О гибели батискафа "Титан" снимут художественный фильм

Американская кинокомпания MindRiot Entertainment объявила, что снимет художественный о батискафе "Титан", затонувшего во время экспедиции к обломкам лайнера "Титаник" в Атлантической океане.

Фильм с рабочим названием "Спасение" расскажет не только о катастрофе, но и о том, что ей предшествовало, пишет издание Deadline. В картине также покажут последствия катастрофы. И как отмечает съёмочная группа, фильм будет снят с уважением к жертвам трагедии. Снимать картину будет не самый известный режиссёр Джастин МакГрегор ("Товарищи на века" и "Бдение").

Отмечается, что помимо художественного фильма MindRiot Entertainment снимет ещё и сериал, который расскажет об экс-директоре компании OceanGate, которая владела батискафом, Кайле Бингеме. Известно, что он покинул компанию за несколько месяцев до трагедии.