Режиссёр "Титаника" захотел снять фильм про затонувший батискаф "Титан"

Шутки про "Титаник 2" оказались не такими уж шутками.
Режиссёр оскароносного "Титаника" Джейс Кэмерон может снять сериал о туристическом батискафе "Титан", затонувшем в июне неподалёку от обломков печально известного лайнера. Кэмерон уже ведёт переговоры о съёмках с представителями одного из крупных стриминговых сервисов, со ссылкой на источники сообщает британский таблоид The Sun.
Катастрофа "Титана" может лечь в основу большого сериала для одного из самых популярных стриминговых сервисов в мире — и Джеймс является основным кандидатом на позицию режиссера. Это близкая его сердцу тема. Он с таким состраданием рассказал историю «Титаника», что кажется естественным сделать и этот шаг
Собеседник издания добавил, что проследить историю тех, кто был на борту батискафа, станет "большим делом" и потребует много времени и финансовых вложений. По данным The Sun, главные роли могут предложить Мэтту Дэймону и Кумэйл Нанджиани. Очевидно, первому предложат исполнить роль главы компании OceanGate (владелец "Титана") Стоктона Раша, а второму — пакистанского бизнесмена Шахзады Давуда.
Напомним, батискаф "Титан" с тремя туристами и двумя членами экипажа на борту отправился к обломкам "Титаника" 18 июня. Через несколько часов после погружения связь с кораблём-спутником была утеряна. Начались поиски. Они длились 4 дня. 22 июня береговая охрана США сообщила, что кислород в батискафе, вероятно, закончился, а компания OceanGate признала экипаж погибшим. Отметим, что Джеймс Кэмерон сделал это раньше остальных, разослав соболезнования всем общим знакомым, в том числе российскому океанологу Анатолию Сагалевичу, с которым много раз погружался к обломкам "Титаника" во время съёмок фильма.
На борту батискафа находились основатель компании OceanGate 61-летний Стоктон Раш, 77-летний пилот аппарата Поль-Анри Наржоле, 58-летний британский миллиардер Хэмиш Хардинг, а также 48-летний пакистано-британский бизнесмен Шахзада Давуд и его 19-летний сын Сулейман. Последние трое заплатили за экскурсию к обломкам "Титаника" по 250 тысяч долларов. До недавнего времени на официальном сайте компании OpenGate шли продажи туров к затонувшему "Титанику". И только неделю назад, 7 июля, компания приостановила свою деятельность на неопределённый срок.
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Сюжет: 1. Заплатили; 2. Залезли в бочку; 3. Начали погружаться под музыку Шопена; 4. Хрусть!!!
Пустились по морю в грозу.
Будь попрочнее старый таз,
Длиннее был бы мой рассказ.
Расскажите подробнее