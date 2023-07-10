Женщины рассказали о самых сложных вещах, с которыми они столкнулись во время материнства

Быть матерью - это самая важная миссия. Необходимо быть с ребёнком всегда, даже если муж/няни/родственники помогают, это невероятная нагрузка. Пользователи Твиттера рассказали, с какими самыми большими трудностями они столкнулись во время материнства, и почему даже работать 24/7 проще.