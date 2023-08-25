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В Краснодарском крае полицейские случайно потеряли 10 тысяч долларов, о пропаже которых рассказала пенсионерка

В Краснодарском крае полицейские случайно потеряли 10 тысяч долларов, о пропаже которых рассказала пенсионерка

Автор:
25 августа 2023 12:48
Сообщество : Жить в России
Метки: Кубань   Прикол   Юмор   деньги   доллары   интересное   пенсионерка   полиция   фото   
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У жительницы Славянска-на-Кубани полицейские изъяли 10 тысяч долларов, о которых ранее женщина рассказала в отделе.

62-летняя пенсионерка обратилась в полицию, с заявлением о краже 10 тысяч долларов. Полицейские заявление приняли и начали поиск денег, когда радостная женщина пришла в отел и сообщила, что нашла деньги у себя дома. После этого полицейские закрыли уголовное дело и изъяли найденную заначку в рамках проверки. Об этом сообщает Shot.

Несколько месяцев женщина ждала возвращения своих денег, но полицейские сообщили, что деньги потеряли. После этого женщина обратилась с заявлением в Следственный комитет, который сейчас проводит проверку по факту произошедшего.

Источник:

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Метки: Кубань   Прикол   Юмор   деньги   доллары   интересное   пенсионерка   полиция   фото   
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12  комментариев
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2k
hammog 2 часа назад
Раньше анекдоты веселее были...
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22k
BiZ Полчаса назад
сколько ж пиьдоболов развилось
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SHAGREEN Час назад
Дочитал, думаю :"О. ЧПокемонка!! " И точно в воду глядел.
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16k
Совранский Час назад
автор, вот тебе ещё вариант из 80-х )

звоните по любому номеру:
- Алло! Позовите, пожалуйста, майора Сидорова!
- Это квартира.
- Да я знаю, что не казарма. А к вам разве с обыском ещё не приходили?
- Нет.
- Ну, как придут, пусть майор немедленно перезвонит в отделение.
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426
mik6059 2 часа назад
Чего-то фейк какой-то. Отзываешь заявление и всё. Дело закрывается в связи с отсутствием состава. Никакие деньги при этом не изымаются и уж тем более в рамках какой-то проверки.
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7k
rutt 2 часа назад
Потеряла, значит потеряла, чего уж теперь.
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29k
Serg2001 2 часа назад
Был похожий случай, когда мужик клад нашел. Сдал его в околоток и как законопослушный гражданин стал ожидать своего процента вознаграждения... Так и не дождался... Блюстители сказали, что отправили клад на экспертизу, а экспертиза сказала, что клад они не получали... Ну, а на нет и суда нет!...))
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426
mik6059 Serg2001 2 часа назад
Дождался. Там по дороге из околотка в Казначейство произошла подмена монет на гаечные ключи. Мужик через суд истребовал вознаграждение за найденный клад
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