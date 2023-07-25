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Невыдуманные истории, которые произошли во время медосмотра

Невыдуманные истории, которые произошли во время медосмотра

Автор:
25 июля 2023 11:37
Сообщество : Истории из жизни
Метки: в больнице   истории   истории из жизни   медосмотр   профилактический осмотр   ситуации   фото   
3016
15

Диспансеризацию необходимо проходить хотя бы раз в год, чтобы провести профилактический осмотр. Однако иногда во время посещения врачей случаются казусные ситуации. Герои нашей подборки рассказали, почему ненавидят медосмотры.

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А какие у вас бывали случаи на медосмотре?

Источник:

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Метки: в больнице   истории   истории из жизни   медосмотр   профилактический осмотр   ситуации   фото   
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19  комментариев
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29k
Юрьевич Час назад
А без комара он бы не спросил что ли?
Он для того и сидит, чтобы спрашивать про наркотики.
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970
Бобр 2 минуты назад

что за бред?
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2k
Froll 3 минуты назад
Давно было.Сдавал анализы на ВИЧ.Пришёл за результатами.Врач говорит:Вон две коробочки стоят,сам найди результаты.Подхожу к этим коробочкам,там на одной написано положительные,на другой отрицательные.Полез в отрицательные,нету.И тут мне слегка поплохело.Полез в положительные,нету.Оказалось не готовы ещё.Понервничал я знатно.
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850k
А.Берестенко 4 минуты назад
Из осмотра меня пульманологом на предмет бронхиальной астмы

Регулярно принимает лозартан . Л тироксин , метформин
Операции: грыжа белой линии живота в 2013 г
Гинекологический анамнез : беременность 1 роды 1 Миома матки
Вредные привычки : стаж курения 44 года по 1-1.5 п в день
Наследственность : не отягощена
Аллергологический анамнез : не отягощен.
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28k
Lehoia 15 минут назад
Помню, для получения ВНЖ нужно было принести справку об отсутствии десятка болезней-одна гнуснее другой, в том чем числе проказа, спид, сифилис и тд. Зная, что совершенно здоров, пошел в КВД- не самое весело место, там встретил симпатичную медсестру и, как водится стал ее клеить. При этом не могу понять ее крайне отрицательную реакцию. В конце концов она не выдержала, и выпалила мне- ты пришел на сифак проверяться и пытаешься меня кадрить?? Да, было очень неловко, скажу я вам)
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21k
Виталий Касандров 22 минуты назад
Был на приеме у психиатра.
Он и говорит мол чего такой хмурый
Я мол никогда не шучу с таможенниками,полицией и психиатрами.
Он ,понимаю говорит ну ладно с таможенниками или полицией ,а с нами психиатрами то, почему бы и не пошутить мы добрые и отзывчивые
Ну я и пошутил.
А он обескуражил меня ,говорит мол вы живете фантазиями
Так я чуть с дракона не упал.
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1k
Лимонадный Джо 23 минуты назад
Вспоминаю прохождение медкомиссии в военкомате. Зрение: минус два с полтиной. Годен! Лор. После перенесенной в детстве свинки потерял слух на правое ухо.Годен! Свинка сказалась на нервной системе и перекошено слегка лицо. Годен! Результат - две ноги для сапог. Две руки для лопаты и голова для пилотки. Стройбат.
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7k
Алекс. К. Полчаса назад
Прохожу медосмотр каждые 2 года (профессия такая ), что-то не припомню таких ужастиков.
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1k
Бывалый Полчаса назад
1980 год. Прослужил уже в учебке месяца три. На ноге была небольшая потертость, которая через 3-4 дня превратила ногу в колоду с жуткой флегмоной. Притащился в лазарет. Врач, капитан мед.службы, явно буховат и неслабо. Посмотрел на мою ногу. позвал фельдшера, такого же срочника. Говорит ему, чтобы подал новокаин.Тот говорит, что сегодняшний запас кончился, а аптекарша уже ушла.
-Тогда давай заморозку.
Взял ее в руку, но она у него упала и разбилась.
-Давай другую.
- А больше нет.
Потом на меня посмотрел и сказал.
- Терпи, солдат.
И начал наживую резать и чистить.
Закончил и ласково сказал
-А ты, сука, терпеливый. И на целую неделю положил в лазарет.
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363
guess Полчаса назад
Половина выдуманных историй
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1k
kehlalex 40 минут назад
Комментарий к фото
Ну правильно, если начал на приёме у психиатра шутить, значит с мозгами не в порядке. Такие водители нам не нужны...
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1k
Просто прохожий 48 минут назад
В каждой специальности есть свои байки для пьяных застолий, не стоит тратить на это время.
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174
iskra Час назад
Не следует шутить с врачами,полицией,чиновниками,начальством,и вообще с людьми,от которых зависит ваше здоровье,свобода и благополучие..
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7k
Горец Ю Час назад
Ежегодный медосмотр, работа с неким количеством вредных факторов. Врачи, практически все знакомые. Психиатр - ну, давай,жалуйся, кто тебя беспокоит? Ничего, говорю, не беспокоит. Я прекрасно справляюсь с управлением миром, не привлекая ни чьего внимания к своей персоне. И санитаров? И санитаров, робко уже продолжил я... Годен))). И не пали нас тут!))))
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20k
Corvus Corax Час назад
№ 11 - Питер?
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10k
Б.Касторский 2 часа назад
На счет неврологов-психологов. Для большинства допусков не требуется глубокого анализа состояния человека. И беглого осмотра, а специалист способен и на такое, выясняется вменяемость или почти вменяемость человека. Кто работал в том же следствии, знает как проходит осмотр и тестирование там. Иной раз по три приема и тестирование на миллион вопросов не совсем корректного содержания. Да ещё и на полиграф отправят. А чтобы стать офисным планктоном? Отвечали бы за что-то, проверили бы лучше, а так штаны просиживать.
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