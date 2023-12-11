Правила жизни: Тим Рот

Актёр, ставший знаменитым в 90-х годах, обладает удивительной харизмой и при этом совсем не похож на сногсшибательного красавчика и любимца женщин. Но у Квентина Тарантино настоящий нюх на талантливых людей и если бы не их сотворчество, то о Тиме может быть никто и не узнал.
Родителями Тимоти Саймона Смита (полное имя) были журналист и художница. После старшей школы Тим пошёл учиться в художественную школу (профиль - скульптор), но уже через год оставил эту идею и решил пойти в актёры. Кстати, у него долгое время был дикий страх сцены и он даже мог потерять сознание перед тем, как выйти на неё.
Пока Тим жил в Англии, то его девушкой была Лори Бейкер. У них в 1984 году родился сын Джек, но после того, как Рот решил отправиться в Голливуд, то он оставил Лори и Джека. Но позже всё-таки забрал сына с собой.
Первой ролью Рота была не эпизодическая, как это часто бывает с начинающими актёрами, а главная. Он сыграл быдловатого скинхеда Тревора в телесериале "Сделано в Британии". Причём попал на пробы он совершенно случайно: Тим был в Южном Лондоне, когда у его велосипеда спустило шину и он решил зайти в театр, в котором подрабатывал, за насосом. И в тот момент там проходили пробы. Когда Рота спросили, сможет ли он побриться наголо, то он ответил утвердительно.
После телесериала были несколько эпизодов в разных кино и сериалах, а после того, как Тарантино увидел его в "Розенкранц и Гильденстерн мертвы" и "Винсент и Тео", то пригласил его сыграть в "Бешеных псах". Популярность Тима немедленно выросла в десятки раз. Квентин не единожды говорил, что Тим Рот - его любимый актёр и позвал его работать ещё в "Омерзительную восьмёрку", "Криминальное чтиво" и "Четыре комнаты".
Люди всегда запоминают злодеев лучше, чем героев. Поэтому я всегда стремился играть злодеев.
Я заметил странную штуку: у плохих режиссеров можно научиться большему, чем у хороших.
Я актер. И это всё, что я умею. Так что если я когда-нибудь просру свой талант, то всё – считайте, что я в жопе.
Вдохновение нужно черпать в том, что тебя пугает.
Одно я знаю наверняка: если тебе предлагают поработать сверхурочно – отваливай.
Звездой быть вредно для здоровья.
Самое плохое, что я могу сделать - это стать предсказуемым.
Источник:
- Интересные факты о Брюсе Уиллисе
- Валерий Бессараб: 33 несчастья и один счастливый брак
- Яркая творческая и семейная жизнь пылкого актёра Александра Самойленко
- 17 актеров, которые подозрительно хороши в роли злодеев
- Актёры, ставшие звёздами, несмотря на физические особенности
Жаль что сериал с ним "Обмани меня если сможешь" закрыли.