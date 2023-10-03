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Нейросеть сгенерировала детские игрушки, которые смогут приготовить ребёнка ко взрослой жизни

Нейросеть сгенерировала детские игрушки, которые смогут приготовить ребёнка ко взрослой жизни

Автор:
03 октября 2023 13:34
Сообщество : Нейротворчество
Метки: Dalle-3:   Нейросеть   Прикол   Юмор   интересное   творчество   фото   
1268
13

Взрослая жизнь сильно отличается от беззаботного детства. Когда вы становитесь взрослым, вас ждёт куча открытий, которые не всегда бывают приятными. Чтобы быть к ним готовым, нам помогли бы подобные игрушки*.

*или нет, но это не точно.

Нейросеть Dalle-3 показала, как выглядели бы игрушки, которые подготовят детей ко взрослой жизни. Ироничные картинки опубликовал Telegram-канал "Джимми Нейтрон". Первая депрессия, первое пиво, первые счета и первое разбитое сердце. Всё это, думаю, вы уже пережили.

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Компания OpenAI представила новую версию нейросети Dalle-3. По отзывам пользователей, нейросеть создаёт картинки по коротким текстовым запросам. Ещё один плюс: нейросеть может на картинку помещать читаемый текст без опечаток, ошибок и подходящий по смыслу.

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Метки: Dalle-3:   Нейросеть   Прикол   Юмор   интересное   творчество   фото   
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7  комментариев
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21k
иванов дмитрий Час назад
заслуженный минус.
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2k
Vergüenza Ajena 7 минут назад
89ета
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5k
dchizh 9 минут назад
дебильные игрушки, людям психику ломают с самого детства
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18k
Михаил Гривин 15 минут назад
У нашего ребенка не может быть антидепрессантов. Равно как и самой депрессии. Депрессия только у западных педрил, а у нас - православная кручина. И лекарство от неё одно:
Ссылка www.youtube.com
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4k
Natalia 57 минут назад
Оружие, антидепрессанты, бонг, депрессия... угадай страну по игрушкам)
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45k
Цыц тут у меня Час назад
Идиотизм.
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