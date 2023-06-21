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Режиссёр "Титаника" счёл экипаж батискафа "Титан" погибшим и выразил соболезнования российскому учёному

Режиссёр "Титаника" счёл экипаж батискафа "Титан" погибшим и выразил соболезнования российскому учёному

Автор:
21 июня 2023 18:18
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Анатолий Сагалевич   батискаф   джеймс кэмерон   катастрофа   соболезнования   титаник   экспедиция   
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Океанолог Анатолий Сагалевич давно дружит с пилотом пропавшего аппарата.

Российский учёный океанолог, руководитель лаборатории глубоководных аппаратов Института океанологии РАН Анатолий Сагалевич рассказал РИА Новости, что режиссёр фильма "Титаник" Джеймс Кэмерон считает, что пропавший в Атлантическом океане батискаф уже не спасти. В связи с этим Кэмерон прислал ему соболезнования, поскольку знает, что батискафом управлял старый друг Сагалевича Пол Наржеоле.


Конечно, он прислал свои соболезнования мне, он знает о нашей дружбе с Полом Наржеоле. Он говорит, что твои друзья уходят один за одним. Он уже считает, что, в общем-то, дело кончено, я так думаю.

Как рассказал Сагалевич, Кэмерон кроме соболезнований не давал никаких комментариев по поводу батискафа, поскольку тоже не знает, что произошло с аппаратом, и не знаком с его конструкцией. При этом Сагалевич отринул муссируемую СМИ версию о том, что батискаф мог наткнуться на риф или застрять в обломках "Титаника". По его словам, Наржеоле совершил около 35 погружений на "Титаник", он опытный пилот и не мог допустить таких глупостей.


Российский учёный считает, что на глубоководном аппарате произошло "что-то трагическое", связанное с его конструкцией.

Анатолий Сагалевич является одним из создателей российских батискафов "Мир-1" и "Мир-2". Именно эти аппараты использовались для съёмок "Титаника", одного из самых кассовых фильмов в истории кино. Режиссёр картины и российский океанолог до сих пор поддерживают связь.

По последним данным, береговая охрана США так и не нашла источник подводных шумов, которые сегодня зафиксировал канадский самолёт с гидроакустической станцией. Надежды на спасение экипажа почти не остаётся. Уже завтра к часу дня на борту аппарата закончится кислород и сядут батареи.


На борту батискафа, напомним, находятся британский миллиардер Хэмиш Хардинг, основатель OceanGate Expeditions Стоктон Раш, 73-летний французский исследователь Поль-Анри Наржеоле и пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд с сыном Сулейманом.

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Метки: Анатолий Сагалевич   батискаф   джеймс кэмерон   катастрофа   соболезнования   титаник   экспедиция   
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5  комментариев
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Иван Помидоров Полчаса назад
Что-то подсказывает что фирма эта занималась не простыми "покатушками" к Титанику. Результаты таких "покатушек" потом появляются на аукционах за весьма неплохие деньги.
Великое уравнение в действии. Титаник получил свою жертву... наверное...
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29k
Григорий 5 минут назад
Добыча Нептуна.
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29k
Aqueronte 14 минут назад
Я уверен что замёрзнут они куда раньше чем задохнутся. Тем более там молодых мало. Если в команде кто-то жив так сын, сняв всю одежду со уже умерших стариков, не потребляющих уже кислород и дающих несколько десятков часов на спасение. Хотя скорее всего он тоже умрет только позже.
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71k
Пётровыч 23 минуты назад
Наверное и доставать не будут, Титаник и Титан в одном месте, как символично.
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