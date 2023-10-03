Нейросеть сгенерировала детские игрушки, которые смогут приготовить ребёнка ко взрослой жизни

Взрослая жизнь сильно отличается от беззаботного детства. Когда вы становитесь взрослым, вас ждёт куча открытий, которые не всегда бывают приятными. Чтобы быть к ним готовым, нам помогли бы подобные игрушки*.
*или нет, но это не точно.
Нейросеть Dalle-3 показала, как выглядели бы игрушки, которые подготовят детей ко взрослой жизни. Ироничные картинки опубликовал Telegram-канал "Джимми Нейтрон". Первая депрессия, первое пиво, первые счета и первое разбитое сердце. Всё это, думаю, вы уже пережили.
Компания OpenAI представила новую версию нейросети Dalle-3. По отзывам пользователей, нейросеть создаёт картинки по коротким текстовым запросам. Ещё один плюс: нейросеть может на картинку помещать читаемый текст без опечаток, ошибок и подходящий по смыслу.
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