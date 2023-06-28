Во время концерта певицы Пинк фанатка бросила на сцену прах своей матери

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В Великобритании во время восьмого гастрольного тура звезды Summer Carnival на сцену кто-то бросил пакет с прахом.
Певица Пинк очень удивилась, когда заметила у себя под ногами пакет с прахом. Она перестала петь и подняла мешочек. Из-за зала кто-то крикнул, что его её мать, точнее прах. Певица была удивлена.
Стоп, это твоя мама? Я даже не знаю, что чувствовать насчет этого!
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Метки: pink Видео Концерт интересное прах фото шоу бизнес
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Народные ценности и рамки морали меняются с поразительной скоростью. Что у них вчера считалось неприемлемым, сегодня уже норма.
Интересно, что в следующий раз в пакете кинут?