"Огромная потеря для театра и кинематографа": умер народный артист России Игорь Ясулович

Знаменитый советский актёр театра и кино ушёл из жизни в возрасте 81 года.
Печальную весть сообщил официальный Telegram-канал Государственного института театрального искусства (ГИТИС), где преподавал Игорь Ясулович. О причинах смерти народного артиста России не сообщается, но известно, что у Ясуловича были проблемы с почками. В середине июля его дважды прооперировали, его состояние стабилизировалось и 11 августа его выписали из больницы. Однако уже 15 августа ему вновь пришлось вызывать скорую помочь из-за сильных болей в брюшной полости, но несмотря на старание медиков, артист скончался в больнице спустя четыре дня после госпитализации.
Игорь Ясулович родился 24 сентября 1941 года. С 1961 года активно работал в театре и снимался в кино. На его счету более сотни ролей во многих знаковых советских фильмах.
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Наибольшую известность Игорь Ясулович получил сыграв в таких картинах, как "Маленькая принцесса", "По улицам комод водили", "Коридор бессмертия", "Девять дней одного года", "12 стульев", "Гардемарины, вперед!", "Бриллиантовая рука", "Самая обаятельная и привлекательная", "Тот самый Мюнхгаузен" и "Гостья из будущего". Помимо этого, Ясуслович занимался озвучиванием зарубежных картин. К примеру, его голосом говорит король Гарольд в серии мультфильмов "Шрек".
Народный артист России Борис Щербаков выразил соболезнования родным и близким актёра, признавшись, что российский кинематограф потерял замечательного актёра, а ГИТИС — преподавателя и наставника.
Соболезнования всем его близким и родным. Это, конечно, огромная потеря и для театра нашего, и для кинематографа, потому что второго такого нет актера. Я просто не вижу сейчас вот из всех артистов молодых. Да, он действительно был абсолютно неповторимым. В каждой роли он был разным. Удивительно талантливый и очень-очень хороший человек, действительно добрый, очень отзывчивый, очень внимательный, очень тактичный.
О времени и месте церемонии прощания с народным артистом пока не сообщается.
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Талантливый был актёр.
Основная тема - сейчас таких нет.
Обязательно кто-то вылезет со словами, что через 50 лет так же будут вспоминать современных актёров.
Я лично ни одного не могу вспомнить.
Ну назовите, я жду!
Если этих актеров снять в современных фильмах, одним мастерством они картину не вытащат к сожалению.
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- Она что, с Урала?
Земля пухом!