И он туда же? Нагиев открыл курсы актёрского мастерства, где прыгает и хлопает себя по лысине за 300 тысяч рублей

В сети появились видео с уроков актёрского мастерства, которые ведёт Дмитрий Нагиев. Оказывается, никакого особого навыка преподавания у него нет. В описании к курсам говорится, что Нагиев помогает раскрыть творческий потенциал, гармонизирует личность, помогает приобрести новый уровень харизмы. Также курс включает в себя импровизацию, исполнение мечты, переоценку амбиций и не только.