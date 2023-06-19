Туристический батискаф пропал с радаров во время экспедиции к "Титанику"

UPD: на борту подводного аппарата находятся 5 человек. Среди них — английский миллиардер Хамиш Хардинг, который летал в космос в качестве космического туриста, французский пилот субмарин Поль-Анри Нарголе, руководитель и основатель компании OceanGate Expeditions (она торгует экскурсиями к "Титанику"), а также ещё двое неназванных исследователей из Британии и Франции.

Сейчас подводный аппарат ищут при помощи двух самолётов с гидроакустическими станциями, береговой охраны США и одного батискафа. Есть вероятность, что туристическая субмарина застряла среди обломков "Титаника". По данным СМИ, находящимся на борту мореплавателям запаса кислорода хватит минимум на двое суток.