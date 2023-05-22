Тюрьма отменяется? Блогеры Чекалины выплатили 311 миллионов долга налоговой

Super сообщает, со ссылкой на адвоката, что Чекалины теперь не должны налоговой службе ничего. Константин Третьяков рассказал, что блогерам пришлось занять денег.

Долг погасили полностью 3 мая. Так как все счета арестованы, деньги для этого они взяли взаймы и полностью оплатили 311 миллионов, которые были поводом для возбуждения уголовного дела. Соответственно, начиная с 3 мая никаких недоплаченных налогов у Чекалиных нет.

Адвокат сообщил, что сейчас Чекалины ждут ответные шаги от следствия. Добровольное погашение долга может стать причиной снятия ограничений и прекращения уголовного дела.