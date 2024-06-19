Впечатляющая визуализация, насколько глубоко опустился батискаф "Титан" перед взрывом

Раш убеждал, что путешествие на борту "Титана" "намного безопаснее, чем переход улицы", и продавал билеты на погружение по сниженной цене в 150000 долларов.

Он игнорировал предупреждения о том, что его судно - смертельная ловушка.

Режиссёр "Титаника" Джеймс Кэмерон, известный своими глубоководными исследованиями, назвал "ахиллесовой пятой" батискафа корпус из углеродного волокна.