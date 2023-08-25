В Краснодарском крае полицейские случайно потеряли 10 тысяч долларов, о пропаже которых рассказала пенсионерка

62-летняя пенсионерка обратилась в полицию, с заявлением о краже 10 тысяч долларов. Полицейские заявление приняли и начали поиск денег, когда радостная женщина пришла в отел и сообщила, что нашла деньги у себя дома. После этого полицейские закрыли уголовное дело и изъяли найденную заначку в рамках проверки. Об этом сообщает Shot.

Несколько месяцев женщина ждала возвращения своих денег, но полицейские сообщили, что деньги потеряли. После этого женщина обратилась с заявлением в Следственный комитет, который сейчас проводит проверку по факту произошедшего.