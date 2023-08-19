"Огромная потеря для театра и кинематографа": умер народный артист России Игорь Ясулович

Печальную весть сообщил официальный Telegram-канал Государственного института театрального искусства (ГИТИС), где преподавал Игорь Ясулович. О причинах смерти народного артиста России не сообщается, но известно, что у Ясуловича были проблемы с почками. В середине июля его дважды прооперировали, его состояние стабилизировалось и 11 августа его выписали из больницы. Однако уже 15 августа ему вновь пришлось вызывать скорую помочь из-за сильных болей в брюшной полости, но несмотря на старание медиков, артист скончался в больнице спустя четыре дня после госпитализации.





Игорь Ясулович родился 24 сентября 1941 года. С 1961 года активно работал в театре и снимался в кино. На его счету более сотни ролей во многих знаковых советских фильмах.