмерон сделал это раньше остальных, разослав соболезнования всем общим знакомым, в том числе российскому океанологу Анатолию Сагалевичу, с которым много раз погружался к обломкам "Титаника" во время съёмок фильма.

На борту батискафа находились основатель компании OceanGate 61-летний Стоктон Раш, 77-летний пилот аппарата Поль-Анри Наржоле, 58-летний британский миллиардер Хэмиш Хардинг, а также 48-летний пакистано-британский бизнесмен Шахзада Давуд и его 19-летний сын Сулейман. Последние трое заплатили за экскурсию к обломкам "Титаника" по 250 тысяч долларов. До недавнего времени на официальном сайте компании OpenGate шли продажи туров к затонувшему "Титанику". И только неделю назад, 7 июля, компания приостановила свою деятельность на неопределённый срок.

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Метки: батискаф   джеймс кэмерон   переговоры   режиссёр   сериал   титан   титаник   
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8  комментариев
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14k
Kucher Час назад
Там короткометражка получится.
Сюжет: 1. Заплатили; 2. Залезли в бочку; 3. Начали погружаться под музыку Шопена; 4. Хрусть!!!
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100
Patiot Kucher Полчаса назад
Три мудреца в одном тазу
Пустились по морю в грозу.
Будь попрочнее старый таз,
Длиннее был бы мой рассказ.
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986
ruslan d Час назад
Деньги не пахнут )
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11k
ScorpionDS Час назад
Подводные путешествия это тема Кэмирона, есть опыт погружения и создания батискафа для погружения на дно Марианской впадины, но именно к Титану у него отношение было весьма скептическим, сомневаюсь что из этого выйдет приличный сериал ...
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100
Patiot ScorpionDS Полчаса назад
У него, кстати, есть опыт сьёмок фильмов про подводные катастрофы. Достаточно вспомнить "Бездну" или "Санктум".
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