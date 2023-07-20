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Истории из общаги, которые сложно забыть

Истории из общаги, которые сложно забыть

Автор:
20 июля 2023 11:47
Сообщество : Юмор
Метки: истории   истории из жизни   общага   общежитие   приколы из общаги   фото   
3669
20

Некоторые студенты живут в общежитиях при универах. Там действуют свои правила, которые приятно нарушать. Герои нашей подборки поделились воспоминаниями, которые веселят и греют душу даже спустя годы.

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А у вас есть истории из общаги?


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Метки: истории   истории из жизни   общага   общежитие   приколы из общаги   фото   
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15  комментариев
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10k
Борис Карабанов 2 часа назад
НИКТО:
Интересная деталь, интересное явление.
Когда любители изгадить свой язык применяют какой-нибудь американизм вместо русского словосочетания, то объясняют это тем, что так, дескать, лаконичнее, короче.
КАК объясняют они непреодолимое повальное влечение заменить одно единственное короткое нормальное слово ВСПОМНИЛ странным словосочетанием РАЗБЛОКИРОВАЛ ВОСПОМИНАНИЕ!
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6k
Ыукп 7 минут назад
чет как-то стремно. г... в кастрюльке...
в студенческой общаге провел всегда))).
да, вроде старшекурсники прессовали, но прошло мимо.
зато обливания водой на рождество (вроде хорошая примета перед экзаменами), порох от петарды под чайником на общественной кухне - кипящую воду выливали и наливали холодной, пока хозяин чайника не решил дежурить до вскипания)))
а какие события при употреблении или после))).
кароч, соболезную тем, кому в общаге не повезло. жил 93-98 год (будете придираться к дате - так это до рождества христова.)
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1k
Злодей 46 минут назад
Помню с 10 этажа сбросили плиту, позыритть, как грохнет. Потом на неё 2 раза скидывали 16-кг гирю. Но так и не попали, но дыры в асфальте она пробила знатные. Вроде сосед ещё хоходильник сбрасывали, но может это фейк,хз. Всё делали ночью, что бы никто не видел.
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33k
Snork Snorkoff 58 минут назад
Кубрик был крайним от умывалки, и прорвало как-то трубу на верхнем этаже. Вода текла прям недель несколько, начальству было посрать. Мы расползлись по соседним к друзьям. И тут неожиданный осмотр помещений при главе организационно-строевого отдела. Как любит офицерьё, белой перчаткой за батареей провести и сношать потом. Ну а мы чо.. открываем. Стоящий дыбом паркет, плесень, гнилые лохмотья обоев, по стене ручей бежит. От стены отодвинут шкаф и сзади, мелком от тараканов "Х_yЙ" написано. Минута тишины - "вот это со шкафа вытрите", разворачиваются и уходят. Через день мы въехали в кубрик капитана роты..
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4k
TOROID 59 минут назад
Ага, на звезды он в телескоп смотрел...
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26k
Егор Час назад
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4k
просто Дмитрий Час назад
А мы, в Риге, в общаге ЛГИФК по лестницам на слаломных лыжах спускались ... Так и "отдыхали
"
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568
GoodFireman 2 часа назад
У нас, в общаге, на первом этаже заколотили все оконные рамы 150-ми гвоздями. Оставили только форточки. Нас жило трое в комнате, все с Дальнего Востока, Мы успели суетнуться и насверлить механической дрелью отверстия, в которые просто вставили половинки гвоздей. Вытащил обрубок с шляпкой и окно открывается. Такса на вход и выход была стандартной: пачка сигарет или флакон водки. Вся общага пользовалась и никто не огорчался.
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Спелая кукурузинка

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