Невыдуманные истории, которые произошли во время медосмотра

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Диспансеризацию необходимо проходить хотя бы раз в год, чтобы провести профилактический осмотр. Однако иногда во время посещения врачей случаются казусные ситуации. Герои нашей подборки рассказали, почему ненавидят медосмотры.
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А какие у вас бывали случаи на медосмотре?
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Он для того и сидит, чтобы спрашивать про наркотики.
что за бред?
Регулярно принимает лозартан . Л тироксин , метформин
Операции: грыжа белой линии живота в 2013 г
Гинекологический анамнез : беременность 1 роды 1 Миома матки
Вредные привычки : стаж курения 44 года по 1-1.5 п в день
Наследственность : не отягощена
Аллергологический анамнез : не отягощен.
Он и говорит мол чего такой хмурый
Я мол никогда не шучу с таможенниками,полицией и психиатрами.
Он ,понимаю говорит ну ладно с таможенниками или полицией ,а с нами психиатрами то, почему бы и не пошутить мы добрые и отзывчивые
Ну я и пошутил.
А он обескуражил меня ,говорит мол вы живете фантазиями
Так я чуть с дракона не упал.
-Тогда давай заморозку.
Взял ее в руку, но она у него упала и разбилась.
-Давай другую.
- А больше нет.
Потом на меня посмотрел и сказал.
- Терпи, солдат.
И начал наживую резать и чистить.
Закончил и ласково сказал
-А ты, сука, терпеливый. И на целую неделю положил в лазарет.