FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Инфоцыгане 35 постов • 3 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Инфоцыгане
Тюрьма отменяется? Блогеры Чекалины выплатили 311 миллионов долга налоговой

Тюрьма отменяется? Блогеры Чекалины выплатили 311 миллионов долга налоговой

Автор:
22 мая 2023 06:52
Сообщество : Инфоцыгане
Метки: Лерчек   ФНС   Чекалины   долг   интересное   инфоцыгане   нaлоговая   уголовное дело   фото   
1549
3

17 марта блогершу Лерчек и её мужа обвинили в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и в отмывании денег. Чекалиным запретили пользоваться интернетом и мобильной связью, ночевать вне дома и общаться только с самыми близкими родственниками. Адвокат рассказал, что Чекалины еще 3 мая погасили всю задолженность.

Super сообщает, со ссылкой на адвоката, что Чекалины теперь не должны налоговой службе ничего. Константин Третьяков рассказал, что блогерам пришлось занять денег.

Долг погасили полностью 3 мая. Так как все счета арестованы, деньги для этого они взяли взаймы и полностью оплатили 311 миллионов, которые были поводом для возбуждения уголовного дела. Соответственно, начиная с 3 мая никаких недоплаченных налогов у Чекалиных нет.

Адвокат сообщил, что сейчас Чекалины ждут ответные шаги от следствия. Добровольное погашение долга может стать причиной снятия ограничений и прекращения уголовного дела.

Поскольку погашение долга было основным требованием со стороны следствия, мы сейчас ждем какой-то положительной реакции на нашу инициативу. Думаю, что дальнейшее развитие событий интересно всем, кто сейчас попал под уголовное преследование по схожим претензиям и сейчас стоит перед выбором — платить или не платить в добровольном порядке доначисленные налоги. По налоговым уголовным делам всегда идёт определенный диалог со следствием, поскольку первое, что озвучивает следователь — это предложение добровольно погасить задолженность, так как это является основанием для прекращения уголовного дела. Все требования ФНС и Следственного комитета об уплате доначисленных налогов Валерией были выполнены.

Однако Чекалиных обвиняют не только в неуплате налогов, но и в легализации средств. Чекалины в апреле 2021 года отмыли денежные средства, добытые преступным путем, в сумме более 130 млн рублей, приобретя на них валюту США.

Адвокат уверен, что второе дело возбудили для избрания меры пресечения, потому что статья УК 198 не позволяет избирать такие меры пресечения, как заключение под стражу, а при уплате необходимых сумм в бюджет налоговое дело в обязательном порядке прекращается. Поэтому следствие подстраховалось в этой части, возбудив уголовное дело по легализации, отметил Третьяков.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Инфоцыгане"
Метки: Лерчек   ФНС   Чекалины   долг   интересное   инфоцыгане   нaлоговая   уголовное дело   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
14k
FatZilla Час назад
Есть же черти языкастые настолько, что им такое бабло валит... а тут хоть по рублю скинулись несколько тысяч человек...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
93
Alexander 20 минут назад
Осталось ещё 600миллионов. Более 900 миллионов долгов было. Так как они дробили бизнес попытаюсь не платить налоги и попытались уехать из страны то это уже уголовка а не административка. Срок должен быть.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
333987



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Последний из могикан: участок земли в Сиднее, на который застройщики никак не могут наложить лапу
Последний из могикан: участок земли в Сиднее, на который застройщики никак не могут...
58-летняя Моника Беллуччи снялась для журнала Vanity Fair
58-летняя Моника Беллуччи снялась для журнала Vanity Fair
Набирающие популярность в сообществах
Плохая примета: почему считается, что черные кошки приносят несчастье
Плохая примета: почему считается, что черные кошки приносят несчастье
Рыбы-птицееды
Рыбы-птицееды
Как вам новый ролик от РЕНтвшников? Похоже, рептилоидов уволили
Как вам новый ролик от РЕНтвшников? Похоже, рептилоидов уволили
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Стадии взросления

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#животные#картинки#Россия#полиция#забавно#мир
#СССР#Юмор#люди#кино#США#вода#факты
#история#в мире#ДТП#Приколы#Москва#дети#подборка
Обзор беспроводного пылесоса Redkey W12 Pro со станцией самоочистки Обзор беспроводного пылесоса Redkey W12 Pro со станцией самоочистки Выгодная продажа монет Выгодная продажа монет В Краснодарском крае пьяная дама решила пробежаться перед мотоциклом В Краснодарском крае пьяная дама решила пробежаться перед мотоциклом Москвичу настучали клювом по голове за прогулку возле водоёма Москвичу настучали клювом по голове за прогулку возле водоёма Больше похоже на артподготовку: итальянский фестиваль фейерверков вышел из-под контроля Больше похоже на артподготовку: итальянский фестиваль фейерверков вышел из-под контроля Москвичка из Костромы устроила шоу за 76 рублей Москвичка из Костромы устроила шоу за 76 рублей

На что жалуетесь?

Вернуться