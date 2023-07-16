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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 7771 пост • 882 подписчика подписаться
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Галя, у нас отмена! Джеймс Кэмерон не будет снимать сериал про "Титан"

Галя, у нас отмена! Джеймс Кэмерон не будет снимать сериал про "Титан"

Автор:
16 июля 2023 08:15
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Кэмерон   батискаф   звезды   знаменитости   сериал   титан   титаник   
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Мало того, что не будет, так режиссёр ещё и назвал "оскорбительными слухами" сообщения в СМИ о планируемых съемках.

Через пару недель после гибели батискафа "Титан" в сети поползли слухи, что именитый режиссёр планирует выпустить документалку про неудачное погружение. Первым о предстоящих съемках написал британский таблоид The Sun.


Якобы Кэмерон уже обсуждает со стриминговым сервисом концепцию сериала, в котором будет рассказана история гибели батискафа. Даже список желаемых актеров уже озвучили, Мэтт Дэймон входил в их число.

«Обычно я не реагирую на такое, но сейчас хочу это сделать. Я не веду переговоров о фильме про OceanGate и никогда не буду вести», — написал Кэмерон в своём Twitter.


Кстати, знаменитый "Титаник" так же снял Кэмерон в 1997 году. Этот фильм получил аж 11 "Оскаров", рекорд, кстати, до сих пор не побили. Так что зря режиссер от такой идеи отказывается. Ну а кто подзабыл историю с "Титаном", то милости просим в этот пост.




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Метки: Кэмерон   батискаф   звезды   знаменитости   сериал   титан   титаник   
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6  комментариев
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6k
livaneth 2 часа назад
Почему-ж неудачное погружение? Погрузиться батискафу удалось. И до "Титаника" они добрались. Это вот всплыть не получилось.
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61k
Андрей 5 минут назад
The Sun это что-то вроде нашей экпресс-газеты или СПИД-инфо. Там правда только в конце, где автор статьи написан, да и то не точно )
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104
Александра С 20 минут назад
Да кому этот "Титан" нужен. Еще, не дай Бог, актеров "булькнут".
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168k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Полчаса назад
видимо всякие психически-больные ублюдки западлойдные ..ради одной сцены где их сплющивает хотят такой фильм увидеть.
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5k
satra 2 часа назад
"Знаменитый "Титаник" так же снял Кэмерон в 1997 году. Этот фильм получил аж 11 "Оскаров", рекорд, кстати, до сих пор не побили"
Строго говоря, таких фильмов с 11 Оскарами три. Помимо "Титаник" (1997) ещё Бен-Гур» (1959) и «Властелин колец: Возвращение короля» (2003).
Но да, 12-кратных нет.
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