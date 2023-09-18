В Подмосковье у Пирожка украли женские трусики на полмиллиона рублей

В Красногорске произошла пикантная кража.
Мужчина с редкой фамилией Пирожок в частном доме в СНТ "Южное" хранил женское бельё. 28-летний владелец трусов рассказал, что нижнее бельё он закупил на продажу, но когда в последний раз приезжал в свой дом в СНТ заметил пропажу части товара. Пирожок обратился в полицию. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.
Подозреваемым оказался 44-летний Фаиг Гулиев из Электростали. Мужчина украл трусов на 500 тысяч рублей и уже успел их кому-то продать. В его отношении завели уголовное дело по статье о краже с проникновением в жилище. Мужчине грозит до шести лет тюрьмы.
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