Валерий Бессараб: 33 несчастья и один счастливый брак

Когда речь заходит о выдающихся актёрах, нельзя не вспомнить имя Валерия Бессараба, запомнившегося зрителям своими выдающимися ролями, особенно в комедии "Ключи от неба". Этот обаятельный и красивый артист покорил сердца зрителей и до сих пор остается в их памяти. Но мало кто знает о его необычайной преданности и отдаче искусству, о его служении в Киевском театре русской драмы имени Леси Украинки, которое продолжалось почти полвека.
Валерий Бессараб был не просто актёром, он был весь - искусство. Все свои роли в кино он исполнял без единого дублера, с полной самоотдачей и энергией. Однако, его жизнь была полна несчастий и травм. Друзья и близкие называли его "тридцать три несчастья" из-за многочисленных увечий, которые он перенес на протяжении всей своей жизни.
Но давайте вернёмся к началу его истории. Родившись в Москве 18 августа 1944 года, Валерий провел свои детские и юношеские годы в Киеве. После окончания Второй мировой войны его семья переехала в Киев, где парень пошел в школу и начал проявлять свой талант в спорте. Футбол был его страстью, и он неоднократно сражался на футбольном поле. Многие предсказывали ему великую спортивную карьеру, но его страсть к спорту часто приводила его к различным увечьям.
Валерий Бессараб понял, что должен покинуть мир спорта и открыть новую главу в своей жизни. Его творческая натура стремилась к искусству, и он принял решение поступить в театральный институт. Вместе с ним учились такие талантливые актеры, как Борис Брондуков, Иван Миколайчук, Рая Недашковская, Зоя Недбай и многие другие. В 1965 году Валерий успешно окончил институт и вскоре после этого стал актёром драматического театра.
На кинороли Валерия Бессараба смотрят с восхищением и уважением. Его дебютом стал фильм "С днём рождения", но слава не обрушилась на него сразу же. Он сыграл главную роль инженера на заводе, а вот в последующих фильмах он получал вторые роли. В драме "Серебряный тренер" он воплотил образ итальянского спортсмена. Вместе с Бессарабом снялись такие знаменитости, как Михаил Кузнецов, Нинель Мышкова, Алефтина Евдокимова, Вячеслав Шалевич и не только.
Однако настоящую всесоюзную популярность и любовь зрителей Валерий Бессараб получил благодаря выходу на экраны комедии "Ключи от неба" в 1964 году. Этот фильм стал настоящим шедевром, в котором идеально сочетались весёлый сюжет, талантливые актеры и хороший юмор. Вместе с Валерием снялись прекрасные артисты, такие как Александр Леньков, Наталья Суровегина, Генрих Осташевский, Зоя Вихорева и многие другие.
За всю свою карьеру Валерий Бессараб снялся в четырнадцати фильмах различных жанров, включая историческую драму "Сердце Бонивура", социальную экранизацию "Каждый день после работы", жизненную ленту "Бухта Елены" и многие другие. Его последняя роль на большом экране была в приключенческом фильме "В поисках золотого фаллоса" в 1992 году.
Но не карьерой единой. Он встретил свою будущую супругу, Ирину Дуку, на студенческой вечеринке, и с тех пор они стали неразлучной парой. Они учились в одном театральном институте, и их любовь только укреплялась со временем. Девушка в тот момент училась на первом курсе, а Валерий на четвёртом. Она, кстати, очень нравилась Борису Брондукову, который позвал Ирину встретить у Раисы Недашковской Новый год, но... Ирина с Валерием увидели друг друга и это была настоящая любовь с первого взгляда. Утром они сели на попутку и уехали от компании.
Валерий и Ирина провели вместе 47 лет, всегда поддерживая друг друга и испытывая глубокую привязанность.
Ирина Дука вспоминала, что Валерий всегда получал какие-то травмы. Он рассказал ей, что в десять лет из-за полиомиелита стал полностью парализованным. Как только закончилось долгое восстановление и он смог двигаться самостоятельно, то начал занятия спортом. Постоянно ломал то ноги, то руки.
Свадьба никак не угомонила артиста - беды просто преследовали его. Только счастливая пара собиралась поехать отдохнуть, так Бессараб себе что-нибудь ломал. Всё это привело к самым разным тяжёлым заболеваниям и операции на тазобедренном суставе. Уже в конце 90-х актёр не мог сниматься и ходил исключительно на костылях. Ирина взяла на себя весь дом, Валерия и пожилых родителей.
Несмотря на все преграды и трудности, с которыми столкнулся Валерий Бессараб, он оставался человеком оптимистичным. Даже когда его здоровье ухудшалось, он не терял веры в жизнь и продолжал общаться с друзьями и как мог помогать супруге.
Валерий Александрович ушел из этого мира 9 января 2013 года, но его наследие и вклад в искусство останутся навсегда. Его память будет жить в сердцах тех, кто ценил его талант и любовь к искусству.
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