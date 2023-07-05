Валерий Бессараб: 33 несчастья и один счастливый брак

Но не карьерой единой. Он встретил свою будущую супругу, Ирину Дуку, на студенческой вечеринке, и с тех пор они стали неразлучной парой. Они учились в одном театральном институте, и их любовь только укреплялась со временем. Девушка в тот момент училась на первом курсе, а Валерий на четвёртом. Она, кстати, очень нравилась Борису Брондукову, который позвал Ирину встретить у Раисы Недашковской Новый год, но... Ирина с Валерием увидели друг друга и это была настоящая любовь с первого взгляда. Утром они сели на попутку и уехали от компании.

Валерий и Ирина провели вместе 47 лет, всегда поддерживая друг друга и испытывая глубокую привязанность.





Ирина Дука вспоминала, что Валерий всегда получал какие-то травмы. Он рассказал ей, что в десять лет из-за полиомиелита стал полностью парализованным. Как только закончилось долгое восстановление и он смог двигаться самостоятельно, то начал занятия спортом. Постоянно ломал то ноги, то руки.

Свадьба никак не угомонила артиста - беды просто преследовали его. Только счастливая пара собиралась поехать отдохнуть, так Бессараб себе что-нибудь ломал. Всё это привело к самым разным тяжёлым заболеваниям и операции на тазобедренном суставе. Уже в конце 90-х актёр не мог сниматься и ходил исключительно на костылях. Ирина взяла на себя весь дом, Валерия и пожилых родителей.