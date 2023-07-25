Интересные подробности о Роберте Оппенгеймере - "отце атомной бомбы"

21 июля в мировой прокат вышел биографический фильм Кристофера Нолана о физике-теоретике Джулиусе Роберте Оппенгеймере. Картина уже успела побить несколько рекордов IMAX и за первые выходные показала отличные результаты. Трехчасовая драма с Киллианом Мерфи в главной роли рассказывает историю "отца атомной бомбы", и многим зрителям интересно узнать, как сценарий соотносится с жизнью ученого.
Трехчасовой биографический фильм режиссера Кристофера Нолана рассказывает о физике-теоретике Роберте Оппенгеймере
Ожидалось, что фильм заработает 50 млн долларов в США и 100 млн долларов по всему миру. За выходные "Оппенгеймер" собрал 174 млн. долларов. Режиссер и звездный актерский состав приятно удивлены успехом. В фильме сыграли Киллиан Мерфи, Флоренс Пью, Роберт Дауни-младший, Эмили Блант, Рами Малек, Мэтт Дэймон, а также Кеннет Брана и Кейси Аффлек.
Венди Иде из The Guardian в своей рецензии называет фильм "высочайшим достижением". "Неудивительно, учитывая предпочтение Нолана снимать на 70-миллиметровую пленку Imax, картина обладает глубиной деталей, в которых можно утонуть", - пишет она. "С лихвой хватает сцен яростного черчения на доске - общепринятого кинематографического символа научного гения. Но еще интереснее абстрактные моменты: мы словно проникаем в самое сердце атома. Не менее изобретательно и то, как дрожат декорации в моменты напряжения. Мир Оппенгеймера буквально сотрясается от ударных волн начавшейся реакции".
Режиссеру было важно правдиво рассказать историю Оппенгеймера в своем фильме, исследующем жизнь и наследие физика. "Нравится вам это или нет, но Роберт Оппенгеймер - самый важный человек из когда-либо живших. Он сделал мир таким, каким мы его знаем, к лучшему или к худшему", - заявил Нолан.
Картина не затрагивает детство физика. Роберт родился в 1904 году в богатой еврейской семье в Нью-Йорке. Его бабушки и дедушки по обеим линиям эмигрировали в США из Германии, но Оппенгеймер не считал себя ни немцем, ни евреем. В 1921 году он окончил Манхэттенскую школу этической культуры и поступил в Гарвард.
Антисемитизм, а также приход нацистов в Германию повлияли на его отношение к своей культуре. В 1954 году он заявил, что непрерывно чувствует "тлеющую ярость из-за того, как обращаются с евреями в Германии", и помог родственникам перебраться в США.
В фильме также снялась Флоренс Пью в роли Джин Тэтлок, члена коммунистической партии и возлюбленной Оппенгеймера
В 1925 году Оппенгеймер с отличием окончил Гарвардский университет и продолжил исследования в Кавендишской лаборатории Кембриджского университета под руководством британского физика, лауреата Нобелевской премии Дж. Дж. Томсона. Однако во время учебы у Оппенгеймера начались проблемы с психическим здоровьем, и в итоге он получил испытательный срок. Роберт был вынужден поехать в Лондон для лечения у психиатра.
В конце 1920-х годов физик вернулся в США и начал работать ассистентом профессора в Калифорнийском университете в Беркли. За последующие 14 лет он превратил Университет в одно из лучших учебных заведений с программой по теоретической физике и приобрел верных последователей.
После того как у Оппенгеймера завязались отношения со студенткой Медицинской школы Стэнфордского университета и коммунисткой Джин Тэтлок, которую сыграла Флоренс Пью, ему стали близки левые политические взгляды. Сам он никогда официально не состоял в коммунистической партии, но многие его близкие друзья и члены семьи, в том числе брат Фрэнк, друг Хокон Шевалье и будущая жена Кэтрин "Китти" Пьюнинг, были ее членами.
Мэтт Дэймон испонил роль генерал-лейтенанта Лесли Гровса, офицера Инженерного корпуса армии США, руководившего Манхэттенским проектом
Роберт Дауни-младший играет Льюиса Штрауса, председателя Комиссии по атомной энергетике США
В 1942 году Оппенгеймер присоединился к Манхэттенскому проекту - секретному проекту правительства США по созданию атомной бомбы. Генерал Лесли Гровс, которого сыграл Мэтт Дэймон, назначил Оппенгеймера научным руководителем программы, и в 1943 году в Нью-Мексико была построена Лос-Аламосская лаборатория.
Роберт собрал группу ученых, которые жили и работали в Лос-Аламосе до завершения создания бомбы. Менее чем через три года они провели первое в мире испытание ядерного оружия - "Тринити". Испытание было признано успешным, поскольку бомба сработала, но у людей, живших в окрестностях полигона, возникли серьезные проблемы со здоровьем.
Всего через 3 недели после испытания "Тринити" США взорвали две атомные бомбы над Хиросимой и Нагасаки в Японии, в результате чего погибло 110-210 тыс. человек. После окончания войны Оппенгеймер посетил Белый дом и сказал президенту Гарри Трумэну: "Господин президент, я чувствую, что на моих руках кровь".
В 1966 году ученого наградили премией Энрико Ферми, учрежденной Комиссией по атомной энергии США. В благодарственной речи Оппенгеймер упомянул, что Томас Джефферсон часто писал о братском духе науке: "Я знаю, мы редко демонстрируем этот братских дух. Так происходит не потому, что у нас нет общих или перекрестных научных интересов. Отчасти это происходит потому, что мы участвуем в великом деле нашего времени - поиску путей, которые позволили бы человечеству сохранять и приумножать жизнь, гражданские свободы и стремление к счастью, обходясь без войны как высшего судьи истории".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Ну вот, попёрло невежество от режиссёра и скрытая реклама фильма.
Не пойду на него...