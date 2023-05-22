Тюрьма отменяется? Блогеры Чекалины выплатили 311 миллионов долга налоговой

17 марта блогершу Лерчек и её мужа обвинили в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и в отмывании денег. Чекалиным запретили пользоваться интернетом и мобильной связью, ночевать вне дома и общаться только с самыми близкими родственниками. Адвокат рассказал, что Чекалины еще 3 мая погасили всю задолженность.
Super сообщает, со ссылкой на адвоката, что Чекалины теперь не должны налоговой службе ничего. Константин Третьяков рассказал, что блогерам пришлось занять денег.
Долг погасили полностью 3 мая. Так как все счета арестованы, деньги для этого они взяли взаймы и полностью оплатили 311 миллионов, которые были поводом для возбуждения уголовного дела. Соответственно, начиная с 3 мая никаких недоплаченных налогов у Чекалиных нет.
Адвокат сообщил, что сейчас Чекалины ждут ответные шаги от следствия. Добровольное погашение долга может стать причиной снятия ограничений и прекращения уголовного дела.
Поскольку погашение долга было основным требованием со стороны следствия, мы сейчас ждем какой-то положительной реакции на нашу инициативу. Думаю, что дальнейшее развитие событий интересно всем, кто сейчас попал под уголовное преследование по схожим претензиям и сейчас стоит перед выбором — платить или не платить в добровольном порядке доначисленные налоги. По налоговым уголовным делам всегда идёт определенный диалог со следствием, поскольку первое, что озвучивает следователь — это предложение добровольно погасить задолженность, так как это является основанием для прекращения уголовного дела. Все требования ФНС и Следственного комитета об уплате доначисленных налогов Валерией были выполнены.
Однако Чекалиных обвиняют не только в неуплате налогов, но и в легализации средств. Чекалины в апреле 2021 года отмыли денежные средства, добытые преступным путем, в сумме более 130 млн рублей, приобретя на них валюту США.
Адвокат уверен, что второе дело возбудили для избрания меры пресечения, потому что статья УК 198 не позволяет избирать такие меры пресечения, как заключение под стражу, а при уплате необходимых сумм в бюджет налоговое дело в обязательном порядке прекращается. Поэтому следствие подстраховалось в этой части, возбудив уголовное дело по легализации, отметил Третьяков.
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