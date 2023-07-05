Певица Адель пообещала убить того, кто бросит в неё что-то во время концерта

В последнее время поклонники знаменитых исполнителей придумали новый тренд. Они бросают какой-либо предмет в знаменитость на сцене, чтобы привлечь внимание.
35-летняя певица Адель на своём концерте в Лас-Вегасе пригрозила зрителям ракетницей. Она обращалась к агрессивным зрителям, которые швыряют в артистов предметы.
Люди стали забывать об этикете на концертах, видели, бросают всякое в артистов? Я вам, черт побери, обещаю: бросьте в меня что-нибудь, и вам конец.
После этой фразы Адель выстрелила в зал из ракетницы, стреляющей футболками с ее изображением.
Прекратите бросать в артистов вещами. А вот в зрителей стрелять вещами можно!
Причиной такого поведения стал случай в Нью-Йорке. В июне в певицу Биби Рексу запустили из зала мобильным телефоном. Он попал исполнительнице прямо в лицо. Певица была вынуждена ехать в больницу, где ей зашили рассеченную бровь, наложив три шва. Позже фанат рассказал, что он хотел развлечься таким способом.
Также фанат ударил по лицу певицу Аву Макс во время выступления, а после предметом бросили в Келшу Баллерини. Судя по всему, таким образом фанаты пытаются выделиться, обратить на себя внимание и приблизиться к звезде любым способом, уточняет New York Post.
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