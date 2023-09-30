О гибели батискафа "Титан" снимут художественный фильм

Ранее режиссёр "Титаника" отказался от съёмок картины.
Американская кинокомпания MindRiot Entertainment объявила, что снимет художественный о батискафе "Титан", затонувшего во время экспедиции к обломкам лайнера "Титаник" в Атлантической океане.
Фильм с рабочим названием "Спасение" расскажет не только о катастрофе, но и о том, что ей предшествовало, пишет издание Deadline. В картине также покажут последствия катастрофы. И как отмечает съёмочная группа, фильм будет снят с уважением к жертвам трагедии. Снимать картину будет не самый известный режиссёр Джастин МакГрегор ("Товарищи на века" и "Бдение").
Отмечается, что помимо художественного фильма MindRiot Entertainment снимет ещё и сериал, который расскажет об экс-директоре компании OceanGate, которая владела батискафом, Кайле Бингеме. Известно, что он покинул компанию за несколько месяцев до трагедии.
Батискаф "Титан" затонул 18 июня во время экспедиции к обломкам "Титаника". На борту аппарата находилось 5 человек — сооснователь и гендиректор OceanGate Стоктон Раш и пилот батискафа Поль-Анри Наржоле, а также трое туристов, заплатившие за смертельную экспедицию по 250 тысяч долларов — миллиардер Хэмиш Хардинг, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын Сулейман Давуд.
Источник:
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Или это вторая часть?
"Три мудреца в одном тазу
Пустились по морю в грозу.
Будь попрочнее
Старый таз,
Длинее был бы мой рассказ."