Женщины рассказали о самых сложных вещах, с которыми они столкнулись во время материнства

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Быть матерью - это самая важная миссия. Необходимо быть с ребёнком всегда, даже если муж/няни/родственники помогают, это невероятная нагрузка. Пользователи Твиттера рассказали, с какими самыми большими трудностями они столкнулись во время материнства, и почему даже работать 24/7 проще.
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Нормально у меня жена спала. Ну подскочит ночью, иногда, памперс сменит, дети же не каждые 5 минуту какают. А по кормлению - сунет сиську и дальше спать, дитё само насосётся и "отвалится". Были конечно и колики, но это не так и много. Быстро проходит.
Особых проблем не заметили. Где-то и я помогал. Быстро заделали второго. Вот это уже посложней - первому еще 2 года, а тут второй появился. Успеть на двоих - надо постараться. И то, ничего такого супер критичного не было.
На субботу часов на 4-5 вызывали бабушку, жена нацеживала молока, оставляла. А мы на дачу, отдыхать.