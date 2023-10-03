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Рэпер Дрейк раздавал доллары в стрип-клубе, а потом дал 50 тысяч долларов фанату, которого бросила девушка

Рэпер Дрейк раздавал доллары в стрип-клубе, а потом дал 50 тысяч долларов фанату, которого бросила девушка

Автор:
03 октября 2023 18:45
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Видео   Дрейк   деньги   знаменитости   интересное   фото   шоу бизнес   щедрость   
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Дрейк продолжает удивлять своими экстравагантными выходками. Несколько лет назад он оставил $20k чаевых работникам Макдоналдса, а в 2017 году во время съемок клипа "God's Plan" он раздал прохожим миллион долларов.

Щедрость Дрейка давно известна всему миру, а также его любовь к привлечению внимания. За прошедшую неделю он пару раз сумел удивить поклонников. Сначала Дрейк появился в клубе Onyx Gentleman's Club в Атланте с коробкой денег, сообщает Daily Mail. Судя по видео, купюры он планировал разбрасывать.

2 октября на концерте в Майами рэпер снова проявил щедрость. На этот раз он подарил 50 тысяч долларов фанату, который пришёл на концерт с плакатом. На плакате парень написал, что его бросила девушка и он потратил все деньги, чтобы попасть на шоу Дрейка.

Знаешь что? Она будет чувствовать себя очень плохо, потому что я дам тебе эти $50 тыс. Это твой вечер, — заявил рэпер.

В это время другие гости шоу кричали оскорбительные слова и фразы в адрес девушки, но Дрейк попытался успокоить фанатов и заявил, что подобные выражения звучат агрессивно.

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Метки: Видео   Дрейк   деньги   знаменитости   интересное   фото   шоу бизнес   щедрость   
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Трям 7 минут назад
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