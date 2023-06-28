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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 7698 постов • 879 подписчиков подписаться
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Во время концерта певицы Пинк фанатка бросила на сцену прах своей матери

Во время концерта певицы Пинк фанатка бросила на сцену прах своей матери

Автор:
28 июня 2023 13:46
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: pink   Видео   Концерт   интересное   прах   фото   шоу бизнес   
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В Великобритании во время восьмого гастрольного тура звезды Summer Carnival на сцену кто-то бросил пакет с прахом.

Певица Пинк очень удивилась, когда заметила у себя под ногами пакет с прахом. Она перестала петь и подняла мешочек. Из-за зала кто-то крикнул, что его её мать, точнее прах. Певица была удивлена.

Стоп, это твоя мама? Я даже не знаю, что чувствовать насчет этого!

Узнав о содержимом пакета, Пинк положила его на край сцены и продолжила концерт, сообщает Mirror.

Источник:

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Метки: pink   Видео   Концерт   интересное   прах   фото   шоу бизнес   
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6  комментариев
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31k
Ego sum qui sum 2 часа назад
кремация лишила нас более интригующих зрелищ, - гроб с мамой на сцене был бы эпичнее
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365
Дима Новосельский Полчаса назад
Я как то на обыске в израильской тюрьме, в камере иностранцев,у одного индуса нашёл свёрток с пеплом и обгорелыми костями, на мой вопрос что это, он сказал что это его мама.Вот балбес маму в тюрьму посмертно определил...
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1k
Kra 41 минуту назад
а чО, "свободные люди"... хотят погребением праха занимаются, хотят в людей бросают.
Больные...

Ссылка www.youtube.com
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431
Звёздный князь Час назад
То есть теперь на Западе уже забыли, что такое кощунство?
Народные ценности и рамки морали меняются с поразительной скоростью. Что у них вчера считалось неприемлемым, сегодня уже норма.
Интересно, что в следующий раз в пакете кинут?
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
335825



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