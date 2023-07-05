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Певица Адель пообещала убить того, кто бросит в неё что-то во время концерта

Певица Адель пообещала убить того, кто бросит в неё что-то во время концерта

Автор:
05 июля 2023 10:58
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Видео   адель   знаменитости   интересное   сцена   увечья   фото   шоу бизнес   
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В последнее время поклонники знаменитых исполнителей придумали новый тренд. Они бросают какой-либо предмет в знаменитость на сцене, чтобы привлечь внимание.

35-летняя певица Адель на своём концерте в Лас-Вегасе пригрозила зрителям ракетницей. Она обращалась к агрессивным зрителям, которые швыряют в артистов предметы.

Люди стали забывать об этикете на концертах, видели, бросают всякое в артистов? Я вам, черт побери, обещаю: бросьте в меня что-нибудь, и вам конец.

После этой фразы Адель выстрелила в зал из ракетницы, стреляющей футболками с ее изображением.

Прекратите бросать в артистов вещами. А вот в зрителей стрелять вещами можно!

Причиной такого поведения стал случай в Нью-Йорке. В июне в певицу Биби Рексу запустили из зала мобильным телефоном. Он попал исполнительнице прямо в лицо. Певица была вынуждена ехать в больницу, где ей зашили рассеченную бровь, наложив три шва. Позже фанат рассказал, что он хотел развлечься таким способом.

Также недавно фанатка бросила на сцену прах своей матери во время выступления певицы Пинк.

Также фанат ударил по лицу певицу Аву Макс во время выступления, а после предметом бросили в Келшу Баллерини. Судя по всему, таким образом фанаты пытаются выделиться, обратить на себя внимание и приблизиться к звезде любым способом, уточняет New York Post.

Источник:

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Метки: Видео   адель   знаменитости   интересное   сцена   увечья   фото   шоу бизнес   
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9  комментариев
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14k
Kucher 2 часа назад
В некоторых "певцов ртом" и топор бросить - не грех.
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2k
Lena 16 минут назад
Люблю песни Адель. Рада была за нее, когда она похудела. И вот смотрю на это видео и понимаю, опять ее понесло в разные стороны.
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5k
Losterdin 42 минуты назад
кто все эти уроды?
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16k
Smiley 54 минуты назад
Натягивайте перед сценой сетку.
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16k
Smiley 54 минуты назад
Хайп.
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paulgr Час назад
О, стали вспоминать об этике те, кто с ней активно боролся последние десятилетия. Надо же...
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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