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В Подмосковье у Пирожка украли женские трусики на полмиллиона рублей

В Подмосковье у Пирожка украли женские трусики на полмиллиона рублей

Автор:
18 сентября 2023 14:00
Сообщество : Жить в России
Метки: Москва   Прикол   Юмор   интересное   кража   преступление века   трусики   фото   
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В Красногорске произошла пикантная кража.

Мужчина с редкой фамилией Пирожок в частном доме в СНТ "Южное" хранил женское бельё. 28-летний владелец трусов рассказал, что нижнее бельё он закупил на продажу, но когда в последний раз приезжал в свой дом в СНТ заметил пропажу части товара. Пирожок обратился в полицию. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

Подозреваемым оказался 44-летний Фаиг Гулиев из Электростали. Мужчина украл трусов на 500 тысяч рублей и уже успел их кому-то продать. В его отношении завели уголовное дело по статье о краже с проникновением в жилище. Мужчине грозит до шести лет тюрьмы.

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Метки: Москва   Прикол   Юмор   интересное   кража   преступление века   трусики   фото   
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8  комментариев
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Колорад Час назад
Ничего святого у людей не осталось!
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Juli Полчаса назад
А вот нефиг было Пирожку трепаться всем подряд собутыльникам о своем богатстве!
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Alex Полчаса назад
Как же, на продажу. Так мы и поверили
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10k
Garpia121 53 минуты назад
И одни из трусов на него наденьте перед посадкой. Пусть сразу нарядный заходит.
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сеньор Леонсио Час назад
Фаигу будет в чем в хату зайти!
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pynh Час назад
Теперь Пирожок без трусов.
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