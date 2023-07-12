Покупатели "заценили" мужские трусы для жаркого лета

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На маркетплейсах, в связи с наступившей жарой в регионах, стало появляться очень удобное нижнее бельё для мужчин.
Судя по описанию товара, эти трусы созданы специально для жаркой погоды. Продавец уверяет, что в жару ничего вас стеснять не будет.
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Трусы выполнены из хлопкового материала. Как ни странно, но заказов много и отзывов тоже. Продавец других трусов, похожих на эти, уверяет, что такой "дизайн" ещё и помогает визуально увеличить мужское достоинство.
В отзывах мужчины пишут, что это действительно удобно. Но кому-то кармашек оказался мал.
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