Мечта любого мужчины: в Витебске продают гараж с камином и шестом

Владелец отметил, что в гараже есть камин, в котором можно жарить шашлыки, бар, шест для стриптиза, боксерская груша, диван, кресло и кондиционер. Словом, в гараже есть "всё для уюта".

Уютное место как для себя, так и для компаний. Делалось все на совесть и для себя, — отметил нынешний собственник.