Режиссёр "Титаника" счёл экипаж батискафа "Титан" погибшим и выразил соболезнования российскому учёному

Как рассказал Сагалевич, Кэмерон кроме соболезнований не давал никаких комментариев по поводу батискафа, поскольку тоже не знает, что произошло с аппаратом, и не знаком с его конструкцией. При этом Сагалевич отринул муссируемую СМИ версию о том, что батискаф мог наткнуться на риф или застрять в обломках "Титаника". По его словам, Наржеоле совершил около 35 погружений на "Титаник", он опытный пилот и не мог допустить таких глупостей.





Российский учёный считает, что на глубоководном аппарате произошло "что-то трагическое", связанное с его конструкцией.