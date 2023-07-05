Певица Адель пообещала убить того, кто бросит в неё что-то во время концерта

Причиной такого поведения стал случай в Нью-Йорке. В июне в певицу Биби Рексу запустили из зала мобильным телефоном. Он попал исполнительнице прямо в лицо. Певица была вынуждена ехать в больницу, где ей зашили рассеченную бровь, наложив три шва. Позже фанат рассказал, что он хотел развлечься таким способом.