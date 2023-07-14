Режиссёр "Титаника" захотел снять фильм про затонувший батискаф "Титан"

Напомним, батискаф "Титан" с тремя туристами и двумя членами экипажа на борту отправился к обломкам "Титаника" 18 июня. Через несколько часов после погружения связь с кораблём-спутником была утеряна. Начались поиски. Они длились 4 дня. 22 июня береговая охрана США сообщила, что кислород в батискафе, вероятно, закончился, а компания OceanGate признала экипаж погибшим. Отметим, что Джеймс Кэмерон сделал это раньше остальных, разослав соболезнования всем общим знакомым, в том числе российскому океанологу Анатолию Сагалевичу, с которым много раз погружался к обломкам "Титаника" во время съёмок фильма.



На борту батискафа находились основатель компании OceanGate 61-летний Стоктон Раш, 77-летний пилот аппарата Поль-Анри Наржоле, 58-летний британский миллиардер Хэмиш Хардинг, а также 48-летний пакистано-британский бизнесмен Шахзада Давуд и его 19-летний сын Сулейман. Последние трое заплатили за экскурсию к обломкам "Титаника" по 250 тысяч долларов. До недавнего времени на официальном сайте компании OpenGate шли продажи туров к затонувшему "Титанику". И только неделю назад, 7 июля, компания приостановила свою деятельность на неопределённый срок.