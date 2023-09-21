Мечта любого мужчины: в Витебске продают гараж с камином и шестом

Судя по всему, для машины в этом гараже места нет.
В белорусском Витебске на продажу выставили обустроенный гараж. Объект появился на местно сайте для объявлений. В гараже нет места для машины, зато много чего интересного.
Гараж находится на Старобабиновичском тракте. Владелец рассказал, что "гараж утеплён в круг и обшит хорошей деревянной вагонкой". Площадь помещения составляет 18,3 квадратного метра.
Владелец отметил, что в гараже есть камин, в котором можно жарить шашлыки, бар, шест для стриптиза, боксерская груша, диван, кресло и кондиционер. Словом, в гараже есть "всё для уюта".
Уютное место как для себя, так и для компаний. Делалось все на совесть и для себя, — отметил нынешний собственник.
Гараж стоит 12,05 тысячи белорусских рублей, или приблизительно 360 тысяч российских рублей. Фотографии гаража разлетелись по сети. Многие мужчины сочли гараж очень удобным, а многие женщины назвали интерьер слишком пошлым и стереотипным.
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