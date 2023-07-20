Истории из общаги, которые сложно забыть

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Некоторые студенты живут в общежитиях при универах. Там действуют свои правила, которые приятно нарушать. Герои нашей подборки поделились воспоминаниями, которые веселят и греют душу даже спустя годы.
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А у вас есть истории из общаги?
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Интересная деталь, интересное явление.
Когда любители изгадить свой язык применяют какой-нибудь американизм вместо русского словосочетания, то объясняют это тем, что так, дескать, лаконичнее, короче.
КАК объясняют они непреодолимое повальное влечение заменить одно единственное короткое нормальное слово ВСПОМНИЛ странным словосочетанием РАЗБЛОКИРОВАЛ ВОСПОМИНАНИЕ!
в студенческой общаге провел всегда))).
да, вроде старшекурсники прессовали, но прошло мимо.
зато обливания водой на рождество (вроде хорошая примета перед экзаменами), порох от петарды под чайником на общественной кухне - кипящую воду выливали и наливали холодной, пока хозяин чайника не решил дежурить до вскипания)))
а какие события при употреблении или после))).
кароч, соболезную тем, кому в общаге не повезло. жил 93-98 год (будете придираться к дате - так это до рождества христова.)