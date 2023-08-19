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"Огромная потеря для театра и кинематографа": умер народный артист России Игорь Ясулович

"Огромная потеря для театра и кинематографа": умер народный артист России Игорь Ясулович

Автор:
19 августа 2023 16:53
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Игорь Ясулович   гитис   кино   народный артист России   смерть   театр   
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Знаменитый советский актёр театра и кино ушёл из жизни в возрасте 81 года.

Печальную весть сообщил официальный Telegram-канал Государственного института театрального искусства (ГИТИС), где преподавал Игорь Ясулович. О причинах смерти народного артиста России не сообщается, но известно, что у Ясуловича были проблемы с почками. В середине июля его дважды прооперировали, его состояние стабилизировалось и 11 августа его выписали из больницы. Однако уже 15 августа ему вновь пришлось вызывать скорую помочь из-за сильных болей в брюшной полости, но несмотря на старание медиков, артист скончался в больнице спустя четыре дня после госпитализации.


Игорь Ясулович родился 24 сентября 1941 года. С 1961 года активно работал в театре и снимался в кино. На его счету более сотни ролей во многих знаковых советских фильмах.

Наибольшую известность Игорь Ясулович получил сыграв в таких картинах, как "Маленькая принцесса", "По улицам комод водили", "Коридор бессмертия", "Девять дней одного года", "12 стульев", "Гардемарины, вперед!", "Бриллиантовая рука", "Самая обаятельная и привлекательная", "Тот самый Мюнхгаузен" и "Гостья из будущего". Помимо этого, Ясуслович занимался озвучиванием зарубежных картин. К примеру, его голосом говорит король Гарольд в серии мультфильмов "Шрек".

Народный артист России Борис Щербаков выразил соболезнования родным и близким актёра, признавшись, что российский кинематограф потерял замечательного актёра, а ГИТИС — преподавателя и наставника.


Соболезнования всем его близким и родным. Это, конечно, огромная потеря и для театра нашего, и для кинематографа, потому что второго такого нет актера. Я просто не вижу сейчас вот из всех артистов молодых. Да, он действительно был абсолютно неповторимым. В каждой роли он был разным. Удивительно талантливый и очень-очень хороший человек, действительно добрый, очень отзывчивый, очень внимательный, очень тактичный.

О времени и месте церемонии прощания с народным артистом пока не сообщается.

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Метки: Игорь Ясулович   гитис   кино   народный артист России   смерть   театр   
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11  комментариев
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29k
Ваня Час назад
аплодисменты мастеру!!! и светлая ему память...
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4k
foggen2 Минуту назад
Очень жаль!
Талантливый был актёр.
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2k
Виталий 16 минут назад
Он мне ещё запомнился по фильму "Криминальный квартет" - "Попрут тебя из органов" а потом "а где, это, в чемодане", а Караченцев ему "я же говорил, хоть талон на бензин возьми".
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10k
Пётр Полчаса назад
Да жалко...Помнится, когда первый раз я посмотрел Десять негритят, то в моменте с пластинкой, сразу узнал его голос, и думал это он мистер Оуэн, и всё ждал когда же он появится...
Ссылка www.youtube.com
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2k
Старожил Полчаса назад
Приходилось участвовать в дискуссиях после смерти советских актёров.
Основная тема - сейчас таких нет.
Обязательно кто-то вылезет со словами, что через 50 лет так же будут вспоминать современных актёров.
Я лично ни одного не могу вспомнить.
Ну назовите, я жду!
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29k
БамбарбияКиргуду 40 минут назад
Свелая память.Хороший актёр и человек.
Ссылка www.youtube.com
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13k
Cornho 42 минуты назад
Уходят, уходят мастера старой школы... Отдельное спасибо за голос, подаренный Арамису!
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3k
Василий Афиногенов 54 минуты назад
искрение соболезнования родным и близким...
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5k
Горожанин Час назад
"Самая обаятельная и привлекательная"...
-----------
- Она что, с Урала?


Земля пухом!
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32k
MatveiVainrub Час назад
ЭЭЭЭХ сразу Электрона Иваныча вспомнил
. Соболезную .
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