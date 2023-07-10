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Машина, в которой ехал парень, загорелась - и он получил ожоги 80% тела, но сумел выжить и найти любовь

Машина, в которой ехал парень, загорелась - и он получил ожоги 80% тела, но сумел выжить и найти любовь

Автор:
10 июля 2023 19:25
Сообщество : Истории из жизни
Метки: выживание   истории   истории из жизни   ожоги   спасения   фото   
2190
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Жизнь Джозефа ДиМео в 2018 году навсегда изменилась. Он работал, съехал от родителей, у него были цели, но после ночной смены он заснул за рулём собственного авто.

22-летний парень врезался в бордюр, его машина перевернулась и загорелась, за минуту до взрыва какой-то незнакомец вытащил его, тем самым спас жизнь. Но такой жизни Джозеф точно не желал.

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Он получил ожоги 3 степени, 80% его тела пострадали, большинство людей просто не выживают при таких травмах. Несколько месяцев он находился в медикаментозной коме, перенес множество операций и трансплантаций кожи. Но всё равно оставался несамостоятельным: подвижность была снижена, лицо искажено, зрение пострадало.

В итоге врачи предложили Джозефу пересадки рук и лица. Был небольшой %, что всё получится, но парень очень хотел жить, у него была мотивация, поэтому он оказался идеальным пациентом. В итоге ему провели трансплантацию обеих рук до середины предплечья, включая нервы, кровеносные сосуды и 21 сухожилие, а также части лица.

После пересадки и восстановления Джозеф встретил Джессику. Он познакомился с ней в интернете, написав, что у них собаки одной породы. После долгих разговоров, Джессика просто приехала, чтобы познакомиться лично. У них было много общего, поэтому пара сразу поладила.



Через некоторое время они начали встречаться. Джессика призналась, что у её 24-летнего парня лицо 47-летнего донора, но она никогда об этом не думала. По словам самого Джо, он не изменился внутри, у него всё та же личность.



Иногда комментаторы пишут, что Джо уродлив для красотки-девушки, но Джессике всё равно, как он выглядит, ведь самое важное - это чувства между людьми.

Сейчас Джо пишет книгу, чтобы поделиться своей историей и вдохновить других, ведь шанс на счастливую жизнь есть у всех.


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Метки: выживание   истории   истории из жизни   ожоги   спасения   фото   
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2  комментария
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Павел 2 часа назад
Человек с железным стержнем внутри и с большой силой воли.
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устал я от вас Час назад
парняга конечно жизнелюбивый... а вот у девки какие-то проблемы с головой
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