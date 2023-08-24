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"Должен остаться только один!": подписчики Пригожина прощаются с ним в социальной сети

"Должен остаться только один!": подписчики Пригожина прощаются с ним в социальной сети

Автор:
24 августа 2023 14:06
Сообщество : Юмор
Метки: Instagram   Иосиф Пригожин   Пригожин   Прикол   Юмор   интересное   фото   
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В прошлый раз, когда Евгений Пригожин устроил перфоманс в Ростове, подписчики продюсера Иосифа Пригожина стали призывать его к благоразумию в запрещённой социальной сети, перепутав Пригожиных. На этот раз многие уже специально принялись шутить на странице Иосифа, когда в

Напомним, что в Тверской области под поселком Куженкино, потерпел крушение частный самолет Embraer Legacy 600. На борту самолёта находилось 10 человек, среди которых глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин и подполковник запаса Дмитрий Уткин. По сведениям очевидцев крушению самолета предшествовало несколько громких хлопков, после чего с неба посыпались фрагменты самолета, а сам борт рухнул в поле неподалеку от села Куженкино.

В офисном здании Санкт-Петербурга, где находится "Вагнер-центр", окна засветились крестом. Рядом с центром устроили стихийный мемориал, куда люди несут нашивки и цветы.

Пока одни ждут подробностей, другие уже нашли Пригожина, над которым можно потешаться. На странице продюсера Иосифа Пригожина снова аншлаг. Пользователи сети упражняются в остроумии, выражают сожаление и желают здоровья.

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Метки: Instagram   Иосиф Пригожин   Пригожин   Прикол   Юмор   интересное   фото   
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6  комментариев
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29k
Юрьевич 50 минут назад
Идиоты...
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4k
Alex 40 секунд назад
Тупые дол**бы
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6k
Старичок 10 минут назад
это не перфоманс с захватом Ростова, а мятеж.
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58k
Олег 11 минут назад
Отловить весельчаков и на принудительные работы отправить
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17k
Голос Вселенной 46 минут назад
Идиоты.... они повсюду!
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458
Maxim Russo Голос Вселенной Минуту назад
Один такой идиот-хохмач всё хохмил в Укропии, потом стал президентом (не переставая быть идиотом) - теперь гонит на убой своих бывших поклонников...
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