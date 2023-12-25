Консуэло Сент-Экзюпери: обратная сторона нежного гения

Пара едет во Францию, где, наконец-то, они женятся. Скорее всего, та выходка в мэрии была просто ещё одним способом самоутверждения над женщиной и очередным шагом по её самооценке: она могла бы уйти в тот момент, но не ушла, а значит можно продолжать и дальше.

По сути, жена, будь то Консуэло или кто-то другой, была ему не так уж нужна - он продолжал жить также, как и до регистрации брака. Постоянные вечеринки, гулянки, мимолётные романы с разными женщинами, позёрство и показуха молодого и уже знаменитого писателя. Девушка в долгу не оставалась и когда выяснилась очередная измена мужа, то она, уже не в силах выносить это, пообещала зарезать Антуана. Консуэло пыталась хоть как-то достучаться до Антуана и когда слова переставали действовать, то она работала по его методике: могла на ночь уйти в бар, грозила суицидом (она не собиралась этого делать). Она могла сидеть и прилюдно кидать ему в голову тарелки, или забраться на званом вечере на стол и меланхолично пить вино из бокала. Светской хронике было чем поживиться. Антуан, будучи практически равнодушным к своей жене, показно выражал обеспокоенность состоянием Консуэло.

Уставшая от всего этого, женщина решила тоже увлечься другими мужчинами, но ей нужны были не интрижки, а тот, к кому можно было сбежать. Антуан старательно пресекал любые попытки романа жены и Консуэло оказалась в западне: все её активы уже принадлежали мужу, без надёжного плеча ей просто некуда было уйти. Женщины, боготворившие Сент-Экзюпери, завидовали ей страшной завистью. Ну кроме тех, с кем спал её супруг.