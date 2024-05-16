И он туда же? Нагиев открыл курсы актёрского мастерства, где прыгает и хлопает себя по лысине за 300 тысяч рублей

Теперь и Нагиев инфоцыган.
В сети появились видео с уроков актёрского мастерства, которые ведёт Дмитрий Нагиев. Оказывается, никакого особого навыка преподавания у него нет. В описании к курсам говорится, что Нагиев помогает раскрыть творческий потенциал, гармонизирует личность, помогает приобрести новый уровень харизмы. Также курс включает в себя импровизацию, исполнение мечты, переоценку амбиций и не только.
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Сообщается, что “в основе программы проверенные методики американской и европейской театральных школ, опыт театральной школы Станиславского и современного коучинга”. Станиславский, узнав что по его программе учат два дня, в гробу перевернулся.
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На видео, которые появились в сети, Нагиев ходит кругами, прыгает, хлопает себя по лысине, таскает женщин на плечах и сыпет фразами из пацанского цитатника. Стоимость курсов - 270 тысяч рублей.
Кроме Нагиева в программе актер Александр Шульгин и режиссер Ксения Митрофанова. Занятия длятся два дня и проходят в Дубае. Стоимость 10 900 дирхамов (валюта ОАЭ).
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Так утверждает WIKI.
"Сообщается, что “в основе программы проверенные методики американской и европейской театральных школ, опыт театральной школы Станиславского и современного коучинга”."
Забыл указать ещё: опыт еврейских танцев, практики африканских шаманов, азиатских нанайцев, монахов шаолиня и индийских йогов