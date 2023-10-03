Рэпер Дрейк раздавал доллары в стрип-клубе, а потом дал 50 тысяч долларов фанату, которого бросила девушка

2 октября на концерте в Майами рэпер снова проявил щедрость. На этот раз он подарил 50 тысяч долларов фанату, который пришёл на концерт с плакатом. На плакате парень написал, что его бросила девушка и он потратил все деньги, чтобы попасть на шоу Дрейка.

Знаешь что? Она будет чувствовать себя очень плохо, потому что я дам тебе эти $50 тыс. Это твой вечер, — заявил рэпер.