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Туристический батискаф пропал с радаров во время экспедиции к "Титанику"

Туристический батискаф пропал с радаров во время экспедиции к "Титанику"

Автор:
19 июня 2023 18:57
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Канада   США   батискаф   поиски   титаник   туристы   экскурсия   
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Пока неизвестно, что именно приключилось с подводным аппаратом. На месте его исчезновения ведутся поисково-спасательная операция.

В Атлантическом океане пропал туристический батискаф, направлявшийся на глубину для осмотра обломков "Титаника". Представители компании OceanGate Expeditions, которой принадлежит подводный аппарат, комментариев пока не дают, также неизвестно, сколько людей находится на борту батискафа.

По предварительной версии, батискаф мог врезаться в риф, находящийся на глубине 2900 метров. Остов печально известного лайнера при этом находится на глубине 3800 метров в 600 километрах от побережья Ньюфаундленда в Канаде.

Британский таблоид Daily Mail пишет, что билеты на подобные экскурсии обходятся в значительную сумму. Стоимость места в батискафе американской компании OceanGate Expeditions стоит в районе 250 тысяч долларов.

Отметим, что вполне может оказаться, что с подводным аппаратом всё в порядке и он не выходит на связь из-за незначительных технических неполадок. Но тем не менее береговая охрана Бостона уже начала поисково-спасательную операцию.

UPD: на борту подводного аппарата находятся 5 человек. Среди них — английский миллиардер Хамиш Хардинг, который летал в космос в качестве космического туриста, французский пилот субмарин Поль-Анри Нарголе, руководитель и основатель компании OceanGate Expeditions (она торгует экскурсиями к "Титанику"), а также ещё двое неназванных исследователей из Британии и Франции.


Сейчас подводный аппарат ищут при помощи двух самолётов с гидроакустическими станциями, береговой охраны США и одного батискафа. Есть вероятность, что туристическая субмарина застряла среди обломков "Титаника". По данным СМИ, находящимся на борту мореплавателям запаса кислорода хватит минимум на двое суток.

Источник:

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Метки: Канада   США   батискаф   поиски   титаник   туристы   экскурсия   
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35  комментариев
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4k
Сергей Семенов 5 часов назад
А нефиг по захоронениям лупоглазить!
Согласно "Конвенции об охране подводного культурного наследия" эксплуатация подводного культурного наследия в коммерческих целях запрещена.
И, да, по всем международным законам - это могила.
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178
устал я от вас 2 часа назад
Что случилось, что случилось.... мегаладон сожрал
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10k
wilddewill 2 часа назад
Кто то свалил со штатов по красоте)))) Не удивлюсь, что найдёт этот батискаф какой нибудь Российский крейсер)))
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10k
Аццкий Бобр 3 часа назад
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1k
zu4ara 3 часа назад
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6k
Leo Sun 3 часа назад
Cубмарина из экспедиций OceanGate пропала в воскресенье. Подводный аппарат имеет до 96 часов кислорода для экипажа из пяти человек.

Ведутся лихорадочные морские поиски пропавшего туристического подводного аппарата, который никто не видел с тех пор, как вчера утром он запустил пять человек к обломкам Титаника.

Береговая охрана Бостона и канадская береговая охрана сейчас ищут пропавшее судно.

Обломки Титаника находятся на глубине 2,5 мили под водой примерно в 370 милях от Ньюфаундленда, Канада.

По состоянию на 13:00 понедельника у субмарины оставалось всего 72 часа кислорода, по словам адмирала береговой охраны США, возглавлявшего скоординированные усилия по ее поиску.

Среди тех, кто пропал без вести на борту, британский миллиардер Хэмиш Хардинг. Он взволнованно написал в Instagram о том, что смог начать погружение после приступа плохой погоды в ьюфаундленде.

OceanGate Expeditions одна из немногих компаний, предлагающих туры. Билеты стоят до 250 000 долларов.

Для справки - кто такой Хэмиш Хардинг
Хэмиш Хардинг британский бизнесмен, летчик, исследователь и космический турист из ОАЭ. Он является основателем Action Group и председателем Action Aviation, международной брокерской компании по продаже самолетов со штаб-квартирой в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты.
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6k
TirAn 3 часа назад
ПЛ не летают. Поэтому с радаров пропадать не могут, если они , конечно не в надводном положении. Батискафов это так же касается.
Данный объект скорее всего потерял связь с кораблём обеспечения.
Связь скорее всего гидроакустическая.
Единственная летающая ПЛ на рисунке. Ни когда не летала

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2k
Товарищ 4 часа назад
Сейчас и посмотрим про "великих спасателей", Про Курск они жопы рвали, что "могли спасти." Спасайте, обрыганы. Люди опять страдают из-за алчности "цивилизованных" мудаков.
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921
ruslan d 4 часа назад
Етить , туда еще туристов возят ???
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6k
livaneth 4 часа назад
Заплыв к "Титанику" без обратного билета, это примерно так":
Смотреть с сорок пятой секунды
Ссылка www.youtube.com
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3k
Pill 4 часа назад
Хотели потревожить? Получите. Это не историческая операция.
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3
Человек 4 часа назад
Закономерный исход , потревожили место гибели людей к ним и отправились
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6k
Андрей Крылов 4 часа назад
Теперь тут батискаф будет на многокилометровой глубине объектом осмотра. Не знаю, страдать тут по скорее всего погибшим иили нет.... Зная кто покупает такие туры мне как-то не страдается. Учёных бывает очень далко и разных всякиз подводников. А Богатых тупых туристов, которые даже не понимают степень риска... Ну, как-то не очень. Нормальный человек сто раз подумает, надо ли из праздного любопытства погружаться на без малого 4 километра под воду. Особенно пользуясь услугами такой "надёжной" фирмы, которорая не то, что смпасти ожет не смочь, а может тупо потерять в пучинах тот батискаф!!! Уровень фирмы предоставляющей "услуги" уже виден. Мать их за ноги! Соременный сонар подводный аппарат не может потерять в принципе! Он же свеится как ёлка, на любом сонаре! Скорее всего врут, что потеряли. Боятся признаться, что люди погибли.
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5k
Горожанин 5 часов назад
Бездна тщеславия - особый наркотик. Сфера самых жирных лохов.
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5k
Babangdida 5 часов назад
Ссылка www.youtube.com
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8k
Лаврентий 5 часов назад
Читал где-то, что его объявили братской могилой и запретили погружения, кроме учёных...
А тут - туристы...
О_о
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4k
Влад 5 часов назад
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11k
ron 5 часов назад
В любом случае, Титаник они увидят )
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17k
RDen 5 часов назад
"Сердце океана" всё ищут?
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6k
Vladimir 6 часов назад
Теперь там на дне два "Титаника".
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9k
Борис Карабанов 6 часов назад
"Титаник-2. Бездна"
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