Правила жизни: Тим Рот

Первой ролью Рота была не эпизодическая, как это часто бывает с начинающими актёрами, а главная. Он сыграл быдловатого скинхеда Тревора в телесериале "Сделано в Британии". Причём попал на пробы он совершенно случайно: Тим был в Южном Лондоне, когда у его велосипеда спустило шину и он решил зайти в театр, в котором подрабатывал, за насосом. И в тот момент там проходили пробы. Когда Рота спросили, сможет ли он побриться наголо, то он ответил утвердительно.