Миллиардер из США решил повторить попытку спуститься на батискафе к Титанику

Почти год назад батискаф "Титан" самоликвидировался со всеми пассажирами в районе легендарного Титаника. Казалось бы, куда уж понятнее был дан намек, что не стоит из места трагедии делать аттракцион, но нет.
74-летний Ларри Коннор из Огайо собрался доказать всему миру, что смертельно опасное погружение ко дну морскому может стать легкой увеселительной прогулкой, естественно для очень состоятельных любителей экстрима.
«Я хочу показать людям во всем мире, что, хотя океан чрезвычайно мощный, он может быть чудесным, приятным и безопасным, если вы будете действовать правильно», — заявляет Коннор
По подсчетам миллиардера воссоздать
консервную банку подводный аппарат будет стоить около $20 млн. Сообщается, что аппарат сможет безопасно погружаться примерно на 4000 м, что на 200 м ниже того места, где в настоящее время покоится "Титаник". Рассчитан он всего на двух человек и носит весьма пафосное название - "Исследователь бездны Triton 4000/2". Из плюсов - выглядеть аппарат будет более футуристично, чем "Титан". Будут фонарики и большой иллюминатор.
Убирающиеся крылья должны обеспечивать устойчивость и контроль, необходимые для тщательного осмотра подводных сооружений и особенностей окружающей среды, а также обеспечивать широкое освещение.
Глубоководный обитаемый аппарат «Титан» приказал долго жить на глубине всего 2600 метров, хотя у него была заявлена возможность погружения также до 4000 м. Вот только у чудо-аппарата не было сертификатов безопасности. В этот раз к проекту обещают подойти более ответственно.
Коннор вместе с ещё одним соучредителем проекта планируют первыми провести тестовое испытание своего детища.
Вот только конкретные сроки погружения пока держат в тайне, но погружаться опять собираются к Титанику, как будто больше интересных мест в мировом океане нет. Могли бы и в Бермудском треугольнике поплавать, чего мелочиться.
Источник:
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