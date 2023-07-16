Галя, у нас отмена! Джеймс Кэмерон не будет снимать сериал про "Титан"

Мало того, что не будет, так режиссёр ещё и назвал "оскорбительными слухами" сообщения в СМИ о планируемых съемках.
Через пару недель после гибели батискафа "Титан" в сети поползли слухи, что именитый режиссёр планирует выпустить документалку про неудачное погружение. Первым о предстоящих съемках написал британский таблоид The Sun.
Якобы Кэмерон уже обсуждает со стриминговым сервисом концепцию сериала, в котором будет рассказана история гибели батискафа. Даже список желаемых актеров уже озвучили, Мэтт Дэймон входил в их число.
«Обычно я не реагирую на такое, но сейчас хочу это сделать. Я не веду переговоров о фильме про OceanGate и никогда не буду вести», — написал Кэмерон в своём Twitter.
Источник:
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Строго говоря, таких фильмов с 11 Оскарами три. Помимо "Титаник" (1997) ещё Бен-Гур» (1959) и «Властелин колец: Возвращение короля» (2003).
Но да, 12-кратных нет.