Нейросеть сгенерировала детские игрушки, которые смогут приготовить ребёнка ко взрослой жизни

Взрослая жизнь сильно отличается от беззаботного детства. Когда вы становитесь взрослым, вас ждёт куча открытий, которые не всегда бывают приятными. Чтобы быть к ним готовым, нам помогли бы подобные игрушки*.

*или нет, но это не точно.