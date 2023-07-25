Интересные подробности о Роберте Оппенгеймере - "отце атомной бомбы"

Ожидалось, что фильм заработает 50 млн долларов в США и 100 млн долларов по всему миру. За выходные "Оппенгеймер" собрал 174 млн. долларов. Режиссер и звездный актерский состав приятно удивлены успехом. В фильме сыграли Киллиан Мерфи, Флоренс Пью, Роберт Дауни-младший, Эмили Блант, Рами Малек, Мэтт Дэймон, а также Кеннет Брана и Кейси Аффлек.

Венди Иде из The Guardian в своей рецензии называет фильм "высочайшим достижением". "Неудивительно, учитывая предпочтение Нолана снимать на 70-миллиметровую пленку Imax, картина обладает глубиной деталей, в которых можно утонуть", - пишет она. "С лихвой хватает сцен яростного черчения на доске - общепринятого кинематографического символа научного гения. Но еще интереснее абстрактные моменты: мы словно проникаем в самое сердце атома. Не менее изобретательно и то, как дрожат декорации в моменты напряжения. Мир Оппенгеймера буквально сотрясается от ударных волн начавшейся реакции".