Миллиардер из США решил повторить попытку спуститься на батискафе к Титанику

По подсчетам миллиардера воссоздать консервную банку подводный аппарат будет стоить около $20 млн. Сообщается, что аппарат сможет безопасно погружаться примерно на 4000 м, что на 200 м ниже того места, где в настоящее время покоится "Титаник". Рассчитан он всего на двух человек и носит весьма пафосное название - "Исследователь бездны Triton 4000/2". Из плюсов - выглядеть аппарат будет более футуристично, чем "Титан". Будут фонарики и большой иллюминатор.

Убирающиеся крылья должны обеспечивать устойчивость и контроль, необходимые для тщательного осмотра подводных сооружений и особенностей окружающей среды, а также обеспечивать широкое освещение.