"Должен остаться только один!": подписчики Пригожина прощаются с ним в социальной сети

В прошлый раз, когда Евгений Пригожин устроил перфоманс в Ростове, подписчики продюсера Иосифа Пригожина стали призывать его к благоразумию в запрещённой социальной сети, перепутав Пригожиных. На этот раз многие уже специально принялись шутить на странице Иосифа, когда в
Напомним, что в Тверской области под поселком Куженкино, потерпел крушение частный самолет Embraer Legacy 600. На борту самолёта находилось 10 человек, среди которых глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин и подполковник запаса Дмитрий Уткин. По сведениям очевидцев крушению самолета предшествовало несколько громких хлопков, после чего с неба посыпались фрагменты самолета, а сам борт рухнул в поле неподалеку от села Куженкино.
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В офисном здании Санкт-Петербурга, где находится "Вагнер-центр", окна засветились крестом. Рядом с центром устроили стихийный мемориал, куда люди несут нашивки и цветы.
Пока одни ждут подробностей, другие уже нашли Пригожина, над которым можно потешаться. На странице продюсера Иосифа Пригожина снова аншлаг. Пользователи сети упражняются в остроумии, выражают сожаление и желают здоровья.
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