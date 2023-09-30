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О гибели батискафа "Титан" снимут художественный фильм

О гибели батискафа "Титан" снимут художественный фильм

Автор:
30 сентября 2023 17:06
Сообщество : Кино
Метки: батискаф   картина   съёмки   титан   титаник   трагедия   
787
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Ранее режиссёр "Титаника" отказался от съёмок картины.

Американская кинокомпания MindRiot Entertainment объявила, что снимет художественный о батискафе "Титан", затонувшего во время экспедиции к обломкам лайнера "Титаник" в Атлантической океане.


Фильм с рабочим названием "Спасение" расскажет не только о катастрофе, но и о том, что ей предшествовало, пишет издание Deadline. В картине также покажут последствия катастрофы. И как отмечает съёмочная группа, фильм будет снят с уважением к жертвам трагедии. Снимать картину будет не самый известный режиссёр Джастин МакГрегор ("Товарищи на века" и "Бдение").


Отмечается, что помимо художественного фильма MindRiot Entertainment снимет ещё и сериал, который расскажет об экс-директоре компании OceanGate, которая владела батискафом, Кайле Бингеме. Известно, что он покинул компанию за несколько месяцев до трагедии.

Батискаф "Титан" затонул 18 июня во время экспедиции к обломкам "Титаника". На борту аппарата находилось 5 человек — сооснователь и гендиректор OceanGate Стоктон Раш и пилот батискафа Поль-Анри Наржоле, а также трое туристов, заплатившие за смертельную экспедицию по 250 тысяч долларов — миллиардер Хэмиш Хардинг, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын Сулейман Давуд.

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Метки: батискаф   картина   съёмки   титан   титаник   трагедия   
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8  комментариев
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15k
GROMOZEKA 42 минуты назад
А шо там снимать?
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18k
Shtoppi 4 минуты назад
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88k
Taras Kozalupko 9 минут назад
Так вроде сняли уже - "Премия Дарвина"
Или это вторая часть?
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4k
Капитошка 16 минут назад
Получается пиндосы делают катастрофы намеренно,чтобы потом фильмы снимать?
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19k
Robin Hood 17 минут назад
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12k
Владимир Полчаса назад
А есть о чём снимать? Может каждую аварию в фильм превращать? "Лада неизбежности", "Предельная дистанция" "Поворотник ни туда" Ну тупо же.
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301
темная_мышь 37 минут назад
Я даже сценарий знаю, он довольно старый:

"Три мудреца в одном тазу
Пустились по морю в грозу.
Будь попрочнее
Старый таз,
Длинее был бы мой рассказ."
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24k
SolomonA 40 минут назад
А во время съемок погружаться будут? Ну так, чисто для сиквела: Фильм о гибели батискафа, снимавшего фильм о гибели батискафа, погружавшегося к месту гибели "Титаника"....
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