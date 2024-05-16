FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Инфоцыгане 89 постов • 6 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Инфоцыгане
И он туда же? Нагиев открыл курсы актёрского мастерства, где прыгает и хлопает себя по лысине за 300 тысяч рублей

И он туда же? Нагиев открыл курсы актёрского мастерства, где прыгает и хлопает себя по лысине за 300 тысяч рублей

Автор:
16 мая 2024 18:15
Сообщество : Инфоцыгане
Метки: Дубаи   деньги   интересное   инфоцыгане   курсы   личностный рост   нагиев   фото   
1600
3
2

Теперь и Нагиев инфоцыган.

В сети появились видео с уроков актёрского мастерства, которые ведёт Дмитрий Нагиев. Оказывается, никакого особого навыка преподавания у него нет. В описании к курсам говорится, что Нагиев помогает раскрыть творческий потенциал, гармонизирует личность, помогает приобрести новый уровень харизмы. Также курс включает в себя импровизацию, исполнение мечты, переоценку амбиций и не только.

Сообщается, что “в основе программы проверенные методики американской и европейской театральных школ, опыт театральной школы Станиславского и современного коучинга”. Станиславский, узнав что по его программе учат два дня, в гробу перевернулся.

На видео, которые появились в сети, Нагиев ходит кругами, прыгает, хлопает себя по лысине, таскает женщин на плечах и сыпет фразами из пацанского цитатника. Стоимость курсов - 270 тысяч рублей.

Кроме Нагиева в программе актер Александр Шульгин и режиссер Ксения Митрофанова. Занятия длятся два дня и проходят в Дубае. Стоимость 10 900 дирхамов (валюта ОАЭ).

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Инфоцыгане"
Метки: Дубаи   деньги   интересное   инфоцыгане   курсы   личностный рост   нагиев   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
17  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
Александр Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
888
DuckTales 2 минуты назад
Ну он профессиональный артист и вполне может давать мастер-классы, что не так ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
VSh 4 минуты назад
А в дубае почему, чтобы налоги не платить и чтобы проверками не задрючили?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28
Sonne-1 17 минут назад
Бездарность, никогда за актера его не считал. Его потолок "Осторожно модерн" все остальное пафос. Он просто шоуМЛЯ-мен
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Андрей А 24 минуты назад
Вроде он по-тихому то же свалил из России?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
NiThR0 Полчаса назад
А сам Нагиев актер?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Killgrave Час назад
Лучше бы в образе Чикатило остался.

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22
Aleksandr Час назад
Сама бездарность.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
Александр Час назад
Если лохи несут деньги, то пусть стрижёт их и хлопает по лысине.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33k
Юрьевич Час назад
коучер мля


"Сообщается, что “в основе программы проверенные методики американской и европейской театральных школ, опыт театральной школы Станиславского и современного коучинга”."
Забыл указать ещё: опыт еврейских танцев, практики африканских шаманов, азиатских нанайцев, монахов шаолиня и индийских йогов
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
46k
Цыц тут у меня Час назад
Вот и попробуй пойми - Задов прапорщик или актёр?..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
klop 2 часа назад
Я правильно понимаю если занятия происходят в ОАЭ то налоги он платит там же?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33k
Владимир 2 часа назад
Они был инфоцыганом.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 5024 поста (4809 в горячем)
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
356204



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Меня запарятся искать и наказывать": в Новом Уренгое посетитель клуба пообещал кого-нибудь убить, но вскоре стоял и извинялся на камеру
"Меня запарятся искать и наказывать": в Новом Уренгое посетитель клуба пообещал...
Трансгендеров в Перу признали психически больными людьми
Трансгендеров в Перу признали психически больными людьми
Набирающие популярность в сообществах
"Вкусно и точка" оказалась в семь раз прибыльнее, чем "Макдональдс" при американских владельцах
"Вкусно и точка" оказалась в семь раз прибыльнее, чем "Макдональдс" при американских...
На шаг ближе к собственному авто. Завод "Москвич" перешел на производство полного цикла
На шаг ближе к собственному авто. Завод "Москвич" перешел на производство полного цикла
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 11 мая

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#автомобили#история#авто аварии#факты#кот#кино#фильм#истории
#в мире#машина#Прикол#ДТП#забавно#интересное#Автовсячина#новости#Реакция#кошка
#люди#автомир#интересно#аварии#Юмор#полиция#Китай#собака#Спорт#екатеринбург
После ношения медицинских масок японцы бросились скупать курсы по улыбке После ношения медицинских масок японцы бросились скупать курсы по улыбке Инфоцыганка Инна Тлиашинова вмиг обеднела Инфоцыганка Инна Тлиашинова вмиг обеднела Прокуратура закрыла незаконный яхт-клуб, принадлежавший Блиновским Прокуратура закрыла незаконный яхт-клуб, принадлежавший Блиновским Бизнес-коучи стали советовать мужчинам тратить деньги на женщин, чтобы стать богаче Бизнес-коучи стали советовать мужчинам тратить деньги на женщин, чтобы стать богаче Расследования в отношении Блиновской, Лерчек и других блогеров могут объединить в одно из-за новой фигурантки Расследования в отношении Блиновской, Лерчек и других блогеров могут объединить в одно из-за...

На что жалуетесь?

Вернуться