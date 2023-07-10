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Женщины рассказали о самых сложных вещах, с которыми они столкнулись во время материнства

Женщины рассказали о самых сложных вещах, с которыми они столкнулись во время материнства

Автор:
10 июля 2023 18:54
Сообщество : Истории из жизни
Метки: истории   истории из жизни   как быть мамой   материнство   рассуждения   родительство   самое сложное   фото   
2542
14

Быть матерью - это самая важная миссия. Необходимо быть с ребёнком всегда, даже если муж/няни/родственники помогают, это невероятная нагрузка. Пользователи Твиттера рассказали, с какими самыми большими трудностями они столкнулись во время материнства, и почему даже работать 24/7 проще.

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Метки: истории   истории из жизни   как быть мамой   материнство   рассуждения   родительство   самое сложное   фото   
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13  комментариев
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3k
Горбовский 5 часов назад
хотя бы последнее более-менее адекватное
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23k
sanchesS80 Полчаса назад
Опять гонят анти-детскую пропаганду везде. Кто-то заинтересован? Кто-то умышленно проталкивает в умы молодёжи всякую гадость?
Нормально у меня жена спала. Ну подскочит ночью, иногда, памперс сменит, дети же не каждые 5 минуту какают. А по кормлению - сунет сиську и дальше спать, дитё само насосётся и "отвалится". Были конечно и колики, но это не так и много. Быстро проходит.
Особых проблем не заметили. Где-то и я помогал. Быстро заделали второго. Вот это уже посложней - первому еще 2 года, а тут второй появился. Успеть на двоих - надо постараться. И то, ничего такого супер критичного не было.

На субботу часов на 4-5 вызывали бабушку, жена нацеживала молока, оставляла. А мы на дачу, отдыхать.
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15k
_delphin_ 2 часа назад
Первый ребенок все стираем, гладим, кипятим!!! Второй ребенок стираем, иногда гладим, смотрим, чтобы не ел из миски кота! Третий ребенок если ребенок поел из миски кота, то это проблемы кота...
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3k
Aristarx 3 часа назад
Ну да, да... Стирка с полосканием на реке, огрод, корову подоить, кур накормить, десятеро погодков воспитать...
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16
Анечка 3 часа назад
Блин ни одного слова, о том, как же хорошо быть мамой! Все тяжелое забывается, потом вырастут и будут вспоминать, как попку целовали)) Надо наслаждаться,а не акценты ставить на том,что спать хоцца и т.д. Выспитесь, просто надо подождать
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1k
Olga S 3 часа назад
Да, просто декрет это тяжело. Особенно когда на тебе ещё весь дом и был и муж который на работе устает, а на выходных у него хоббии, извините. А ты не устаешь, тебе нельзя. Я до трёх лет просто как зомби была, потом попроще.
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6k
Умница-красавица 4 часа назад
Интересно, как вообще человечество не вымерло до сих пор. Про бабушек не говорю, а наши мамы как, без стиралок, посудомоек, готового детского питания и памперсов? Рожали, растили, и не по одному. Ах да, не было же мамских форумов и инстаграмов где ежесекундно надо что-то постить, а то #всепропало
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135
Мандалай Иванович 4 часа назад
Лайф - хак, практически все дети засыпают в машине, мы своего первое время только так и укладывали спать, буквально пару кругов по району и спит без задних ног, ну и мы то же могли в итоге поспать.
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38k
Вепс 5 часов назад
Опять феминистский вброс.
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3k
Любушка 5 часов назад
Дурдом!!!
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