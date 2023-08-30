В Индии мужчина укусил своего соседа за пенис во время конфликта из-за коз

Индусы тоже руководствуются принципом "а если будешь драться, то я буду кусаться".
В индийском штате Уттар-Прадеш причиной ссоры стали козы. Скот одного индуса вышел из своего загона и топтался на территории второго. Из-за этого мужчины сильно поругались. Конфликт перерос в драку, в ходе которой предполагаемый злоумышленник повалил пострадавшего на землю и укусил его за пенис. Об этом сообщает News9Live.
Пострадавший был вынужден обратиться в полицию и к медикам. Мужчине наложили четыре шва. Несмотря на опасения пациента, врачи полагают, что травма не повлияет на интимную жизнь.
На индуса-кусаку завели уголовное дело, полицейские намерены привлечь его к ответственности!
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И празднословный и лукавый,
И жало мудрыя змеи
В уста замершие мои
Вложил десницею кровавой