В Краснодарском крае полицейские случайно потеряли 10 тысяч долларов, о пропаже которых рассказала пенсионерка

У жительницы Славянска-на-Кубани полицейские изъяли 10 тысяч долларов, о которых ранее женщина рассказала в отделе.
62-летняя пенсионерка обратилась в полицию, с заявлением о краже 10 тысяч долларов. Полицейские заявление приняли и начали поиск денег, когда радостная женщина пришла в отел и сообщила, что нашла деньги у себя дома. После этого полицейские закрыли уголовное дело и изъяли найденную заначку в рамках проверки. Об этом сообщает Shot.
Несколько месяцев женщина ждала возвращения своих денег, но полицейские сообщили, что деньги потеряли. После этого женщина обратилась с заявлением в Следственный комитет, который сейчас проводит проверку по факту произошедшего.
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звоните по любому номеру:
- Алло! Позовите, пожалуйста, майора Сидорова!
- Это квартира.
- Да я знаю, что не казарма. А к вам разве с обыском ещё не приходили?
- Нет.
- Ну, как придут, пусть майор немедленно перезвонит в отделение.