Галя, у нас отмена! Джеймс Кэмерон не будет снимать сериал про "Титан"

Через пару недель после гибели батискафа "Титан" в сети поползли слухи, что именитый режиссёр планирует выпустить документалку про неудачное погружение. Первым о предстоящих съемках написал британский таблоид The Sun.

Якобы Кэмерон уже обсуждает со стриминговым сервисом концепцию сериала, в котором будет рассказана история гибели батискафа. Даже список желаемых актеров уже озвучили, Мэтт Дэймон входил в их число.