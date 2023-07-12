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Покупатели "заценили" мужские трусы для жаркого лета

Покупатели "заценили" мужские трусы для жаркого лета

Автор:
12 июля 2023 10:08
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   интересное   моды   товар   трусы   удобство   фото   
1894
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На маркетплейсах, в связи с наступившей жарой в регионах, стало появляться очень удобное нижнее бельё для мужчин.

Судя по описанию товара, эти трусы созданы специально для жаркой погоды. Продавец уверяет, что в жару ничего вас стеснять не будет.

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Трусы выполнены из хлопкового материала. Как ни странно, но заказов много и отзывов тоже. Продавец других трусов, похожих на эти, уверяет, что такой "дизайн" ещё и помогает визуально увеличить мужское достоинство.

В отзывах мужчины пишут, что это действительно удобно. Но кому-то кармашек оказался мал.

Источник:

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Метки: Прикол   Юмор   интересное   моды   товар   трусы   удобство   фото   
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4  комментария
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33k
Андрей Иванов 2 часа назад
Это скорее для зимы. Ну как в ВОВ для фронта делали варежки с отдельным пальцем, чтоб на спусковой крючок нажимать можно было
Только нужно горловину сделать, чтоб было комфортно ссать на морозе
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182
София Андрей Иванов 54 минуты назад
Вот для зимы
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47
Христофор Бонифатьевич 24 минуты назад
Стоящий член в комплекте?
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15k
banzai7 Час назад
Раньше, пассажиры поезда, при далёких поездках прятали деньги на отпуск в трусы.
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