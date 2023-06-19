Туристический батискаф пропал с радаров во время экспедиции к "Титанику"

Пока неизвестно, что именно приключилось с подводным аппаратом. На месте его исчезновения ведутся поисково-спасательная операция.
В Атлантическом океане пропал туристический батискаф, направлявшийся на глубину для осмотра обломков "Титаника". Представители компании OceanGate Expeditions, которой принадлежит подводный аппарат, комментариев пока не дают, также неизвестно, сколько людей находится на борту батискафа.
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По предварительной версии, батискаф мог врезаться в риф, находящийся на глубине 2900 метров. Остов печально известного лайнера при этом находится на глубине 3800 метров в 600 километрах от побережья Ньюфаундленда в Канаде.
Британский таблоид Daily Mail пишет, что билеты на подобные экскурсии обходятся в значительную сумму. Стоимость места в батискафе американской компании OceanGate Expeditions стоит в районе 250 тысяч долларов.
Отметим, что вполне может оказаться, что с подводным аппаратом всё в порядке и он не выходит на связь из-за незначительных технических неполадок. Но тем не менее береговая охрана Бостона уже начала поисково-спасательную операцию.
UPD: на борту подводного аппарата находятся 5 человек. Среди них — английский миллиардер Хамиш Хардинг, который летал в космос в качестве космического туриста, французский пилот субмарин Поль-Анри Нарголе, руководитель и основатель компании OceanGate Expeditions (она торгует экскурсиями к "Титанику"), а также ещё двое неназванных исследователей из Британии и Франции.
Сейчас подводный аппарат ищут при помощи двух самолётов с гидроакустическими станциями, береговой охраны США и одного батискафа. Есть вероятность, что туристическая субмарина застряла среди обломков "Титаника". По данным СМИ, находящимся на борту мореплавателям запаса кислорода хватит минимум на двое суток.
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Согласно "Конвенции об охране подводного культурного наследия" эксплуатация подводного культурного наследия в коммерческих целях запрещена.
И, да, по всем международным законам - это могила.
Ведутся лихорадочные морские поиски пропавшего туристического подводного аппарата, который никто не видел с тех пор, как вчера утром он запустил пять человек к обломкам Титаника.
Береговая охрана Бостона и канадская береговая охрана сейчас ищут пропавшее судно.
Обломки Титаника находятся на глубине 2,5 мили под водой примерно в 370 милях от Ньюфаундленда, Канада.
По состоянию на 13:00 понедельника у субмарины оставалось всего 72 часа кислорода, по словам адмирала береговой охраны США, возглавлявшего скоординированные усилия по ее поиску.
Среди тех, кто пропал без вести на борту, британский миллиардер Хэмиш Хардинг. Он взволнованно написал в Instagram о том, что смог начать погружение после приступа плохой погоды в ьюфаундленде.
OceanGate Expeditions одна из немногих компаний, предлагающих туры. Билеты стоят до 250 000 долларов.
Для справки - кто такой Хэмиш Хардинг
Хэмиш Хардинг британский бизнесмен, летчик, исследователь и космический турист из ОАЭ. Он является основателем Action Group и председателем Action Aviation, международной брокерской компании по продаже самолетов со штаб-квартирой в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты.
Данный объект скорее всего потерял связь с кораблём обеспечения.
Связь скорее всего гидроакустическая.
Единственная летающая ПЛ на рисунке. Ни когда не летала
Смотреть с сорок пятой секунды
А тут - туристы...
О_о
Такой провал))
Завершить дело!
Так точно!