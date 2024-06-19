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Впечатляющая визуализация, насколько глубоко опустился батискаф "Титан" перед взрывом

Впечатляющая визуализация, насколько глубоко опустился батискаф "Титан" перед взрывом

Автор:
19 июня 2024 09:13
Сообщество : Путешествия
Метки: анимация   батискаф   глубина   океан   титан   титаник   
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Прошёл год с гибели "Титана" на пути к затонувшему "Титанику". В пугающем видеоролике показано, как глубоко погрузился подводный аппарат, прежде чем его раздавило огромное давление.

По мере виртуального погружения появляются достопримечательности, включая Эйфелеву башню, Статую Свободы и Бурдж-Халифу, самое высокое здание в мире. В финале камера достигает глубины 3700 метров - дна Северной Атлантики, где покоится "Титаник".

Батискаф "Титан" американской компании OceanGate начал погружение утром 18 июня 2023 года, но через час и 45 минут связь с аппаратом была потеряна. Спустя четыре дня поисков подводный аппарат обнаружил обломки судна в 490 м от "Титаника".

Все пять человек на борту - Шахзада Давуд и его 19-летний сын Сулеман, британский миллиардер Хэмиш Хардинг, французский исследователь Поль-Анри Наржоле и глава компании OceanGate Стоктон Раш - погибли мгновенно, когда "Титан" потерпел "катастрофическую имплозию".

Раш убеждал, что путешествие на борту "Титана" "намного безопаснее, чем переход улицы", и продавал билеты на погружение по сниженной цене в 150000 долларов.

Он игнорировал предупреждения о том, что его судно - смертельная ловушка.

Режиссёр "Титаника" Джеймс Кэмерон, известный своими глубоководными исследованиями, назвал "ахиллесовой пятой" батискафа корпус из углеродного волокна.

Большинство современных подводных лодок способны погружаться на максимальную глубину 500 метров, в то время как аппарат компании OceanGate был разработан для погружения на глубину до 4000 метров.

Австралийский миллиардер Клайв Палмер пообещал воссоздать знаменитый корабль, который обойдётся ему в 1 миллиард долларов.

"Титаник II", который должен быть готов к 2027 году, будет в точности повторять оригинальный лайнер, но при этом его оснастят новейшими системами навигации и безопасности.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: анимация   батискаф   глубина   океан   титан   титаник   
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2  комментария
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hhwost 38 минут назад
*"Титаник II", который должен быть готов к 2027 году, будет в точности повторять оригинальный лайнер, но при этом его оснастят новейшими системами навигации и безопасности*

да хоть поролоном его весь обмотайте в четыре слоя - не поплыву я на нём никуда. идите нах..й.
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Fuchsia
  • Дата регистрации: 10.06.2014
  • 3042 поста (2871 в горячем)

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